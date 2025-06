1. El Convenio

El presente Convenio y todos sus anexos (en adelante el “Convenio del Usuario”) regula el uso de los servicios prestados por Editorial Televisa, S.A. de C.V. a través del portal de internet o las páginas o sitios hospedados, ubicados o ligados al o en el mismo, el cual se ubica en la dirección (en adelante “ET Digital” o el “Portal”). Cada vez que una persona acceda al Portal o utilice los servicios prestados por ET Digital que se detallan más adelante, adquiere la calidad de usuario de ET Digital (en adelante el “Usuario”). El Usuario al acceder a ET Digital o al utilizar los servicios prestados a través del Portal acepta de manera tácita e incondicional sujetarse a los términos y condiciones contenidos en este Convenio del Usuario, por lo que se adhiere al contenido y alcance del mismo en la versión del Convenio del Usuario publicada en línea por ET Digital de tiempo en tiempo en el momento mismo en que el Usuario acceda a ET Digital. Por lo anterior, se recomienda al Usuario que cada vez que utilice los servicios de ET Digital lea cuidadosamente el Convenio del Usuario y sus respectivos anexos ya que el mismo puede ser actualizado y/o modificado por ET Digital en cualquier momento sin notificación personal directa al Usuario.

En relación con lo anterior, el Usuario en cualquier momento podrá examinar la versión actualizada del Convenio del Usuario únicamente con oprimir el texto Convenio del Usuario que se encuentra localizado en la parte inferior de la página de acceso.

Adicionalmente, el acceso a y/o la utilización, según sea el caso, de los contenidos y servicios ofrecidos a los Usuarios en y/o a través de ET Digital se encuentran sometidos a ciertas condiciones específicas que, según el caso, sustituyen, complementan o modifican el Convenio del Usuario (“Convenios Específicos”). Por lo que con anterioridad al acceso y utilización de dichos servicios y contenidos, el Usuario deberá revisar los correspondientes Convenios Específicos que de tiempo en tiempo se hagan del conocimiento de los Usuarios a través del Portal. El acceso y/o utilización, según sea el caso, de dichos servicios y contenidos expresan la tácita, entera e incondicional aceptación de los Convenios Específicos en la versión que se encuentre publicada al momento mismo en que se produzca el acceso a dichos contenidos o el uso de dichos servicios por el Usuario.

2. Descripción del Servicio.

ET Digital proporciona a los Usuarios, directa o indirectamente, el acceso y/o el uso, según sea el caso, de una serie de recursos, servicios y contenidos en línea a través del sistema o red global de información conocida como “Internet”, incluyendo, pero no limitado a: noticias, editoriales, , columnas periodísticas, finanzas, deportes, espectáculos, música, consejos, entrevistas, investigaciones, correo electrónico (e-mail), disponibilidad de uso de cuartos virtuales de charla (chat rooms), foros de discusión, videos y servicios de compras electrónicas a través de los servicios de intermediación del Portal (en adelante los “Servicios”). ET Digital se reserva el derecho de modificar, agregar o eliminar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, los Servicios, la presentación y configuración de ET Digital y cualquiera de los Servicios, así como las condiciones requeridas para acceder y/o utilizar cualquiera de los Servicios. De la misma forma, la adquisición, compra, venta u obtención de cualquier artículo a través de cualquiera de los Servicios es bajo el único y exclusivo riesgo de los Usuarios y ET Digital únicamente actúa como intermediario entre el proveedor del bien específico y el Usuario.

3. Acceso a ET Digital y uso de los Servicios.

3.1 Carácter gratuito.

La prestación de los Servicios proporcionados a los Usuarios por ET Digital es de forma gratuita, excepto por ciertos Servicios que sólo pueden utilizarse mediante suscripción o registro del Usuario y/o pago de un precio y los cuales ET Digital identificará para la utilización del Usuario de tiempo en tiempo. ET Digital proporciona únicamente a sus Usuarios la capacidad para utilizar los Servicios por lo que el Usuario es el responsable de contar con el equipo necesario para establecer la conexión y el acceso al Internet (World Wide Web o www) a través de cualquier teléfono u otra conexión a través de tecnología conocida o por conocerse. El Usuario será responsable en todo momento de los costos asociados con dicho acceso.

