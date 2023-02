Enamórate de la comida típica de Guanajuato con estas recetas

Edificios, callejuelas, leyendas y, por supuesto, la comida típica de Guanajuato. Este bello Estado parece tenerlo todo para pasar toda una experiencia. Y hoy puedes tener su sabor tradicional en tu cocina, pues te traemos las recetas más populares y emblemáticas de Guanajuato. Toma nota y celebra a nuestro país con una de sus gastronomías más deliciosas y mágicas. Te puede interesar: Templos y conventos en Guanajuato que debes conocer

Comida típica de Guanajuato: llena de encanto y sabor

Pasar por Guanajuato te garantiza toda una experiencia gastronómica, pues es una de las más ricas de la región del centro de México. Sus platillos típicos se distinguen por la mezcla de ingredientes prehispánicos y españoles, que dieron como resultado una oferta lleva de diversos sabores, texturas y únicos aromas. Hay, también, ingredientes que resaltan de otros, como por ejemplo, la famosa cajeta de Celaya, o las irresistibles fresas que puedes encontrar de camino a Irapuato. En cualquier rincón de Guanajuato encontrarás un sabor delicioso, acompañado de mitos y leyendas.

Las charamuscas: un dulce típico y misterioso

Getty Images

Guanajuato es famoso por alojar momias, pero no todas son cuerpos petrificados de personas: también están las charamuscas, los dulces tradicionales elaborados de piloncillo con leche, coco y nuez. A pesar de su aspecto, este dulce es una de las sensaciones de Guanajuato y no hay quien no quiera probarlo (ya sea por curiosidad o por antojo). Después de que las momias de Guanajuato se hicieran tan populares (la primera fue exhumada en el año de 1865), los dulceros artesanos comenzaron a elaborar y vender el dulce de charamusca con su peculiar figura. Las momias de dulce fueron todo un éxito, convirtiéndose en uno de los elementos más emblemáticos del Estado, no solo a nivel nacional, sino mundial. Además de sumar a la gastronomía local, las charamuscas forman parte de las muchas artesanías que figuran en las calles de Guanajuato: las puedes encontrar en parejas, vestidas de borrachitos y elegantes… pero siempre muy deliciosas.

Recetas de comida típica de Guanajuato

