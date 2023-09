Los chefs de ‘Bake Off Celebrity México’ revelan cuál es el peor pecado que se puede cometer en la cocina

Los chefs de ‘El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México’ cuentan a Cocina Fácil cuál es el pecado que debes evitar cometer en la cocina.

¿Cuál es el peor pecado que puedes cometer en la cocina? Para muchos la respuesta puede ser que se te quemen las cosas, que queden crudas o simplemente que no tengas los ingredientes necesarios para hacer un platillo. Pero, ¿qué dicen los expertos? Le pedimos su opinión a Paulina Abascal, Jesús Escalera y Poncho Cadena, los chefs que integran el panel de jueces de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México. Esta no solo es esclarecedora, también nos permite entender cómo cumplen con la difícil tarea de juzgar las creaciones de los concursantes del programa de HBO Max y Discovery Home & Health.

Cuál es el peor pecado que puedes cometer en la cocina, según los chefs de Bake Off Celebrity México

En entrevista exclusiva con Cocina Fácil, los chefs Paulina Abascal, Jesús Escalera y Poncho Cadena revelaron cuál es el peor pecado que puedes cometer en la cocina, así como la experiencia de participar en un show como El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México.

Paulina Abascal: “La pastelería es más exacta, de más técnica, más precisa”

Cocina Fácil (CF): ¿Cuál es el peor pecado que puedes cometer en la cocina?

Paulina Abascal (PA): Sería no tener bien pesados todos los ingredientes. Pensar que se maneja como si cocinaran salado. O sea, agregar los ingredientes como uno va pensando o queriendo, porque la pastelería sí es más exacta, es de más técnica, más precisa y pues, si lo hacen de tal manera que no lleven a cabo la receta pues claramente no les va a quedar bien nada de lo que laboren.

CF: ¿Cómo fue tu experiencia al regresar al panel de jueces de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México?

PA: Llevo mucho tiempo haciendo televisión, estando frente a las cámaras y algo que yo noté es como cada show es diferente. Vas a encontrar una Paulina diferente a la primera Paulina. Y no es que una sea mejor que la otra en cuanto a lo que yo hago delante de la cámara, sino que es una vibra muy especial la que se siente en cada show.

Poncho Cadena, Paulina Abascal y Jesús Escalera, chefs de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México Warner Bros. Discovery

Me sentía distinta a lo que fue la primera temporada. Entonces está padre porque no vas a encontrar lo mismo de lo que viste en la primera. Jesús está más desenvuelto, Poncho viene arrollar con todo su sentido del humor, es un show completamente diferente que estoy segura que todos lo van a amar.

Jesús Escalera: “Una de las peores cosas... es empezar con miedo”

CF: ¿Cuál es el peor pecado que puedes cometer en la cocina?

Jesús Escalera (JE): Una de las peores cosas para empezar en pastelería es empezar con miedo. Si empezamos con miedo a cocinar algo –y un pastel, que es algo rico, agradable, que vamos a disfrutar–, de “no me va a quedar, no me va a quedar”, pienso que es como andar en bici, si piensas “me voy a caer, me voy a caer”, te caes. Entonces yo creo que uno de los grandes errores con los que muchas personas empiezan en pastelería, es ese miedo de “no me va a quedar”.

CF: ¿Cómo fue tu experiencia al regresar al panel de jueces de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México?

JE: El haber vuelto a la carpa en esta segunda temporada lo hice con un poquito más de soltura. En la primera yo todavía no estaba muy acostumbrado a las cámaras, yo soy más de restaruante. Pau también me dio mucho confort en la primera temporada para relajarme y ser yo, porque al final a la gente lo que le importa es mi consejo. Eso me sirvió mucho.

Jesús Escalera y Antrax en El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México Warner Bros. Discovery

Creo que hemos hecho un grandísimo equipo porque, aunque Poncho diga que él no es pastelero y que se sentía un poquito más alejado del programa, creo que aporta la parte que le faltaba. Primero por la electricidad y lo vibrante que él es, y que a los que estamos alrededor nos llena. Pero segundo, (porque) Pau y yo nos vamos a la parte un poquito más técnica y Poncho va a la parte pura de sabor. A Poncho le da igual lo que hayan hecho con el caramelo o con el chocolate, mientras esté bueno. Yo creo que hemos hecho un equilibrio muy bonito aparte de una camaradería muy estable.

Poncho Cadena: “Los grandes chefs reposteros siempre tienen un temple distinto”

CA: ¿Cuál es el peor pecado que puedes cometer en la cocina?

Poncho Cadena (PC): Yo creo que se necesita decisión y acordarnos de que sabemos y que si hay que seguir paso a paso. Se necesita en la repostería mucha calma, mucha entereza. Porque, de repente, los hornos suelen ser distintos, te puedes encontrar con diferentes situaciones, la geografía también tiene que ver mucho con la repostería. Si te fijas, los grandes chefs reposteros siempre tienen un temple distinto, no voy a decir que mejor o peor, distinto a mí y mis colegas “salados” que conozco.

Alicia Villarreal y Poncho Cadena en El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México Warner Bros. Discovery

CA: ¿Cómo fue tu experiencia al sumarte al panel de jueces de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México?

PC: Para mí sumarme a Bake Off Celebrity México es un alucín, la verdad. Iba con un poquito de incertidumbre porque no es mi zona completa de confort aunque lo trabajo todos los días. Yo me siento alucinado, feliz. Y les agradezco a mis dos compañeros; son fantásticos.

La segunda temporada de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México ya está disponible en HBO Max. Además, los episodios se transmitirán a través de Discovery Home & Health y TNT. Consulte su programación local.