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Salud y nutrición

Agua de jamaica con cáscara de piña para los riñones paso a paso

Te compartimos la receta definitiva de esta infusión poderosa, natural y sin azúcar añadida para eliminar toxinas y deshinchar el cuerpo.

Junio 03, 2026 • 
Eloísa Carmona
agua de jamaica con pina para los rinones.jpg

Esta bomba antioxidante es una gran aliada contra la retención de líquidos.

El cuidado de nuestros riñones es fundamental para mantener el cuerpo libre de toxinas y en perfecto equilibrio. Una de las formas más deliciosas, naturales y refrescantes de apoyar su función es esta infusión fría.

A continuación, te explicamos por qué sus ingredientes son auténticos aliados de tu salud renal y cómo prepararla de forma sencilla.

¿Por qué este remedio es ideal para los riñones?

La combinación de jamaica, piña y canela no solo es un deleite para el paladar, sino que ofrece una poderosa sinergia de beneficios depurativos:

  • Flor de Jamaica: es increíblemente famosa por sus propiedades diuréticas naturales. Ayuda al cuerpo a eliminar el exceso de líquidos y sodio a través de la orina, lo que limpia las vías urinarias y contribuye a regular la presión arterial (un factor clave para proteger los riñones).
  • Cáscara y pulpa de piña: la piña contiene bromelina, una enzima con potentes propiedades antiinflamatorias. Además, su alto contenido de agua y bajo nivel de potasio la convierten en una de las mejores frutas para quienes buscan cuidar su función renal. Su cáscara, al hervirse, libera antioxidantes que ayudan a desintoxicar el organismo.
  • Canela: esta especia no solo aporta un toque aromático delicioso; también ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y mejora la sensibilidad a la insulina. Mantener la glucosa bajo control es vital, ya que la diabetes es una de las principales causas de daño renal.

Ingredientes

  • 1 piña entera (usaremos la cáscara y la pulpa)
  • 1 taza de flores de jamaica secas
  • 2 rajas de canela
  • Agua pura (aproximadamente 2 a 3 litros)
  • Hielo al gusto

Preparación paso a paso

Sigue estas sencillas instrucciones para preparar tu bebida medicinal y refrescante:

cascara de pina para los rinones.jpg

Descubre cómo combinar el poder diurético de la jamaica con los beneficios desinflamatorios de la piña y el toque de la canela en esta bebida natural.

1. Limpiar y pelar la piña

Lava muy bien la piña entera, tallando la corteza con un cepillo suave para eliminar cualquier rastro de tierra o impurezas. Con un cuchillo afilado, retira la cáscara y resérvala.

2. Preparar la infusión base

En una olla grande con aproximadamente 1.5 a 2 litros de agua, agrega la taza de jamaica, 2 trozos grandes de la cáscara de piña que reservaste y las 2 rajas de canela. Lleva a ebullición, baja el fuego y deja hervir durante unos 10 a 15 minutos para que concentre todo su sabor y propiedades. Retira del fuego y deja enfriar.

3. Procesar la pulpa

Mientras la infusión se enfría, toma la pulpa de la piña, retira el corazón (la parte central más dura) y corta el resto en cubos. Coloca los trozos de piña en la licuadora y licúalos por completo hasta obtener un puré terso. Si es necesario, añade un chorrito de agua para facilitar el proceso.

4. Integrar y servir

Pasa la infusión de jamaica, piña y canela por un colador para retirar las flores, las cáscaras y la canela. Finalmente, vierte el líquido colado directamente en la licuadora junto con la pulpa de piña procesada. Licúa todo junto durante unos segundos para que se integre a la perfección.

Para obtener el máximo beneficio renal, se recomienda consumir esta agua sin azúcar añadida. El dulzor natural de la piña y el toque de la canela son más que suficientes para darle un sabor espectacular.

Pero si verdaderamente quieres ver por la salud de tus riñones, un cuidado integral de tu dieta es importante, además de, por supuesto, consultar a un especialista de la salud que sepa guiarte si tienes molestias.

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Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
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