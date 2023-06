Cómo ahuyentar moscas mientras comes o cocinas

Las moscas son un verdadero fastidio cuando acosan nuestros alimentos, ya sea que los estemos preparando o comiendo.

Esto ocurre especialmente en estas fechas, cuando llueve y hace mucho calor, puesto que es más fácil que se reproduzcan.

Hoy te damos estos tips súper prácticos para ahuyentar a estos insectos, y no te quiten el placer de comer y cocinar.

Cómo ahuyentar moscas de tu cocina y comedor

HIERBAS AROMÁTICAS

Hierbas aromáticas contra las moscas. (Foto: Getty Images)

En primer lugar, tenemos las hierbas, cuyo aroma odian estos insectos. Puedes colocarlas lo más frescas posibles en tu cocina o comedor a modo de florero, y verás cómo estos insectos se van volando.

CÍTRICOS

cítricos (Foto: Getty Images)

Por otro lado, los aromas cítricos como el de la citronela, son de los que más odian las moscas, por lo que las ahuyentará rápidamente. Además, su aroma es buenísimo para abrir el apetito.

También puedes colocar un mitad de limón o naranja con clavos de olor cerca de las ventanas para que estas no entren a tu casa.

LÍQUIDO ANTIMOSCAS DE CANELA

Canela contra las moscas. (Foto: Getty Images)

Las moscas odian el aroma fuerte de la canela y se irán al percibirla: prepara un té con unas cuantas rajitas de esta especia, deja enfriar, cuela y coloca en un bote con atomizador.

Rocía este antimoscas antes de cocinar y comer. Tendrás momentos tranquilos libres de insectos voladores.

COPAL

Copal (Foto: Getty Images)

Finalmente, el humo del copal es excelente para ahuyentar moscas. No te esperes a día de muertos y usa este aroma a tu favor: quema un poco en un anafre pequeño mientras comes y cocinas y, cuando menos lo notes, ya no habrá moscas.

