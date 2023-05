Por qué debes remojar los frijoles y otras legumbres antes de cocinarlos

Siempre hay una primera vez para todo, y hoy me tocó cocinar unos ricos frijolitos. Pero antes, le escribí a mi mamá para pedirle sus sabios consejos, y lo primero que me dijo es que debo remojar los frijoles antes de cocinarlos.

Pero no sólo los frijoles, mi mamá también me dijo que es muy importante dejar en agua otras leguminosas: esto incluye habas, lentejas, garbanzos, alubias y habas.

Y esto, ¿a qué se debe? Mi mamá me dio muy buenas razones y hoy te las compartimos. Créeme: hacerlo tiene grandes ventajas para cocinar. ¡Toma nota!

¿Por qué se deben remojar los frijoles y otras legumbres?

No olvides remojar los frijoles y otras leguminosas antes de cocinarlas. (Foto: Getty Images)

SE ELIMINAN SUSTANCIAS TÓXICAS

¿Sabías que los frijoles tienen sustancias nocivas para la salud? Estas sustancias pueden ocasionar problemas como la gastritis, colitis o los molestos gases.

Otra importante razón para hacerlo es que el reposo en agua elimina la suciedad que pueden contener y evitar diferentes enfermedades.

Por eso, para que disfrutes más las legumbres sin consecuencias para la salud, no olvides remojarlos.

APROVECHAS MEJOR LOS NUTRIENTES

Te apostamos algo: toca los frijolitos antes y después de remojarlos. Notarás que están más blanditos. Esto, aunque no lo creas, ayudará a que aproveches mejor los nutrientes que contiene. Además, van a saber más sabrosos, ¡te lo podemos asegurar!

AHORRAS GAS

Y otra de las grandes ventajas de remojar los frijoles es que disminuirás de gran manera el tiempo de cocción de los frijolitos. No sólo vas a ahorrar tiempo en la cocina, si no que vas a ahorrarte una buena cantidad de gas.

También te recomendamos prepararlos en olla exprés si tienes mucha prisa. ¡Serán los frijoles más rápidos del oeste!

Cómo remojarlos correctamente

Cómo remojar los frijoles para que sea seguro cocinarlos. (Foto: Getty Images)





En primer lugar, necesitarás tanta agua dependiendo de cuántos frijoles quieras preparar. Estos deben estar completamente sumergidos. Se calcula, aproximadamente, 4 litros de agua por cada kilo de frijoles. De preferencia, el agua debe estar tibia para que se ablanden mejor. Deja los frijoles remojando toda la noche. Pasado el tiempo, escúrrelos con ayuda de un colador para eliminar impurezas (como piedritas, que son muy comunes en los frijoles). Finalmente, lávalos y estarán listos para cocinarse. ¡Buen provecho!