3.2 Uso correcto de ET Digital.

El Usuario se compromete a utilizar y acceder a ET Digital y a hacer uso de los Servicios conforme a lo establecido en las leyes, la moral, las buenas costumbres y el orden público aplicables en el país en que se ubique al accesar los Servicios, México y los Estados Unidos de América, con lo dispuesto en este Convenio del Usuario, por lo que se obliga a abstenerse de utilizar a ET Digital y los Servicios o de realizar actos con fines o efectos ilícitos, lesivos de derechos e intereses de terceros, contrarios al Convenio del Usuario o con fines sediciosos o clandestinos o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar a ET Digital y los Servicios o impedir su uso normal de por los Usuarios, en cuyo caso ET Digital podrá, al tener conocimiento de dicho uso, suspender los Servicios al Usuario inmediatamente después de que ET Digital haya obtenido dicho conocimiento, y el Usuario tendrá cinco días para remediar dicho uso o expresar ante ET Digital lo que a su derecho convenga.

3.3 Contenido.

El Usuario manifiesta que conoce y está enterado de que toda la información, datos, texto, software, música, sonido, fotografías, gráficas, videos, mensajes u otros materiales contenidos en ET Digital así como el Portal mismo y su diseño de página"lay-out” (en adelante el “Contenido”), ya sea publicado para el público en general o transmitido en privado, es de la titularidad exclusiva del propietario de dicho Contenido y de la exclusiva responsabilidad de la persona que originó el Contenido y no de ET Digital, excepto cuando expresamente se señale lo contrario. Por lo anterior, ET Digital no es responsable del Contenido y la publicación del mismo ni representa de modo alguno la opinión de ET Digital. El Usuario o la persona que genere el Contenido, será el único responsable del mismo ya sea que haya sido introducido, publicado, enviado por correo electrónico o que de cualquier otra manera sea transmitido a través de ET Digital o de los Servicios.

En virtud de que ET Digital no controla el Contenido que es transmitido, almacenado o publicado a través de los Servicios, no garantiza la exactitud, veracidad, idoneidad, actualidad, integridad, utilidad o calidad del mismo. El Usuario al utilizar el Servicio, puede ser expuesto a Contenido que es ofensivo, indecente o inaceptable para él mismo o ilegal bajo las leyes aplicables en el país de residencia del Usuario o en el país en el que se ubique el Usuario al acceder a los Servicios, por lo que ET Digital, bajo ninguna circunstancia, será responsable ante el Usuario o ante terceras personas por el Contenido, incluyendo, pero no limitado a errores de cualquier tipo u omisiones en cualquier Contenido, o de pérdidas, daños, penas y/o multas de cualquier clase en que se incurra como resultado de cualquier Contenido publicado, enviado por correo electrónico o de otra manera transmitido a través del Portal.

3.4 Uso correcto de los Servicios.

En los casos en que el Usuario haga uso de aquellos Servicios que, por su naturaleza, permiten a los Usuarios introducir Contenido en ET Digital y hacerlos accesibles a otros Usuarios, como por ejemplo, entre otros, los servicios de correo electrónico, servicios de charla virtual, foros virtuales, etc. (conjuntamente en adelante “Foros Abiertos”) se obliga a utilizar los mismos conforme a las leyes que resulten aplicables, la moral, las buenas costumbres, el orden público y el Convenio de Usuarios. De manera enunciativa, más no limitativa, el Usuario se obliga y está de acuerdo en no utilizar los Servicios para:

