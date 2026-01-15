Suscríbete
Tips de Cocina

Cómo eliminar la cochinilla algodonosa de tus plantas con vinagre

Un remedio casero, económico y efectivo para proteger tus plantas y mantenerlas libres de plagas de forma natural.

Enero 15, 2026 • 
Eloísa Carmona
quitar cochinilla algodonosa con vinagre remedio casero.jpg

La cochinilla algodonosa es una de las plagas más comunes en plantas de interior y jardín. Su aspecto blanco y algodonoso suele aparecer en tallos, hojas y brotes, debilitando poco a poco a la planta si no se controla a tiempo. Afortunadamente, existe un remedio casero efectivo que combina bicarbonato, vinagre y aceite vegetal para combatirla de forma sencilla.

¿Qué es la cochinilla algodonosa y por qué debes eliminarla?

Este insecto se alimenta directamente de la savia de las plantas, debilitándolas poco a poco y afectando su desarrollo natural. Como consecuencia, es común notar hojas amarillas, arrugadas o deformes, un crecimiento mucho más lento de lo normal y la caída prematura de flores y hojas.

Además, la cochinilla algodonosa produce una sustancia pegajosa conocida como melaza, que favorece la aparición de hongos y dificulta la fotosíntesis. Si no se controla a tiempo, la infestación puede propagarse rápidamente y afectar a otras plantas cercanas, poniendo en riesgo todo el jardín o espacio verde.

¿Por qué funciona este remedio casero?

La combinación de estos ingredientes actúa de manera complementaria para combatir eficazmente la cochinilla algodonosa, ya que el vinagre contribuye a debilitar y eliminar al insecto, el bicarbonato potencia el efecto al alterar su equilibrio natural, y el aceite vegetal forma una capa que ayuda a asfixiar a la plaga y facilita su desprendimiento de la planta.

En conjunto, este remedio casero funciona como un tratamiento localizado muy eficaz cuando se aplica correctamente.

quitar cochinilla algodonosa con vinagre.jpg

Cómo preparar el remedio de bicarbonato, vinagre y aceite

Ingredientes:

  • 1 cucharada de vinagre blanco
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • 1 pizca de bicarbonato de sodio
  • 1 recipiente pequeño
  • Hisopo de algodón o pincel

Preparación:

  1. Mezcla primero el vinagre con el aceite vegetal.
  2. Añade el bicarbonato poco a poco; notarás que se forma espuma.
  3. Usa la mezcla inmediatamente para aprovechar su efecto.

Cómo aplicarlo correctamente en tus plantas

  1. Identifica las zonas afectadas, especialmente uniones de hojas y tallos.
  2. Humedece un hisopo de algodón o pincel con la mezcla.
  3. Aplica con toques directos sobre los insectos, sin empapar la planta.
  4. Repite el procedimiento cada 3 a 4 días hasta eliminar la plaga.

Precauciones importantes

  • Aplica siempre al amanecer o al atardecer para evitar quemaduras solares.
  • No pulverices toda la planta; es un tratamiento localizado.
  • Haz una prueba previa en una hoja y espera 24 horas.
  • Evita usarlo en exceso, ya que puede causar estrés a la planta.

Cómo prevenir que la cochinilla vuelva a aparecer

  • Revisa tus plantas de forma regular.
  • Limpia hojas y tallos con un paño húmedo.
  • Asegura buena ventilación y luz adecuada.
  • Aísla plantas nuevas antes de colocarlas junto a las demás.

¿Cuándo usar otro método?

Si la infestación es muy avanzada o recurrente, considera complementar con jabón potásico o aceite de neem, o consulta con un especialista.

plantas enfermas remedios naturales plantas remedios caseros
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
