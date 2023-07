Conoce los beneficios de consumir miel y ajo en ayunas por 7 días

Mi abuelita me contó que, desde su juventud, le enseñaron a preparar un efectivo remedio de miel y ajo para evitar distintas enfermedades y curar diversos malestares.

Yo empecé a probarlo tal y como ella me recomendó: en ayunas. Y la verdad, me he sentido muy bien de salud, pues tiene una gran variedad de beneficios. Te invito a conocerlos y también cómo prepararlo para que también lo pongas a prueba.

No te pierdas: Remedio de sábila con miel para la gastritis y otros problemas estomacales

Beneficios del remedio de miel y ajo en ayunas

Este remedio de miel, junto con el ajo, te puede ayudar a combatir diversos malestares y enfermedades. (Foto: Getty Images)

1 MEJORA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

Los compuestos azufrados del ajo, en conjunto con los nutrientes de la miel, son beneficiosos para el sistema circulatorio, pues ambos ingredientes ejercen un efecto anticoagulante y tonificante en las venas, que evita la formación de trastornos como trombosis y las venas varices.

No te pierdas: 5 posturas de yoga contra la retención de líquidos y buena circulación en las piernas

2 REGULA LA PRESIÓN ARTERIAL



Se recomienda consumir ajo y miel en ayunas todos los días como parte de una dieta equilibrada antes de realizar ejercicio.

3 ESTABILIZA LOS NIVELES DE COLESTEROL

La alicina es una sustancia que contiene el ajo, la cual se encarga de mantener a raya los triglicéridos.

Te interesa: Tómate un té de ajo: conoce sus beneficios y cómo prepararlo

4 REDUCE LA INFLAMACIÓN

Estos ingredientes en conjunto, ayudan a disminuir la inflamación y el dolor ocasionado por la artritis, además de la retención de líquidos y trastornos musculares.

5 COMBATE LA TOS Y PROBLEMAS RESPIRATORIOS

Cuando la tos es de origen bacteriano o viral, este remedio de miel puede funcionar como un jarabe fresco para controlar las molestias, incluyendo las de la gripe y el resfriado.

(Foto: Getty Images)

No te puedes perder: 12 maneras en que la piel es tu mejor amiga en la belleza

Receta

INGREDIENTES



10 dientes de ajo fresco

1 taza de miel de abeja

Descubre: 4 beneficios de la miel para después de entrenar PROCEDIMIENTO

En primer lugar, pela y pica los dientes de ajo en pequeñas rodajas o tritúralo. Vierte la miel en un frasco de vidrio y agrega el ajo. Tapa y coloca en un lugar oscuro durante una semana. Finalmente, consume 1 cda, en ayunas.

Ojo: si las molestias persisten, es importante que consultes a tu médico para que te indique el mejor tratamiento para tu salud.

Y porque la miel es un súper ingrediente, te invitamos a descubrir más de sus beneficios en el siguiente vide

Descubre más remedios caseros con grandes beneficios para tu salud y nutrición en Cocina Fácil Suscríbete a tus revistas favoritas en tususcripcion.com