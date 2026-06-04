Los mejores platillos con camarón son mexicanos, de acuerdo con Taste Atlas

Cuando de platillos con camarones se trata, México es líder sin dudas. Y no lo decimos nosotros, sino Taste Atlas, la famosa guía gastronómica internacional que, en una clasificación reciente de 50 comidas de muchos países, colocó a nuestro país en la cima del mundo marino culinario, conquistando los dos primeros lugares del podio.

Aquí te contamos cuáles son las joyas de la corona y qué otros platillos nacionales lograron colarse en esta prestigiosa lista.

El top 2 mundial: orgullo nacional

1. Tacos Gobernador (lugar #1)

El rey absoluto de la lista. Originarios de Sinaloa, los Tacos Gobernador son una combinación tan sencilla como deliciosa. Lo mejor de todo es que prepararlos solo toma unos 20 minutos y sus ingredientes son tan simples que, dejando a un lado los camarones, seguro los tienes en tu refri.

El secreto está en el queso: si bien el queso Oaxaca es el más recomendado para replicar la receta en casa, el queso Chihuahua es el que lleva la receta original. Sin embargo, no te compliques: el queso asadero o el manchego también hacen una mancuerna espectacular con los camarones.

2. Camarones al mojo de ajo (lugar #2)

El segundo puesto se lo lleva un clásico de las costas mexicanas. El equilibrio perfecto entre la mantequilla, el toque crujiente del ajo dorado y la frescura del camarón demuestra que, a veces, la simplicidad es la clave de la alta cocina.

Taste Atlas coronó a México con el 1er y 2do lugar mundial en platillos de camarón.

El resto de los campeones mexicanos en la lista

El dominio de México no se detiene en los primeros puestos; el resto del ranking es un festín de texturas, picor y tradición que demuestra la versatilidad de la cocina mexicana:



Número 7. Tacos de camarones: el clásico taco playero (estilo Ensenada o capeado) se posiciona firmemente en el Top 10 global.

el clásico taco playero (estilo Ensenada o capeado) se posiciona firmemente en el Top 10 global. Número 14. Aguachile: el balance perfecto de frescura, limón, pepino y ese toque de chile chiltepín o serrano que enamora a cualquiera.

el balance perfecto de frescura, limón, pepino y ese toque de chile chiltepín o serrano que enamora a cualquiera. Número 18. Camarones enchipotlados: una oda al ahumado y al picor sutil del chile chipotle, envueltos en una crema reconfortante.

una oda al ahumado y al picor sutil del chile chipotle, envueltos en una crema reconfortante. Número 22. Caldo de camarón: el apapacho ideal para el alma (y excelente aliado para las mañanas difíciles), lleno de sabor concentrado.

el apapacho ideal para el alma (y excelente aliado para las mañanas difíciles), lleno de sabor concentrado. Número 28. Enchiladas de camarón: una fusión magistral entre la tradición de la tortilla y los tesoros del mar.

una fusión magistral entre la tradición de la tortilla y los tesoros del mar. Número 33. Camarones a la diabla: para los amantes del picor intenso, un platillo audaz que cierra con broche de oro la presencia mexicana.

¡Así que ya lo sabes! La próxima vez que disfrutes de un buen taco o un aguachile, recuerda que estás probando los mejores platillos de camarón del planeta. Abajo te dejamos las recetas. ¡Buen provecho!