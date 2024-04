Cambia de hábitos: este es el sustituto de azúcar más sano, según Profeco

¡Di adiós al azúcar refinado sin renunciar al sabor! La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado un exhaustivo análisis de calidad en diversas marcas de sustitutos de azúcar disponibles en el mercado, revelando las tres opciones más saludables y económicas para endulzar tu vida sin remordimientos.

1. Stevia: el poder natural de la planta

Si buscas un sustituto natural con un mínimo procesamiento, la stevia es tu mejor opción. Este edulcorante proviene de la planta sudamericana “stevia rebaudiana” y se ha convertido en el favorito de los nutriólogos por sus múltiples beneficios:



No aporta calorías: ideal para controlar tu peso sin sacrificar el sabor dulce.

ideal para controlar tu peso sin sacrificar el sabor dulce. No afecta la glucemia: perfecto para personas con diabetes o prediabetes.

perfecto para personas con diabetes o prediabetes. Propiedades diuréticas y vasodilatadoras: favorece la salud cardiovascular.

favorece la salud cardiovascular. Propiedades antibacterianas: fortalece el sistema inmunológico.

fortalece el sistema inmunológico. Regula la presión arterial: ideal para hipertensos.

Tres marcas de stevia recomendadas por Profeco:



Golden Hills. Edulcorante granulado de mesa Stevia (2.5 gramos de stevia por 100 gramos de producto, 96.3% de sacarosa, precio aproximado de 75 pesos por 300 gramos).

Selecto Brand. Stevia (3 gramos de stevia por 100 gramos de producto, 80.6% de sacarosa, precio aproximado de 39.90 pesos por caja de 100 sobres).

Zulka Balance. (80.6% de sacarosa aproximadamente, bolsa de medio kilogramo por 35 pesos).

2. Miel de abeja y agave: dulzura natural con sabor intenso

Para los amantes de los sabores naturales, la miel de abeja y el jarabe de agave son excelentes alternativas.

Ambos son endulzantes naturales derivados de fuentes vegetales, pero ten en cuenta que su sabor puede ser más intenso que el del azúcar refinado.

3. Eritritol: sin calorías, sin caries y sin impacto en la glucemia

El eritritol es un alcohol de azúcar que se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en algunas frutas y hongos.

A diferencia del azúcar refinado, no contiene calorías, no eleva los niveles de glucosa en sangre y no causa caries dentales. Es una opción ideal para personas con diabetes o que buscan controlar su peso.

Recuerda:



Consume con moderación cualquier sustituto de azúcar, al igual que el azúcar refinado.

Consulta con un profesional de la salud si tienes dudas o condiciones médicas específicas.

Combina una alimentación saludable con actividad física regular para un estilo de vida completo.

3 razones para reducir tu consumo de azúcar

En la actualidad, el consumo excesivo de azúcar se ha convertido en un problema de salud pública. Se encuentra presente en una gran variedad de alimentos procesados, bebidas y salsas, lo que ha llevado a un aumento significativo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas.

1. El azúcar y la obesidad:

El consumo excesivo de azúcar se asocia directamente con el aumento de peso y la obesidad. Esto se debe a que el azúcar aporta calorías vacías, es decir, no proporciona nutrientes esenciales al organismo. Además, el azúcar provoca la liberación de dopamina en el cerebro, lo que genera una sensación de placer y satisfacción, impulsando a consumir más azúcar de la necesaria.

2. El azúcar y la diabetes tipo 2:

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que se caracteriza por la incapacidad del cuerpo para regular los niveles de glucosa en sangre. El consumo excesivo de azúcar juega un papel fundamental en el desarrollo de esta enfermedad, ya que provoca un aumento constante de glucosa en sangre, lo que sobrecarga al páncreas y genera resistencia a la insulina.

3. El azúcar y las enfermedades cardíacas:

Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en todo el mundo. El consumo excesivo de azúcar aumenta el riesgo de padecer estas enfermedades al elevar los niveles de triglicéridos y colesterol LDL (malo) en sangre, lo que favorece la formación de placas ateroscleróticas en las arterias. Además, el azúcar puede aumentar la presión arterial y contribuir a la inflamación crónica, dos factores que también incrementan el riesgo de enfermedades cardíacas.

En conclusión, reducir el consumo de azúcar es fundamental para mantener una buena salud y prevenir enfermedades crónicas. Opta por una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, y limita el consumo de alimentos procesados, bebidas azucaradas y salsas. Recuerda que tu salud es lo más importante, y que pequeños cambios en tus hábitos alimenticios pueden generar grandes beneficios a largo plazo.