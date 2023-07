Apostamos a que no no has probado un coctel tan delicioso: toma nota de cómo preparar este Italian Spritz.

Ingredientes 1 1/2 oz de campari

1 1/2 oz de vermouth

6 oz de prosecco

1 taza de hielos

1 rodaja de naranja

Preparación Coloca en una copa los hielos, agrega el campari, vermouth y prosecco; mezcla con una cuchara bailarina suavemente. Decora con la naranja.