Este es el aceite que SÍ se puede reutilizar varias veces

En el mundo de la cocina, existe un mito muy arraigado: la idea de que todo aceite vegetal debe desecharse después de un solo uso porque se vuelve tóxico. Si bien esto es cierto para la mayoría de los aceites de semillas (como el de girasol, maíz o soya), hay una notable excepción que rompe las reglas gracias a su prodigiosa naturaleza. Hablamos, por supuesto, del aceite de oliva.

A diferencia de lo que muchos creen, el aceite de oliva no solo es la opción más saludable en frío, sino también la más estable y segura para reutilizar en frituras.

El secreto: alta resistencia térmica

La razón por la cual el aceite de oliva soporta el calor de forma excepcional se encuentra en su composición molecular.

Es rico en ácidos grasos monoinsaturados, pues está compuesto principalmente por ácido oleico (entre un 60% y un 80%). A diferencia de las grasas poliinsaturadas presentes en otros aceites vegetales —que tienen múltiples enlaces dobles propensos a romperse con el calor—, las grasas monoinsaturadas son químicamente mucho más fuertes y estables ante el aumento de temperatura.

Además, el aceite de oliva (especialmente el virgen y virgen extra) contiene una alta concentración de polifenoles y vitamina E. Estos componentes actúan como un escudo protector natural, el cual retrasa la oxidación y la formación de compuestos polares nocivos.

Gracias a esta estructura, el aceite de oliva tiene un punto de humeo elevado (alrededor de los 180 °C a 210 °C), lo que le permite mantener sus propiedades nutricionales y de seguridad alimentaria incluso tras pasar por la sartén.

¿Cuántas veces se puede reutilizar el aceite de oliva?

Como regla general, el aceite de oliva se puede reutilizar de 3 a 5 veces, pero esto no es una ciencia exacta; depende enteramente de qué hayas cocinado en él. Los alimentos dejan residuos que aceleran o retrasan la degradación del aceite:



Verduras y papas: puede llegar al límite de 5 usos o más; no sueltan agua en exceso, ni dejan harinas o proteínas flotando.

puede llegar al límite de 5 usos o más; no sueltan agua en exceso, ni dejan harinas o proteínas flotando. Carnes limpias: 3 a 4 usos; aportan un poco de grasa animal, pero el aceite se mantiene relativamente limpio.

3 a 4 usos; aportan un poco de grasa animal, pero el aceite se mantiene relativamente limpio. Empanizados y pescados: 1 a 2 usos; el pan molido, las harinas y el agua del pescado se queman rápidamente, llenando el aceite de residuos negros y alterando su sabor.

Señales de que es momento de desecharlo

El aceite de oliva es noble, pero no eterno. No necesitas un laboratorio para saber cuándo ha llegado a su fin; tu cuerpo y tus sentidos te lo dirán. Debes desecharlo inmediatamente si notas alguna de estas señales:



Cambio drástico de color: se ha vuelto notablemente oscuro o semiopaco.

se ha vuelto notablemente oscuro o semiopaco. Presencia de espuma: si al calentarse genera espuma o burbujas extrañas en la superficie, significa que sus polímeros se han degradado.

si al calentarse genera espuma o burbujas extrañas en la superficie, significa que sus polímeros se han degradado. Olor y sabor rancio: si huele a rancio, a quemado o altera negativamente el sabor de la comida.

si huele a rancio, a quemado o altera negativamente el sabor de la comida. Textura viscosa: si al enfriarse notas que se ha vuelto excesivamente espeso o pegajoso.

Guía práctica para reutilizarlo de forma segura

Para garantizar que el aceite de oliva mantenga sus propiedades entre uso y uso, es fundamental seguir un protocolo estricto de conservación. No basta con dejarlo en la sartén hasta la próxima comida. Sigue estos pasos:

1. Fíltralo de inmediato. Una vez que el aceite se haya enfriado un poco (pero aún esté tibio y fluido), pásalo por un colador de malla fina o, idealmente, por un filtro de café de tela o papel. Esto eliminará los micro-residuos de comida que, de lo contrario, se quemarían en la siguiente cocción.

2. Usa el recipiente adecuado. Guárdalo en un frasco de vidrio limpio (preferiblemente oscuro) o en un recipiente de acero inoxidable. Evita el plástico, ya que puede transferir compuestos químicos o absorber olores.

3. Protégelo de sus enemigos. Almacena el recipiente en un lugar oscuro, fresco y seco (como una alacena cerrada). El calor, la luz del sol y el oxígeno son los peores enemigos del aceite, ya que aceleran su oxidación incluso si no se está usando.

4. No mezcles aceites. Jamás mezcles aceite de oliva usado con aceite limpio, ni tampoco aceite de oliva con aceites de semillas. Cada uno tiene un punto de degradación distinto y arruinarías la estabilidad del conjunto.

Aprovechar el aceite de oliva varias veces no solo es un alivio para el bolsillo, sino también un hábito sustentable. Cocinar con él es, en definitiva, una inversión en salud, sabor y rendimiento culinario.

