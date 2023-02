Jugo detox con nopal y toronja para depurar tu organismo

Comienza tu día con esta bebida detox y te sentirás ¡de maravilla!

Por más que te cuides, hagas ejercicio y lleves una dieta saludable, a veces es inevitable caer en tentaciones y comer de más, ¿verdad? Las reuniones de fines de semana, eventos y celebraciones están llenos de comida deliciosa y… siendo sinceros, tampoco vas a dejar de comer esos platillos que te fascinan.

No pasa nada, si rompiste un poco la dieta no te desanimes, tan pronto como llegue el lunes retoma tu plan alimenticio saludable y comienza tu día con un rico smoothie detox que no sólo te ayudará a limpiar tu organismo de lo que no necesitas, también te dará mucha energía para sentirte increíble.

AquÍ los ingredientes:

1 toronja pelada

1 nopal pequeño

1 rebanada de piña

1 puño de espinacas

1 taza de agua

6-10 cubos de hielo

Lo único que debes hacer es licuar todos los ingredientes hasta crear una mezcla uniforme y beber inmediatamente. ¡Simplemente delicioso!

Anímate a prepararlo y aprovecha todos los beneficios que los jugos detox pueden hacer por tu organismo.