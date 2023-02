No tienes mucho tiempo para cocinar y necesitas un snack para la película, prepara esta deliciosa pizza margarita con pitta y come como en Italia. No te tomarán más de 15 minutos prepararla. ¡Manos a la obra!

¿Qué necesitas para hacer esta Pizza Margarita con pitta?

Una pitta. Salsa de tomate. Queso Mozzarela rayado. Un jitomate. Un pimiento.

Preparación:

Expande un poco de salsa de tomate sobre la pitta. Agrega el queso mozzarela rayado. Agrega el jitomate y el pimiento. Hornea a 180º hasta que el queso este derretido. Corta y sirve.

Disfruta este rico snack mientras ves tu película favorita. No olvides compartirnos tu receta favorita de Cocina Fácil y si quieres más videos, visita nuestro canal de YouTube.