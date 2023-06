4 beneficios de comer retazo de pollo (además de ser muy económico)

De ahora en adelante, no le volverás a hacer el feo al retazo de pollo: estas partes del ave no sólo son muy económicas, también cuentan con un gran sabor y además son muy saludables.

¿Qué es el retazo de pollo?

Las alitas que tanto te encantan forman parte del retazo de pollo. (Foto: Getty Images)

El retazo se conforma por la rabadilla, el huacal y las alas de pollo. ¡Así es! Cuando comes unas deliciosas alitas (un snack que seguro te encanta) estás comiendo parte del retazo. ¿Y verdad que son deliciosas?

Por otro lado, el huacal y la rabadilla suelen despreciarse y desecharse, pero es un verdadero desperdicio, porque estas partes del pollo le dan un sabor más acentuado y delicioso a los caldos y sopas.

¿Cuáles son sus beneficios?

El retazo le brinda un excelente sabor al caldo de pollo o de verduras.

CUIDA LAS ARTICULACIONES

En primer lugar, según una publicación de Healthline, un caldo elaborado con retazos de pollo es rico en glucosamina y sulfato de condroitina.

De acuerdo con una investigación de Annals of The Rheumatic Diseases concluyó que estos componentes son capaces de reducir el dolor en las articulaciones como síntomas de la osteoartritis

Además, el colágeno contenido en el pollo puede disminuir de manera significativa los síntomas de esta enfermedad, junto con el dolor, la inflamación y la rigidez de las articulaciones o tejidos cercanos.

DISMINUYE LA INFLAMACIÓN

Por otro lado, investigaciones de la Universidad de Carolina del Norte y Chappel Hill, los aminoácidos presentes en el caldo de huesos de pollo, tales como la glicina y la arginina, cuentan con propiedades antiinflamatorias.

También, el British Journal of Nutrition comprobó que la arginina combate la inflamación derivada de la obesidad.

Esto podría ayudar a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiacas, diabetes, síndrome metabólico, Alzheimer y ciertos tipos de cáncer.

AYUDA A BAJAR DE PESO

No sólo es bajo en calorías, el caldo de retazo aumenta la sensación de saciedad, pues cuenta con una proteína llamada gelatina, que reduce el hambre y, por ende, el consumo excesivo de alimentos.

Y, por si fuera poco, el colágeno de los tejidos del pollo incrementa la masa muscular y disminuye la grasa corporal.

MEJORA EL SUEÑO

Finalmente, según la publicación de The Japanese Society of Sleep Research encontró que la glicina que contienen los huesos de pollo mejora la calidad del sueño en personas con dificultades para dormir.

También ayuda a reducir la somnolencia diurna, y mejora las funciones mentales y la memoria.

Cuando vayas a la pollería, no olvides pedir retazo y hacerte un rico caldo de huesos de

pollo. Tu cuerpo te lo agradecerá.