(a) introducir, publicar, enviar por correo electrónico o de otra manera transmitir cualquier Contenido que vaya en contra de las leyes aplicables, la moral, las buenas costumbres, perjudique, amenace, abuse, ataque, difame, calumnie, viole la privacidad de terceros, genere odio racial y/o étnico y/o religioso o que cualquier otra manera sea contrario a lo establecido en el presente Convenio del Usuario, en cuyo caso ET Digital podrá, al tener conocimiento de dicho uso, suspender los Servicios al Usuario inmediatamente después de que ET Digital haya obtenido dicho conocimiento, y el Usuario tendrá cinco días para remediar dicho uso o expresar ante ET Digital lo que a su derecho convenga;

(b) hacerse pasar por otra persona o entidad, introducir datos falsos, alterados o distorsionados ocasionando el error, la confusión, el malentendido o el engaño;

(c) falsificar encabezados o de otra manera manipular identificadores para ocultar el origen de cualquier Contenido transmitido a través de los Servicios;

(d) introducir, publicar, enviar correos electrónicos o de otra manera transmitir cualquier Contenido al que no se tenga derecho de transmitir bajo alguna ley o bajo alguna relación contractual o fiduciaria (como información privilegiada, información propia o confidencial conocida o revelada como parte de una relación laboral o bajo Convenios de confidencialidad);

(e) introducir, publicar, copiar, lucrar con y/o enviar correos electrónicos o de alguna otra manera transmitir cualquier Contenido que infrinja cualquier derecho de autor, patente, marca registrada, secretos comerciales, derechos de reproducción o cualquier otro derecho de propiedad industrial y/o intelectual de cualquier tercero y/o de ET Digital;

(f) introducir, publicar, enviar correos electrónicos o de alguna otra manera transmitir cualquier publicidad, material promocional, correos basura (junk mail), cartas de cadena, pirámides de estafa, o cualquier otra forma de policitación, excepto en esas áreas de ET Digital que son designadas expresamente para ese propósito (como serían en su caso, los sectores de compras);

(g) introducir, publicar, enviar correos electrónicos o de alguna otra manera transmitir cualquier material que contenga virus de programas de cómputo o cualquier otro código de computadoras, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier programa de cómputo para computadora o hardware o equipos de telecomunicaciones;

(h) interrumpir el flujo normal de diálogo, causar el deslizamiento rápido de la pantalla (scroll) a una velocidad en la cual los demás usuarios de los Servicios no sean capaces de escribir a través del teclado de la computadora, o de otra manera actuar de un modo que afecte adversamente la habilidad de otros usuarios para interactuar en tiempo real (real time exchanges);

(i) interferir con o interrumpir los Servicios y/o los servidores o las redes internas conectadas con los Servicios;

(j) violar cualquier ley aplicable en México, Distrito Federal, el lugar de residencia del Usuario, y/o el lugar en el que el Usuario esté ubicado al acceder al Servicio sea dicha ley municipal, provincial, local, estatal, federal o internacional, incluyendo, pero no limitado a, regulaciones promulgadas por cualquier Bolsa de Valores en la que específicamente se hagan transacciones bursátiles y/o cualquier otra similar; así como cualquier regulación con fuerza de ley, ya sea de manera intencional o sin intención;

(k) acechar o de otra manera acosar a otra persona;

(l) coleccionar o guardar datos personales acerca de otros; y,

(m) cualquier otra actividad que sea contraria a las buenas costumbres.

(n) Introducirse a los Servicios personales de otras personales y accesar a su información personal, cuenta de correo electrónico, etc.

