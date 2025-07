¿Lluvia toda la semana? Ideas creativas para secar tu ropa dentro de casa sin que huela a humedad

Que lavar no se vuelva un martirio en estos días de clima feo, no te preocupes: aunque no tengas secadora ni patio, es posible dejar tu ropa seca y sin mal olor usando ideas prácticas y muy creativas dentro de casa. ¡Aquí te las compartimos!

Toma estas ideas para que tu ropa se seque y la lluvia no interrumpa tus labores zhihao/Getty Images

Ideas creativas para colgar y secar ropa dentro de casa (¡aunque tengas poco espacio!)

1. Cuelga la ropa detrás de las puertas: Coloca ganchos removibles o un organizador tipo perchero detrás de las puertas. Puedes colgar ahí playeras, pantalones ligeros o ropa interior.

2. Saca provecho a la regadera: Sí, ¡la regadera puede ser tu mejor aliada! Instala una cuerda o tubo tipo cortina de baño y cuelga ahí tu ropa usando ganchos. Solo asegúrate de que el baño tenga buena ventilación y no esté completamente cerrado.

3. Usa sillas para crear un tendedero improvisado: Coloca dos sillas una frente a otra y extiende entre ellas una cuerda o un palo de escoba. Cuelga ahí la ropa más ligera como blusas o ropa de bebé. También puedes usar el respaldo para secar calcetines y ropa interior.

4. Seca en el tubo de la cortina o la barra de toallas: Muchas veces lo pasamos por alto, pero el tubo de la cortina del baño o la barra para toallas puede ayudarte a colgar algunas prendas. Eso sí, colócalas bien escurridas para evitar que goteen.

5. Cuelga en el respaldo de las sillas o en el borde de la cama: Si no tienes dónde colgar ganchos, el respaldo de tus sillas o incluso la cabecera de la cama pueden funcionar. Solo pon una toalla debajo para evitar que se humedezcan los muebles.

6. Reutiliza el tendedero de ropa interior o perchas múltiples: Esas perchas con varios ganchos para ropa interior o calcetas son perfectas para secar varias piezas en poco espacio. Puedes colgarlas en una ventana, lámpara de techo o la barra de la cortina.

Tips para secar ropa sin humedad (aunque no salga el sol)

Cuelga la ropa apenas termine de lavar. No la dejes húmeda en la lavadora.



Usa ventilador. Colócalo frente a la ropa extendida para que el aire acelere el secado.



Abre ventanas o puertas. Aunque esté lloviendo, permite que el aire circule.



Pon una toalla debajo. Colócala debajo de la ropa húmeda para que absorba el exceso de humedad.



Agrega vinagre blanco al enjuague. Elimina bacterias y neutraliza olores sin dejar rastro.

Evita estos errores comunes

Colgar ropa en montones o amontonada: esto solo retrasa el secado y genera mal olor.

Secar en espacios cerrados sin ventilación.

Guardar ropa ligeramente húmeda en el clóset (¡se vuelve a oler feo!).

Con estos trucos, tu ropa quedará seca, sin olor a humedad y sin gastar en secadora

No necesitas patio ni clima seco: solo creatividad, ventilación y algunos recursos que ya tienes en casa. Pon a prueba estas ideas y dile adiós al olor a humedad este verano lluvioso.

Aprovecha estos días para enseñar a tus hijos a tender su ropa de forma responsable. ¡Es una excelente manera de compartir tiempo juntos y fomentar buenos hábitos!