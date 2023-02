Cactus lirio de pascua: estos son los cuidado que necesita

Sabemos que te encantan los cactus, y hoy te queremos hablar de uno ideal para decorar tus espacios exteriores y que requiere de cuidados muy básicos: el cactus lirio de pascua, conocido también como echinopsis subdenudata. Este cactus es de cuerpo brillante y de forma globular. No suele superar los 10 centímetros de altura, aunque es capaz de formar colonias. Cuenta de 12 a 15 costillas lisas en su juventud, y más tarde con pequeños tubérculos. En su areolas lanosas blancas pueden aparecer unas cuantas espinas muy cortas de color claro. Es capaz de producir espectaculares flores blancas, grandes y perfumadas que se abren por la tarde y durante la noche entera, especialmente en el verano. Si ya tienes uno en casa, o quieres conseguir uno, sigue estos consejos para que siempre se vea hermoso y saludable, y también para que pueda dar unas hermosas flores. ¡Tu jardín se verá precioso con esta cactácea! Te puede interesar: Cuidados que necesita tu cactus ojo de dragón

Cómo cuidar tu cactus lirio de pascua

Cactus lirio de pascua: aprende a cuidarlo para que dé hermosas flores. (Foto: Getty Images)

ILUMINACIÓN

En primer lugar, el cactus lirio de pascua necesita una exposición de pleno sol o un área muy iluminada con ambiente seco. Así que puedes colocarlo en un patio, terraza o balcón. Aunque el ambiente seco es ideal para este cactus, es muy resistente a las heladas, siempre y cuando se mantenga a una temperatura por encima de los 3° C. No te pierdas: Estas son las razones por las que a tu cactus no le salen flores

SUSTRATO

El mejor suelo es uno comercial para cactus acompañado de un puñado de arena gruesa. Si lo tienes en maceta, y esta le queda pequeña, el cactus dejará de crecer, por lo que convendrá trasplantarlos. La mejor temporada es en la primavera. Para favorecer su floración, abona cada 3 semanas con un fertilizante mineral para cactus. Descubre: Cuidados que necesita tu cactus estrella para florecer

RIEGO

Finalmente, uno de los mayores peligros que puede sufrir este cactus es la humedad excesiva en las raíces y el ambiente, así que evita tenerlo fuera durante las lluvias. Y debes regarlo hasta que la tierra se encuentre completamente seca. En invierno, es mejor evitar el riego.