Aún cuando ET Digital no efectúa revisiones ni chequeos previos (pre-screen) del Contenido, tanto ET Digital como las personas que designe para tales efectos, tendrán a su discreción el derecho (pero no la obligación) de, en cualquier tiempo y sin previa notificación a los Usuarios, revisar, rehusar, eliminar, modificar, sustituir y/o o mover cualquier Contenido que esté disponible a través de los Servicios y ET Digital podrá suspender el acceso o cualquier servicio al Usuario por tal razón. La misma facultad y derecho tendrá ET Digital para remover cualquier Contenido que viole el Convenio del Usuario o que de otra manera signifique o implique una objeción y/o contradicción al mismo. ET Digital manifiesta y el Usuario acepta que es de la exclusiva responsabilidad de los Usuarios el evaluar y correr con el riesgo asociado con el uso de cualquier Contenido, incluyendo lo relacionado con la exactitud, la totalidad o la utilidad del Contenido; por lo anterior, el Usuario manifiesta y expresamente reconoce que no puede confiarse del Contenido accesible a través de ET Digital.

El Usuario reconoce y está de acuerdo en que ET Digital puede mantener y conservar en sus archivos para sí la información personal, el Contenido de los Usuarios y los Foros Abiertos y también puede revelar el mismo si por mandato de ley y/o de autoridad competente le fuere requerido o por considerar de buena fe que dicho mantenimiento o revelación es razonablemente necesario para: (i) cumplir con procesos legales, ya sean administrativos o judiciales; (ii) cumplir con el Convenio del Usuario; (iii) responder a reclamaciones que involucren cualquier Contenido que menoscabe derechos de terceros; o (iv) proteger los derechos, la propiedad, o la seguridad de ET Digital, sus Usuarios y el público en general.

El Usuario reconoce que para la prestación de los Servicios, el procesamiento técnico y la transmisión de los mismos, incluyendo el Contenido y los Foros Abiertos, puede involucrar (a) transmisiones a través de varias redes; y (b) cambios para adaptarse y estar conforme a los requerimientos técnicos para conectarse a las redes o dispositivos.

Con respecto al uso de Servicios específicos contenidos en ET Digital y los Foros Abiertos, el Usuario deberá regirse por lo acordado en este Convenio del Usuario y, en su caso, consultar y apegarse a los Convenios Específicos de cada uno de ellos.

3.5 Uso correcto del Contenido.

El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso intentar obtener Contenido a través de ET Digital o los Servicios mediante medios o procedimientos distintos de los que, según el caso, se hayan puesto a su disposición para este efecto o se hayan indicado para este efecto en las páginas web del Portal en que se encuentren los Contenidos, o en general de los que se empleen habitualmente en Internet con este propósito.

El Usuario se obliga a usar el Contenido de forma diligente, correcta y lícita, por lo que en caso contrario ET Digital podrá suspender los Servicios al Usuario inmediatamente después de que ET Digital haya tenido conocimiento de dicho uso, y el Usuario tendrá cinco días para remediar dicho uso o expresar ante ET Digital lo que a su derecho convenga.

Asimismo, el Usuario, en particular, se compromete a abstenerse de:

(a) utilizar el Contenido de forma, con fines o efectos contrarios a las leyes aplicables de México, Distrito Federal, el lugar de residencia del Usuario, y/o el lugar desde donde se accese a los Servicios, la moral, las buenas costumbres y/o al orden público;

(b) reproducir, copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar el Contenido, sin contar con la autorización previa del titular de los derechos correspondientes;

(c) suprimir, eludir o manipular los derechos de autor, marcas, patentes, el “copyright” y demás datos identificativos de los derechos de ET Digital o de sus titulares incorporados al Contenido, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera mecanismos de información que pudiere contener el Contenido; y

(d) emplear el Contenido y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través de ET Digital o de los Servicios, para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.

Cualquier Contenido que sea bajado (“downloaded”) por el Usuario a través de los Servicios, será bajo su propia discreción y riesgo, por lo que será el único responsable de cualquier daño a su computadora, equipo o sistema, así como por la pérdida o afectación de datos contenidos en los mismos.

