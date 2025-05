¿Es bueno comer alimentos congelados?

Descubre los beneficios que los alimentos congelados le pueden brindar a tu salud.

Tenemos la idea de que las frutas y verduras congeladas no son tan saludables como las que compramos y consumimos frescas. Sin embargo, si te has estado “saltando” el pasillo de congelados, es probable que te estés perdiendo de algunos alimentos que pudieran ser igual de nutritivos –o incluso más– que los que consumes frescos.

Es verdad que, en términos de nutrimentos, no hay nada mejor que comerte un vegetal o una fruta recién cosechados. No obstante, la realidad es que cuando vamos al supermercado, las frutas y verduras frescas ya llevan días de haber sido cosechadas y transportadas. Si a eso añades los días que los guardas antes de comerlos, al final tus vegetales y frutas habrán perdido muchos de sus nutrimentos.

¿POR QUÉ LOS CONGELADOS SON BUENA OPCIÓN?

La mayoría de las verduras para congelar se cosecha en su punto de máxima madurez, a diferencia de las que se envían frescas a la tienda, que suelen ser cosechadas días antes (cuando están “verdes”) y que van madurando en su transporte a los mercados o tiendas de autoservicio.

Cuando los vegetales están maduros, están en su máximo nivel de nutrimentos. Por ello, cuando son congelados en su etapa de madurez, mantienen sus valores nutrimentales intactos durante el proceso. Sin embargo, ciertas vitaminas pueden verse ligeramente afectadas durante el proceso de blanqueamiento que la mayoría de los vegetales pasa en su primera etapa de congelación. El blanqueamiento (pasar los alimentos por agua caliente) sirve para que los vegetales mantengan su color y para matar bacterias.

Las vitaminas C y B disminuyen al ser expuestas al calor, por eso es que los vegetales congelados no son las mejores fuentes de los mismos. Pero aun frescos, almacenarlos mucho tiempo en tu refrigerador también lo provoca. Trata de consumir tus vegetales frescos pronto para beneficiarte del máximo de vitamina C.

Congela porciones de alimentos cocidos para preservarlos y evitar el desperdicio. Canva

4 BENEFICIOS DE LOS CONGELADOS

Disponibles todo el año Una ventaja es que en cualquier temporada del año puedes disfrutar de las variedades de frutas y verduras congeladas. Ahorran tiempo Los vegetales congelados no necesitan ser lavados ni desinfectados, están listos para usarse. Basta sacarlos del congelador minutos antes de cocinarlos (sigue las indicaciones de cada paquete) o añadirlos directamente a tus platillos. No contienen conservadores A diferencia de los enlatados, los vegetales y frutas congelados no contienen sustancias añadidas como el sodio o el azúcar de las conservas. Libres de bacterias El proceso de congelación permite que se eliminen las bacterias que por lo regular están presentes en los vegetales.

RECOMENDACIONES

Conserva tus vegetales congelados máximo por 60 días.

No abuses: recuerda que lo fresco siempre da más beneficios.

Si tú vas a congelarlos, lávalos y desinféctalos. Algunos como el brócoli pueden ser cocidos en agua para conservar su color.

Luego congélalos en bolsas con cierre hermético y anota la fecha. No sobrepases los seis meses en el congelador.

