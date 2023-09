Así fue la peor experiencia en la cocina de Chingu Amiga, Paco de Miguel y Diego Schoening antes de ‘Bake Off Celebrity México’

De enfermedades y frustraciones; Chingu Amiga, Paco de Miguel y Diego Schoening hablaron con Cocina Fácil sobre ‘El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México’.

Uno de los grandes atractivos de un programa como El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México es mostrar a diversos famosos intentando hasta lo imposible por lograr una maravilla repostera. Por supuesto, hay quienes se defienden y pueden convencer a los jueces con creaciones imperfectas, pero deliciosas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el caos impera frente a los hornos y los participantes –actores, cantantes, conductores, luchadores e influencers– se convierten en autores de auténticos desastres culinarios. A propósito del estreno de la segunda temporada del show de HBO Max y Discovery Home & Health, platicamos con tres de sus protagonistas –Chingu Amiga, Paco de Miguel y Diego Schoening– sobre su experiencia concursando en la carpa pastelera y nos revelaron cuál ha sido la peor experiencia que han tenido en la cocina.

Así fue la peor experiencia en la cocina de Chingu Amiga, Paco de Miguel y Diego Schoening antes de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México

En entrevista exclusiva con Cocina Fácil, el cantante Diego Schoening y los influencers Chingu Amiga y Paco de Miguel abordaron aquellas pesadillas que han protagonizado cuando se ponen mandil y gorro de chef, así como los retos de participar en un programa como El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity.

Paco de Miguel: “Siempre he tratado de hacer unos huevos pochados y nunca me salen”

Yo tengo una. A mi sí me gusta mucho la cocina y soy mucho de meterme y todo eso. Pero obviamente he cometido errores. Siempre he tratado de hacer unos huevos pochados y nunca me salen. Me he levantado varias veces en la mañana, es algo muy chistoso, y digo “hoy voy a desayunar huevos benedictinos” y trato de hacer mi salsa; nunca me sale. Ni los huevos, ni la salsa, ni nada.

Como que nos damos cuenta que, para los que si nos llegamos a meter a la cocina, todo es un reto y en la repostería más. El tema de la repostería es algo super complicado. El máximo respeto a toda la gente que es repostera, porque es algo muy metódico. Literalmente son matemáticas, es como volver a la prepa y cursar algún de matemáticas. Es muy complicado, pero es delicioso. Digo, el resultado es maravilloso, pero el proceso para llegar a eso es algo complicado y también divertido.

Chingu Amiga: “Esa vez sí me morí un poquito”

Cada vez que yo cocino algo, de verdad no tengo una ocasión que me salió algo bien. Todas las veces que he cocinado, salen mal. Todas son las peores.

Yo, como no cocino tanto, siempre me sale mal. Hago mucho esfuerzo y me sale una basura, entonces me da mucho coraje de que gasté dos horas para hacer una basura y me lo tengo que comer. Siempre pasa. Y normalmente mis salsas, están echadas a perder o caducaron años antes. Pero las uso porque dicen que está bien, no pasa nada. Hace poco hice una sopa y salió bien, pero me di cuenta que una salsa había caducado hace tres años. Y pues me la eché toda.

Chingu Amiga en la nueva temporada de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México Warner Bros. Discovery

No tengo algo que no está caducado, aparte como no es algo que yo pueda comprar fácil, pues no lo tiro. Siempre le digo a mi novio, “no guárdalo, no pasa nada, nadie va a morir”. Pero esa vez sí me morí un poquito, si me dio mucha diarrea. Ya no voy a usar si (caducó hace) tres años. Ya tengo mi teoría de que hasta dos años está bien, pero tres años ya pasó un poquito.

Diego Schoening: “Hay veces que han salido las cosas increíbles... lo pruebas y sabe espantoso”

A mi me ha pasado que, la cocina siempre es prueba y error. Eso es algo que siempre vi con mi abuela. Sin embargo, hay veces que han salido las cosas increíbles y que ves tu platillo salió, lo pruebas y sabe espantoso. Creo que a todos nos ha llegado a pasar eso. Concuerdo mucho con Paco en que la repostería... híjole.

Por lo menos en la comida salada tienes el chance de salir avante. Puede que puedas arreglar el sabor o arreglar el olor con distintas especias o combinaciones o algunos trucos. Si te queda salado, le pones una papa y eso jala la sal. Entonces ya la papa te ayudó para que no estuviera salado. En cambio, la repostería es una ciencia exacta. No te puedes pasar y no te puede faltar. Porque si te falta ya no cuaja o ya no va a levantar o ya no va a subir.

Diego Schoening en la nueva temporada de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México Warner Bros. Discovery

La verdad si es una maldita ciencia exacta la repostería, la tempura de chocolate nos hizo sufrir como no tienen una idea. Creo que lo más importante es que la cocina si tiene que ver con los sentimientos y tiene que ver con el estado de ánimo que uno tiene. La cocina creo que, en mi caso, me encanta porque me relaja, de cierta manera. Aunque cansa. Es muy chistoso porque cuando uno cocina, no sé porque, puedes tener toda el hambre del mundo y cocinando se te quita un poco. Como que te llenas de todos esos sabores, de todos esos olores y te provocan el hecho de que ya te sientes lleno, satisfecho.

Creo que algo que tiene la cocina es como nos ayuda a ir superando nuestros propios obstáculos, que fue lo que en lo personal a mi me llegó a pasar.

La segunda temporada de El Gran Pastelero - Bake Off Celebrity México ya está disponible en HBO Max. Además, los episodios se transmitirán a través de Discovery Home & Health y TNT. Consulte su programación local.