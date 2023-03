Cómo evitar que tu cactus se ponga negro

Las cactáceas, junto a las suculentas, son de las plantas más fáciles de cuidar. Sin embargo, estas también pueden enfermarse si no se les dan los cuidados necesarios o si se encuentran en un ambiente que no les agrada. Por eso, hoy queremos compartirte cómo evitar que un cactus se ponga negro. Esta es una de las señales más comunes de que tu cactus necesita atención extra o un cambio en sus cuidados. Toma nota y descubre cómo puedes lograr tener un cactus verde y muy feliz. Te puede interesar: Por qué se estiran las suculentas y qué puedes hacer para que no pierdan su forma

Cómo evitar que un cactus se ponga negro

Cómo evitar que un cactus se ponga negro (Foto: Getty Images)

En primer lugar, es muy importante que sigas los cuidados al pie de la letra. Si estás comenzando a incursionar en el mundo de la jardinería y no estás acostumbrado a cuidar plantas, puedes cometer errores tan comunes como colocar tu cactus en un lugar inadecuado o regarlo indebidamente. Por eso, recuerda que para estas plantas es de suma importancia el sol y el agua pero no en exceso. De lo contrario, empezará a cambiar su coloración. No te pierdas: Cómo no debes regar tu suculenta (y cuál es la manera correcta de hacerlo)

¿Por qué se oscurece?

(Foto: Getty Images)

Cuando un cactus se pone negro puede ser ser señal de un exceso de riego o humedad en el ambiente, por lo que debes evitar a toda costa regarlo diariamente o muy seguido. El color negro indica que las raíces se están pudriendo debido a la humedad y, si no solucionas de inmediado, podría morir tu plantita. En muchos casos, los cactus llegan a necesitar agua 1 vez cada 8 o 10 días. La mejor forma de saber cuando necesitas regarlo, es revisando la tierra: si está se encuentra completamente seca, es momento de volver a regar. Descubre: Te decimos el lindo significado de regalar un cactus

¿Puedo salvar un cactus podrido?

Si un cactus se pone negro, lo ideal es cambiarlo de maceta. (Foto: Getty Images)

Aunque es complicado, puedes ayudar a que tu cactus regrese a la normalidad:



En primer lugar, retíralo de la maceta donde se encuentra, pues en esta se encuentra la humedad que lo está afectando. Luego, coloca tu cactus en una nueva maceta con tierra adecuada, ponlo en el sol y no lo riegues por un par de días. También procura mantenerlo en un lugar poco húmedo para que pueda recuperarse lo antes posible. Además, te sugerimos revisar tu cactus durante este proceso: si la pudrición está muy avanzada, es posible que no puedas rescatarlo del todo, pero sí podarlo, quitando cuidadosamente las zonas afectadas. Finalmente, si las raíces están muy afectadas, tendrás que cortar los pocos pedazos sanos que siguen vivos e intentar reproducir sus esquejes.

