Estas son las mejores enredaderas con flores para atraer colibríes a tu jardín

Estamos en la mejor temporada para que los colibríes visiten nuestros hogares y nos alegren con su presencia. La mejor forma de atraerlos es con distintos tipos de plantas, especialmente aquellas que cuentan con flores. Las enredaderas con flores que te compartimos a continuación son perfectas para que estas aves se sientan atraídas por su aroma y colores.

Además, una muy buena razón para colocar estas plantas es que ayudas a que los colibríes se alimenten de forma natural y segura. Y, por si fuera poco, las enredaderas son perfectas para refrescar tu hogar y absorber el calor de esta temporada. ¡Así que no te quedes sin sus grandes beneficios!

Enredaderas para que los colibríes visiten tu jardín

TROMPETA

Trompeta Getty Images

En primer lugar, esta enredadera, conocida como bignonia roja, trompeta trepadora y jazmín de Virginia, es perfecta para adornar tu jardín y atraer colibríes.

Lo que debes tomar en cuenta es que esta planta es perenne, lo que significa que podrá crecer de manera indefinida.

BIGNONIA DE INVIERNO

Bignonia de invierno Getty Images

Que su nombre no te engañe: aunque es una flor capaz de florear en invierno, no significa que no floree en estaciones de calor. De hecho, esta planta requiere de mucha brisa y sol para crecer.

Gracias a sus bellas formas y colores, los colibríes se sienten realmente atraídos por esta planta que, además, requiere pocos cuidados.

CAMPANILLA MORADA

Campanilla purpurea Getty Images

Finalmente, la campanilla morada, también conocida como Ipomoea purpurea, es ideal para tener esta temporada, pues requiere de un clima tropical.

Esta es una de las flores favoritas de los colibríes, pues es rica en néctar. También puedes encontrarla en color blanco.

