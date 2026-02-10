Suscríbete
Tips de Cocina

Las maravillas de mezclar cáscaras de papa con bicarbonato

¡La próxima vez que cocines papas, no tires las cáscaras!

Febrero 10, 2026 • 
Eloísa Carmona
mezclar cáscaras de papa con bicarbonato.jpg

El mantenimiento de los utensilios de metal ordinarios de nuestra cocina, como ollas, o incluso superficies, suele implicar químicos corrosivos que pueden ser agresivos con la piel y el medio ambiente. Sin embargo, existe una alternativa sorprendente y de bajo costo: la combinación de cáscaras de papa y bicarbonato de sodio.

¿Por qué funciona este remedio?

La eficacia de este truco casero no es magia, sino química natural. Las papas contienen ácido oxálico, un compuesto orgánico presente en varios vegetales que actúa como un agente eliminador de óxido altamente eficiente.

Al combinarlo con el bicarbonato de sodio, que funciona como un abrasivo suave y un neutralizador, se crea una reacción potente que ablanda la corrosión sin dañar la superficie metálica de tus ollas y

Guía paso a paso: Cómo eliminar el óxido con cáscaras de papa

Este método es ideal para rescatar esos utensilios que dabas por perdidos. Aquí te explicamos cómo aplicarlo correctamente:

  1. Espolvorea una capa generosa de bicarbonato de sodio directamente sobre la superficie oxidada que deseas tratar.
  2. Luego coloca trozos de cáscara de papa sobre el bicarbonato. Tip pro: También puedes triturar las cáscaras para crear una pasta más uniforme que cubra mejor las zonas difíciles.
  3. Deja reposar la mezcla durante toda la noche. Este tiempo permite que el ácido oxálico penetre las capas de óxido y las desprenda del metal.
  4. A la mañana siguiente, cepilla el área bajo un chorro de agua corriente. Frota con energía para remover los restos de suciedad y óxido.
  5. Seca muy bien la pieza con un paño limpio. Si la mancha era muy profunda y no se quitó por completo, puedes repetir el proceso las veces que sea necesario.

Esta opción sustentable tiene varios beneficios:

  • Económico: Utiliza desechos orgánicos y un ingrediente básico de despensa.
  • Seguridad: Evita el contacto con vapores tóxicos y químicos agresivos para las manos.
  • Ecológico: Reduce la generación de residuos plásticos de productos industriales.
  • Versátil: Funciona en ollas, sartenes, herramientas y diversas superficies de metal.

Para prevenir que el óxido regrese, asegúrate siempre de secar perfectamente tus utensilios de metal después de lavarlos; la humedad es el principal enemigo del acero y el hierro.

Adoptar estas prácticas no solo le da una segunda vida a tus herramientas de cocina, sino que también fomenta un estilo de vida más consciente y respetuoso con el planeta.

cómo limpiar una olla olla quemada cáscaras de papas bicarbonato de sodio
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

quitar cochinilla algodonosa con vinagre remedio casero.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar la cochinilla algodonosa de tus plantas con vinagre
Enero 15, 2026
 · 
Eloísa Carmona
trapos de cocina .jpg
Tips de Cocina
¿Cada cuánto debes lavar los trapos de la cocina?
Diciembre 24, 2025
 · 
Cocina Fácil
desayunos faciles para vacaciones.jpg
Tips de Cocina
7 desayunos fáciles para las vacaciones
Diciembre 23, 2025
 · 
Eloísa Carmona
el pan se guarda en el refrigerador.jpg
Tips de Cocina
¿El pan se guarda en el refrigerador?
Diciembre 04, 2025
 · 
Eloísa Carmona
bacalao y vino.jpg
Tips de Cocina
Maridaje ideal: Estos son los vinos que mejor acompañan un bacalao a la vizcaína
Diciembre 02, 2025
 · 
Eloísa Carmona
cogelar alimentos crudos o cocidos.jpg
Tips de Cocina
Diferencias entre congelar carne cruda y cocida: recomendaciones y mejores prácticas
Diciembre 01, 2025
 · 
Eloísa Carmona
como eliminar el mal olor del desague con canela.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar el mal olor del desagüe con canela
Noviembre 28, 2025
 · 
Eloísa Carmona
arroz con romero para que sirve.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar la humedad con arroz y romero
Noviembre 27, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas martes y miércoles en supermercados 10 y 11 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 10 y 11 de febrero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Febrero 10, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
villas tacos donde estan bad bunny super bowl.jpg
Tendencias
Estos son los tacos mexicanos que aparecieron con Bad Bunny en el Super Bowl
De padres migrantes, Villa’s Tacos es el restaurante de Víctor Villa, un mexicoamericano inspirado por la comida tradicional de su abuela.
Febrero 09, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Remedios naturales para controlar niveles de insulina.jpg
Salud y nutrición
Remedios naturales para controlar los niveles de insulina en casa
Las estrategias que puedes implementar desde tu hogar para optimizar este proceso.
Febrero 06, 2026
 · 
Eloísa Carmona
mejor tipo de fibra para bajar de peso.jpg
Salud y nutrición
¿Cuál es el mejor tipo de fibra para bajar de peso?
La fibra es una pieza clave dentro de una alimentación equilibrada y puede apoyar el control del peso.
Febrero 05, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Hot Cakes verdes con espinaca muy saludables
Recetarios
Recetas verdes para un desayuno balanceado
Te damos dos opciones para un desayuno balanceado con el toque de las espinacas y productos Nutri.
Febrero 05, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
fruta que regenera el higado.jpg
Salud y nutrición
Esta es la fruta que tienes que comer para ayudar al hígado a regenerarse
Contiene antioxidantes específicos que ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los principales factores que dañan el hígado.
Febrero 04, 2026
 · 
Eloísa Carmona