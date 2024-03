Estas son las 5 bebidas con menos azúcar, según la Profeco

El refresco es una de las bebidas más populares en todo el mundo, por tal motivo, recientemente la Profeco analizó los 40 más preferidos por el mercado mexicano y entre los resultados que dio a conocer está la lista de los que contienen menos azúcar.

Según el análisis de la Procuraduría Federal de Consumidor, las cinco bebidas que registraron la menor cantidad de azúcar en el mercado mexicano fueron:

Aurrera (600 mililitros) – no contiene azúcar

Coca Cola Light (600 mililitros) – sin azúcar

Pepsi Black (355 mililitros) – no contiene azúcar

Schweppes (330 ml) – 16.8 gramos de azúcar

Delaware Punch (355 ml) – 18.5 gramos de azúcar

Debes saber que aunque estas bebidas tienen una menor cantidad de azúcar pueden integrar otros ingredientes poco saludables como el jarabe de maíz.

Considera que el consumo de refresco debe ser moderado y no es apto para los niños, por otra parte, la ingesta excesiva de este tipo de bebidas puede ser factor de riesgo en diversas enfermedades.

¿Es bueno para la salud tomar refresco?

En este sentido, la Universidad de Harvard ha dicho que diversas investigaciones muestran que las bebidas azucaradas son uno de los principales determinantes de condiciones médica como la obesidad y la diabetes, por otra parte, la evidencia emergente indica que el alto consumo de este tipo de bebidas azucaradas puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, la cual es la principal causa de muerte entre hombres y mujeres de países como Estados Unidos.

Según los científicos de dicha universidad, un buen objetivo para mejorar este tipo de bebidas es que no tengan más de 1 gramo de azúcar por cada 30 ml y que no contengan edulcorantes no calóricos (como sucralosa, aspartamo o stevia). Esto es aproximadamente un 70 por ciento menos de azúcar que un refresco típico.