3.6 Material de Agencias Noticiosas y de Fotografía

Los textos, fotos, gráficos y el material de audio/y video de Agencias Noticiosas y de fotografía (“Materiales de Agencias”) como son Associated Press, Reuters, Agence-France Press (AFP),Notimex, The Grosby Group, David Leah, Mexsport y cualquier otra que se haya utilizado o se llegue a utilizar, no deberán de ser publicados, trasmitidos, editados para transmisión o publicación o redistribuidos directa o indirectamente en ningún medio. Ninguno de estos Materiales de Agencias o cualquier porción de ellos podrá ser guardado en una computadora con la excepción de aquellos de uso personal y no comercial. Las agencias no serán responsables por ningún retraso, inexactitud, error u omisión en los Materiales de Agencias o por la trasmisión o entrega de todo o cualquier parte de los Materiales de Agencias o por cualquier daño que resulte de alguna de las situaciones referidas.

4. Contenido de carácter público que sea publicado en los Servicios e Información no requerida enviada por el Usuario.

En caso de que algún Usuario elija publicar y/o enviar cualquier tipo de Contenido para que sea incluido en áreas de Servicios a las que tiene acceso el público en general o publica y/o envía material que consista en fotos, textos, videos, etc. u otras gráficas que igualmente se publiquen en áreas de acceso libre de los Servicios, los Usuarios convienen en otorgar a ET Digital el derecho universal, a perpetuidad, irrevocable, no-exclusivo y totalmente sub-licenciable así como la licencia para el uso, reproducción, modificación, adaptación, publicación, traducción, la creación de obras que se deriven del original, distribución, ejecución y presentación de dicho Contenido (en su totalidad o en parte), para incorporarlo en otra obra o trabajo en cualquier forma, medio, o tecnología conocida ahora o desarrollada después.

En el caso de que el Usuario no esté de acuerdo con lo señalado en el párrafo que antecede, deberá abstenerse de enviar Contenido y/o material no solicitado por ET Digital, del tipo que ha quedado descrito en el párrafo anterior.

5. Derechos de Autor y Propiedad Intelectual.

El Usuario reconoce que el Servicio y cualquier software que sea necesario para ser utilizado en conexión con el Servicio, puede contener información ajena y confidencial que puede estar protegida por las leyes de propiedad intelectual y otras leyes aplicables. El Usuario manifiesta que está enterado y conforme en que el Contenido que se encuentre en la publicidad de los patrocinadores o anunciantes y/o información presentada a su atención a través del Servicio o de patrocinadores o anunciantes, puede estar protegida y/o limitado su uso por derechos de autor, de reproducción, de marca, patentes u otros derechos de propiedad y leyes.

Exceptuando expresamente aquello que esté autorizado y así sea específicamente señalado por ET Digital, sus patrocinadores o anunciantes, los Usuarios se comprometen a no modificar, copiar o reproducir, rentar, prestar, vender, distribuir o crear obras del Servicio y/u obras derivadas y/o basadas en el Servicio, en su totalidad o en parte.

Todo el Contenido de los Servicios está amparado por derechos de reproducción: “Derechos Reservados © Editorial Televisa, S.A. de C.V, Av. Vasco de Quiroga 2000, Colonia Santa Fe, México D.F., 01/01/2011 Prohibida su reproducción total o parcial.” o por Contenido de terceras partes proveedoras de Contenido que igualmente, se encuentran protegidos por las leyes internacionales de derechos de reproducción.

ET Digital, y todos y cada uno de los nombres utilizados en el Servicio y en general en ET Digital que incluyan la palabra ET Digital en su denominación, son marcas registradas propiedad de Editorial Televisa, S.A. de C.V.

Igualmente, el logotipo de ET Digital está registrado y es propiedad de Editorial Televisa, S.A de C.V.

El Usuario se obliga a no reproducir, duplicar, vender o explotar por razones comerciales, la totalidad y/o cualquier porción de los Servicios o del Contenido bajo circunstancia alguna.

