Jugo de papaya ¿Por qué deberías tomarlo en ayunas?

El juego de papaya es una bebida súper saludable y te decimos la razón por la que deberías tomarlo en ayunas; checa esta sencilla receta.

Ingredientes para el jugo de papaya

1 papaya

1/2 melón

250 g de uvas

Instrucciones de la receta para el jugo de papaya

1. Parte la papaya por la mitad, elimina las semillas y corta la pulpa en trozos medianos para introducirlos en el vaso de la licuadora.

2. Retira las semillas del melón y trocéalo.

3. Licúa la pulpa de la papaya, el melón e incorpora las uvas.

4. Sirve de inmediato y disfruta de sus beneficios.

¿Por qué tomar el jugo de papaya en ayunas?

La papaya tiene grandes beneficios para el cuerpo, por lo que los expertos recomiendan consumirla en ayunas para aprovechar mejor los nutrientes que ésta fruta ofrece.

La papaya es una fruta conocida por su excelencia para mejorar el sistema digestivo, pues contiene una enzima llamada papaína que ayuda a la digestión, además tiene un alto contenido en fibra y agua, lo que ayuda a prevenir el estreñimiento y mejora el funcionamiento intestinal.

Estos son sus beneficios principales, por lo que comer papaya en ayunas ayuda a estimular producción de esta enzima digestiva, para que se absorban mejor los nutrientes que ofrece la fruta, además de que también ayuda contra la inflamación abdominal.

Otros beneficios de la papaya

La papaya también es conocida por su gran aporte de vitamina A y C al organismo, así como sus propiedades curativas. La primera de éstas es necesaria para el crecimiento de todos los tejidos corporales, incluyendo la piel y el cabello.

Mientras que la vitamina C tiene propiedades antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico, ya que ayuda a prevenir resfriados. Asimismo, combate los radicales libres, pues la Vitamina C ayuda a la producción de colágeno en el cuerpo. Una sola fruta mediana proporciona el 224 por ciento de la ingesta diaria recomendada de Vitamina C.

Este alimento es bajo en calorías y rico en fibra, lo que genera una sensación de saciedad durante más tiempo.