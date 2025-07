Qué comer si vas de vacaciones a Huatulco

Salir de viaje al paraíso costero de Huatulco no solo significa playas hermosas y puestas de sol; también es una fiesta para el paladar. Es inevitable que al visitar el mar pensemos en los más deliciosos platillos con mariscos pero también, al estar en Oaxaca, Huatulco tiene delicias escondidas que no te puedes perder. Aquí van algunas recomendaciones que te enamorarán y que no te puedes perder en tu próxima visita al Pacífico.

Ceviche junto al mar

Nada como empezar el día con un ceviche de pescado o camarón, preparado al momento con limón fresco, chile y cilantro. Es ligero, refrescante y perfecto después de un chapuzón. Muchos locales, como en La Crucecita, ofrecen esta joya hecha con mariscos recién capturados cerca de su mesa.

Tlayudas OAXAQUEÑAS

Para tlayudas, Oaxaca es el lugar perfecto. Esta tortilla gigante, bien tostada, con frijoles, queso Oaxaca y tu proteína al gusto (tasajo, pollo o cerdo) es el remedio perfecto para el hambre de un día de playa. Crujientes, sencillas y llenas de sabor, son el emblema de la gastronomía local.

Fito Pardo/Getty Images

Antojitos tradicionales

No puedes decir que visitaste un lugar si no comiste como local. En los puestos populares de Huatulco hay sopes y huaraches con guisos caseros; la combinación de maíz, salsa y queso nunca falla.

Mariscos del día, preparados al instante

En Huatulco, los camaroncitos, pulpos y pescado fresco llegan directo del Pacífico. Se pueden encontrar en sopa, tacos o a la plancha en varios restaurantes de la costa. Un día de playa sin un plato de mariscos no se disfruta igual.

Jugos y aguas frescas naturales

Y por supuesto que no pueden faltar la sandía, piña, mango o limón en agua, que son el remedio instantáneo en calor. Los venden en cada esquina, y saben incluso mejor después de una tarde al sol.