6. Procedimiento en caso de violación de derechos de propiedad intelectual.

En el caso de que algún Usuario o un tercero consideren que cualquiera de los Contenidos que se encuentren o sean introducidos en ET Digital y/o cualquiera de sus Servicios, violen sus derechos de propiedad intelectual, deberán enviar una notificación a ET Digital en la que indiquen, cuando menos: (a) los datos personales (nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico del reclamante); (b) la firma autógrafa con los datos personales del titular de los derechos de propiedad intelectual o de la persona debidamente autorizada para actuar en nombre y por cuenta del titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos y/o violados; (c) la indicación precisa y completa del (los) Contenido(s) protegido(s) mediante los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos, así como de su localización en ET Digital o alguno de los Servicios; (d) una declaración expresa y clara de que la introducción del (los) Contenido(s) indicado(s) se ha realizado sin el consentimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos; (e) una declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la información proporcionada en la notificación es exacta y de que la introducción del (los) Contenido(s) constituye una violación de sus derechos de propiedad intelectual. Estas notificaciones deberán ser enviadas a “Departamento Legal de Editorial Televisa, S.A. de C.V.” al e-mail privacidaddedatos@editorial.televisa.com.mx, y se le indicarán los pasos a seguir y la dirección física a la cual deberán entregarse los documentos originales.

7. Publicidad.

En caso de que el Usuario lo desee, podrá entrar en correspondencia con o participar en promociones de los patrocinadores o anunciantes que muestren sus productos y/o servicios en los Servicios. Cualquiera de dichas correspondencias o promociones, incluyendo la entrega de y el pago de los productos y/o servicios, y cualquiera de los otros términos, condiciones, garantías o declaraciones asociadas con dicha correspondencia o promociones, son entendidas como exclusivas entre el Usuario correspondiente y el anunciante y/o patrocinador, por lo que ET Digital no será responsable de la veracidad, funcionalidad, contenido y calidad de dichos productos y/o servicios o del pago realizado a dicha persona.

Por lo anterior, ET Digital no asume ni asumirá ninguna responsabilidad u obligación a ese respecto, ni puede ni será responsable por ninguna de dichas correspondencias o promociones ni será responsable por cualquier pérdida en que se incurra como resultado de dichos tratos o como resultado de la presencia de dichos patrocinadores o anunciantes en el Servicio. ET Digital no ofrece ninguna garantía respecto a la información propia y/o de terceros.

8. Enlaces a sitios de terceros (links).

En algunos casos, ET Digital proporciona enlaces (links) a otros sitios de Internet y/o a otros recursos de terceros. En virtud de que ET Digital no tiene control sobre dichos sitios o sus recursos, el Usuario reconoce y acepta que ET Digital no es ni será responsable por la disponibilidad de dichos sitios externos y ajenos a ET Digital o del acceso a los mismos, ni de los recursos que éstos utilicen, y no acepta ni aceptará ser considerado como responsable por la imposibilidad de acceso a éstos ni de cualquier Contenido, anuncios, productos u otros materiales de o disponibles en dichos sitios o recursos. De la misma forma, ET Digital no será responsable por pérdidas o daños causados o supuestamente causados por o en conexión con el uso la seguridad sobre dicho Contenido, productos o servicios disponibles en o a través de cualquiera de dichos sitios o recursos.

9. Indemnización.

En todos los casos que más adelante se mencionan y/o de aquellos que se deriven de éstos, el Usuario acepta ser responsable y acuerda indemnizar, mantener y sacar en paz y a salvo a ET Digital, sus directores, funcionarios, empleados, colaboradores, proveedores, agentes y/o accionistas, en y de cualquier reclamo y/o demanda, incluyendo honorarios razonables de abogados y costas y gastos de juicios, hechos por terceras partes debido a o derivado de: (a) el Contenido que entregue, publique, envíe por correo electrónico, Foros Abiertos u otros Servicios de ET Digital o de otra manera transmita a través de los Servicios; (b) por la utilización del Servicio; (c) la conexión con o a los Servicios; (d) cualquier violación al Convenio del Usuario o los Convenios Específicos; o (e) cualquier infracción y/o violación que respecto a cualquiera de los derechos de propiedad, de autor, marcas o de otro derecho de cualquier persona o entidad.

