Cosmopolitan, la bebida ideal para brindar al estilo de Barbie

¿Listos para brindar? Este verano, ¡el Cosmopolitan abre la barra de bebidas! Te decimos cómo preparar este coctel inspirado en Barbie.



Sin duda, el verano es la temporada ideal para las bebidas con alcohol: hace calor, queremos relajarnos y explorar nuevos sabores. Por eso, queremos inaugurar la barra de bebidas con este Cosmopolitan clásico, que sin duda, ¡te enamorará! Vamos a brindar con ayuda de este fácil paso a paso.

Receta de Cosmopolitan, el cóctel inspirado en Barbie

Tiempo de preparación: 3 minutos

Porciones: 2

INGREDIENTES

3 cdas. de jugo de limón

1 cda. de diamantina comestible rosa

60 ml de vodka

2 cdas. de licor triple seco

2 cdas. de jugo de arándanos

½ taza de hielo

2 cdas. de jugo de limón

Cáscara de naranja

INSTRUCCIONES

En primer lugar, escarcha la copa con limón y la diamantina.

Luego, decora con la cáscara de naranja. Reserva.

Por otro lado, en un vaso coctelero, mezcla vodka, licor triple seco, jugo de arándanos, jugo de limón, hielo y la cáscara de naranja.

Finalmente, sirve en las copas sin hielo.

Conoce la historia de este cóctel

Conoce la historia del cóctel Cosmopolitan y quién los hizo mundialmente famoso. (Foto: Getty Images)

La primera referencia sobre el Cosmopolitan aparece en el libro Pioneers of mixing at Elite Bar, del año 1934. A pesar de su antigüedad, el cóctel tomó una gran fama hasta el año 1996, gracias a Madonna: Después de una celebración de los Grammy, la cantante fue fotografiada en un local llamado Rainbow Room, en Nueva York, sosteniendo un Cosmopolitan. En aquel local se encontraba trabajando Del Degroff, mejor conocido como King Cocktail, quien le dio el plus al cóctel colocándole una cáscara de naranja flameada, dándole un toque diferente con el que logró su fama y éxito.

Ahora tienes la oportunidad de disfrutar esta deliciosa bebida al estilo Barbie, ¡anímate a prepararla!

