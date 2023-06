9 tips para que no te pases a la hora de la cena

¿Sabías que en México no se le da importancia a las porciones del desayuno, la comida y la cena? En general, tenemos muy malos hábitos de alimentación.

Por ejemplo, mucha gente no desayuna, luego come un almuerzo demasiado calórico o lleno de azúcares y grasas para después comer “tarde”, casi siempre entre 3:00 y 4:00 pm, por lo que la cena la realizan entre 9:00 y 11:00 pm.

Lo peor es que la cena, en general, muy abundante. Muchas familias acostumbran comer lo mismo que en la comida: otra vez sopa, guisados, postres, pan y lo que se acumule.

Es muy importante que las personas entiendan que la cena no es una segunda comida. Las porciones deben ser mucho menores y se debe hacer varias horas antes de irse a dormir.

Por eso te damos los mejores tips para que cenes de forma saludable que no afecte tu digestión y te ayude a descansar mejor.

Tips para no pasarte a la hora de la cena

Hay que replantearse los horarios completos de alimentación: asegúrate de tener un desayuno a primera hora, una comida a buen tiempo y una cena temprana. Nunca hay que irse a dormir Si eres de las que acostumbran no cenar, puedes comenzar a introducir alimentos poco a poco: intenta primero con un yogur Es fundamental cenar en familia o con amigos. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard revela que las familias que comen juntas tienen mejores hábitos y mejor ingestión de nutrimentos como calcio, hierro, vitamina B6, B12, C y E. Cena despacio. La señal de saciedad llega al cerebro en 20 minutos, así que cenar despacio ayudará a que no comas de más. Tratar de servir los platos en la cocina y no tener los platones con comida en la mesa. Eso siempre será una tentación para comerse un segundo plato. Después de cenar, hay que evitar el famoso “asalto al refrigerador” para comer snacks dulces. Una cena adecuada debe mantener en estado óptimo nuestros niveles de glucosa en sangre, pues esto garantiza un buen estado de salud. En vez de salsas procesadas de tomate, utiliza éstos frescos con un poco de aceite de oliva y salpimentados ligeramente. En vez de consumir alimentos procesados en general, consúmelos frescos. Reduce las grasas. Por ejemplo: cambia la mayonesa por jocoque o aderezos de yogur.