10. Terminación.

Todo Usuario del Servicio, acepta y acuerda que ET Digital, a su exclusiva discreción y sin notificación previa, puede terminar o suspender el uso de la totalidad o parte de los Servicios por cualquier causa o razón, por lo que reconocen que ET Digital no será responsable frente a los Usuarios o frente a terceros por dicha terminación o suspensión.

11. Políticas del uso de los Servicios.

Los Usuarios aceptan y reconocen que ET Digital puede establecer en cualquier tiempo y sin previa notificación a los Usuarios prácticas y políticas generales y específicas así como limitaciones concernientes a los Servicios, siempre que las mismas sean publicadas en el Portal, a partir de lo cual le serán aplicables a los Usuarios.

12. Violación al Convenio del Usuario.

ET Digital solicita a todos los Usuarios que reporten cualquier violación al Convenio del Usuario o de los Convenios Específicos en cuanto tengan conocimiento de ello a través de la sección de “Comentarios y Sugerencias” que encontrarán en la página principal de ET Digital.

13. Límite de responsabilidad.

ET Digital de ningún modo puede garantizar que los Servicios: (a) cumplan con los requisitos apropiados, requeridos o esperados para o por cada uno de los Usuarios; (b) no se interrumpan; (c) lleguen a tiempo; (d) lleguen con cierto nivel de velocidad; (e) lleguen sin errores; (f) o que los resultados obtenidos por el uso de los mismos sean exactos y/o confiables.

ET Digital no garantiza que cualquier error en el software de los Servicios sea(n) o pueda(n) ser corregido(s) total o parcialmente, por lo que ET Digital no estará obligado a realizar concesión alguna.

ET Digital no será responsable por daños directos, indirectos, morales, especiales o consecuenciales que resulten del uso del Servicio o de la imposibilidad para usarlo.

14. Ley aplicable.

El Usuario al accesar a ET Digital acepta en forma expresa e irrevocable el hecho que este Convenio del Usuario así como la relación del Usuario con ET Digital será regida por e interpretada de acuerdo con, las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de controversia, el Usuario y ET Digital se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando los Usuarios como ET Digital, a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

15. Renuncia.

La falta de ET Digital de ejercitar o hacer cumplir cualquier derecho o disposición del Convenio del Usuario o de los Convenios Específicos no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición a menos que sea reconocido y aceptado por escrito por ET Digital.

16. Validez e Interpretación.

En caso de que cualquiera de las disposiciones contenidas en el Convenio del Usuario o en cualquiera de los Convenios Específicos sea encontrada sin validez por parte de un Tribunal o Corte de jurisdicción competente o sea imposible de hacer cumplir, ambas partes acuerdan en solicitar al Tribunal o la Corte que se esfuerce para darle efecto a la(s) intención(es) de las partes así reflejadas en dichas disposiciones. Sin embargo, las demás disposiciones de este Convenio del Usuario, permanecerán con validez y plena fuerza legal.

17. Reclamaciones.

Cualquier reclamo o acción que resulte de o que se relacione con el Convenio del Usuario o del uso de los Servicios, tendrá que ser presentada dentro de los dos meses inmediatos siguientes a la fecha en que el hecho del cual se derive el reclamo o a la acción legal correspondiente se haya verificado, o perderá ese derecho para siempre. El Usuario manifiesta su aceptación a lo anterior, sin importar lo establecido o dispuesto en alguna legislación que señale lo contrario.

18. Encabezados.

Los encabezados y sub-encabezados contenidos en este Convenio del Usuario, existen para conveniencia exclusivamente y no tienen efectos legales o contractuales.