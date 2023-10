Bake Off Celebrity México: ¿Quién es el gran ganador de la segunda temporada?

El final de temporada de Bake Off Celebrity México llegó y ya se dio a conocer al ganador de esta segunda edición del reality show de repostería.

Los finalistas fueron Diego Schoening, Ángel Villamar (Antrax), Polo Morín y Paco Rueda, quienes se enfrentaron a tres desafíos, pero solo uno los superó todos y obtuvo buenas críticas de los jueces.

El gran ganador de la segunda temporada de Bake Off Celebrity México es Poco Rueda, quien desde que inició el último capítulo del programa se mostró tranquilo, seguro de sí mismo y en control durante las preparaciones de cada reto.

Paco Rueda se disputó el título de El Gran Pastelero con Diego Schoening, ya que los dos tuvieron un mano a mano para definir al ganador.

Esto fue todo lo que pasó en la final de Bake Off Celebrity México

En la gran final , la conductora del programa, Angélica Vale sorprendió a los pasteleros anunciando que en esta ocasión se harían tres retos, y no dos como había ocurrido en el resto de la temporada, al final de cada desafío habría un eliminado.

El primer reto fue hacer caramelo soplado, la persona que no logró superar las expectativas del postre fue Antrax, quien no presentó su esfera de caramelo con relleno y para el juez Poncho Cadena esa fue una manera de irse a la segura para que no se le rompiera su esfera a la hora de montarla en el emplatado.

Caramelo soplado de Bake off Celebrity México HBO

El segundo reto era preparar un “Pastel alebrije”, es decir, tenían que hacer una réplica de este postre que fue creado por la chef Paulina Abascal, quien es parte del jurado.

Pastel alebrije de Bake off Celebrity México HBO

Nuevamente Paco Rueda salió victorioso y su preparación fue considerada la mejor, mientras que la peor fue la de Polo Morín, por lo que tuvo que abandonar la competencia.

El último reto era preparar un pastel de preparar un pastel de 40 centímetros, nuevamente el de Paco fue superior y ya no había duda de que él fuera el ganador del programa.

Paco Rueda presentó su pastel de 40 cm en Bake off Celebrity México HBO

Antes de anunciar al campeón de la competencia, los familiares de ambos concursantes llegaron al programa para presenciar la premiación, Paco recibió su trofeo en medio de lágrimas y aplausos.



Paco Rueda y Diego Schoening recibieron el anuncio del ganador de Bake off Celebrity México HBO

Así se vivió la semifinal de Bake Off Celebrity México

En la semifinal, en la que estuvieron Diego Schoening, Ángel Villamar (Antrax), Polo Morín, Priscila Arias y Paco Rueda se vivió un ambiente tenso, en el que se respiraba el estrés y la preocupación de no poder entregar a tiempo sus preparaciones invadió a los concursantes.

El primer reto fue el técnico en el que recrearon unos eclairs de chocolate, aunque parecían sencillos, el desafío se complicó.

Los únicos que estuvieron concentrados al 100 por ciento fueron Diego y Polo, éste último se llevó el mandil azul que lo reconoció como el mejor pastelero del reto.

Después llegó el reto creativo en el que los cinco semifinalistas tuvieron que cumplir con el desafío impuesto por el chef Poncho Cadena, quien los puso a preparar fruta falsa.

Este postre consiste en que tienen que recrear una fruta, que sea vea muy real y por dentro el relleno es de fruta asada o a las brasas para que se sienta el sabor a ahumado.

La mayoría de los concursantes, aunque entregó su platillo, no obtuvo buenas críticas, excepto Diego Schoening y Polo Morín, quienes nuevamente destacaron por su técnica y su sabor. Además, Paco no logró una presentación decente, pero convenció a los jueces con su exquisito sabor.

Lamentablemente la eliminada fue Priscila, quien no pudo cumplir con los estándares del postre que pusieron los chefs del jurado.