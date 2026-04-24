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Tips de Cocina

Cómo usar restos de café con bicarbonato para limpiar ollas

Antes de que terminen en la basura, dales una segunda vida como el limpiador más potente de tu cocina.

Abril 24, 2026 • 
Eloísa Carmona
cafe con bicarbonato.jpg

Descubre cómo eliminar lo quemado de tus ollas sin usar químicos agresivos.

Si alguna vez has mirado el fondo de una olla quemada con una mezcla de resignación y cansancio, este artículo es para ti. No necesitas químicos abrasivos ni gastar una fortuna en productos de limpieza especializados; la solución está, literalmente, en tu cafetera y en tu despensa.

Combinar los restos de café con bicarbonato de sodio crea una de las herramientas de limpieza más potentes y ecológicas que existen. A continuación, te explicamos por qué funciona y cómo aplicarlo paso a paso.

¿Por qué funciona este dúo dinámico?

La eficacia de esta mezcla no es magia, es pura ciencia aplicada al hogar:

La textura del café: los posos o restos de café actúan como un exfoliante natural. Su textura granulada es lo suficientemente dura para desprender comida pegada, pero no tanto como para rayar el acero inoxidable de alta calidad.

  • El poder del bicarbonato: es un compuesto alcalino que ayuda a disolver grasas y partículas orgánicas. Además, neutraliza los malos olores que a veces quedan impregnados en el metal.
  • Acidez natural: el café es ligeramente ácido, lo que ayuda a combatir las manchas de cal y óxido que pueden formarse con el tiempo.

Cómo preparar y usar la mezcla

Sigue estos pasos para devolverle el brillo a tu batería de cocina:

Materiales necesarios

  1. Restos de café (secos o húmedos).
  2. Bicarbonato de sodio.
  3. Un poco de agua para crear una pasta.
  4. Un chorrito de jabón para platos (opcional, para extra de desengrase).
  5. Una esponja o paño suave.

Paso a paso

1. Crea la pasta: en un recipiente pequeño, mezcla partes iguales de restos de café y bicarbonato de sodio. Añade unas gotas de agua o jabón líquido hasta obtener una consistencia pastosa.

2. Aplicación: extiende la pasta generosamente sobre las zonas críticas de la olla (especialmente el fondo quemado o los bordes con grasa acumulada).

3. Reposo: deja actuar la mezcla durante unos 10 a 15 minutos. Esto permite que el bicarbonato debilite las uniones de la suciedad.

4. Frotado: usa la esponja para frotar en movimientos circulares. Sentirás cómo el grano del café ayuda a lijar suavemente los residuos.

5. Aclarado: enjuaga con abundante agua tibia y seca inmediatamente con un paño limpio para evitar manchas de agua.

Consejos adicionales para un resultado profesional

Aunque esta mezcla es segura para la mayoría de las ollas de acero inoxidable y hierro fundido, evita usarla en superficies con revestimiento de teflón o antiadherentes modernos, ya que la fricción del café podría dañar la capa protectora.

  • Para ollas muy oxidadas: añade unas gotas de limón a la mezcla. El ácido cítrico potenciará la reacción y eliminará el óxido más rápido.
  • Adiós a los malos olores: si cocinaste pescado o especias muy fuertes, hierve un poco de agua con restos de café en la olla antes de lavarla; el café absorberá el olor por completo.

Limpiar de forma sostenible no solo es bueno para el planeta, sino que también es una manera inteligente de aprovechar los recursos que ya tienes en casa. ¡La próxima vez que termines tu café matutino, recuerda que tienes en tus manos el mejor aliado para tu cocina!

sobras de café remedios con bicarbonato usos del bicarbonato de sodio
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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