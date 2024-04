20 recetas de smoothie refrescantes para esta época de calor

El smoothie es una bebida que combina la fruta con hielo, por lo que la hace ideal para esta temporada de calor, ya que además de ser refrescante también ofrece todos los beneficios de las frutas.

Además, es una bebida muy versátil con la que se puede jugar con sus ingredientes, ya que puedes preparar smoothies con tus frutas favoritas y puedes añadirle semillas, frutos secos, también yogur para hacerlos más cremosos y para los que son más fit y quieren darle un toque extra, pueden ponerle una cucharada de proteína.

Las mejores recetas de smoothie para el calor

Consejos para que el smoothie te queda súper delicioso

Para preparar un buen smoothie lo primero que tienes que hacer es elegir ingredientes de alta calidad, es decir, fruta que esté fresa o madura, si usas verduras que estén en buen estado y crujientes. No utilices lo que ya no sirve porque si no tu bebida tendrá mal sabor.

Experimenta con diferentes combinaciones de frutas, verduras, lácteos o leche vegetales y endulzantes naturales para lograr un equilibrio de sabores. Por ejemplo, si usas frutas ácidas como la piña o la naranja, puedes equilibrar su acidez con ingredientes más dulces como el plátano o las fresas.

También agrega suficiente líquido para lograr la consistencia deseada en tu smoothie. Si prefieres una bebida espesa, usa menos líquido; puede ser leche, jugo o agua.

Ahora que si lo que quieres es que tu smoothie tenga una textura súper cremosa puedes agregar ingredientes como yogur griego, leche de coco, crema de cacahuate, ésta última además te dará un toque de proteínas y carbohidratos.

Aunque los smoothies normalmente se hacen con frutas, también puedes preparar una versión más saludable al añadir alimentos como espinacas, col rizada, semillas de chía, semillas de lino, proteína en polvo, espirulina o matcha para aumentar el contenido nutricional.

El tip destacado: Para que tu smoothie sea smoothie tienes que congelar sí o sí las frutas o verduras antes de utilizarlas y molerlas en la licuadora, ya que si no lo haces no tendrá la textura ni la temperatura deseada para combatir el calor.

Finalmente, disfruta de tu bebida y no tengas miedo de experimentar con diferentes combinaciones de ingredientes hasta encontrar la que más te guste.