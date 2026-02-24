Suscríbete
Sin agua: esta es la mejor forma de cocinar arroz blanco

Descubre el método definitivo para cambiar tu forma de cocinar este básico de la cocina.

Febrero 24, 2026 
Eloísa Carmona
como hacer arroz blanco con mantequilla correctamente.jpg

De acuerdo con el chef José Ramón Castillo, la forma correcta de hacer arroz con mantequilla no requiere de agua.

Saber cómo hacer arroz blanco es casi un básico de supervivencia. La receta es simple: 2 tazas de agua por 1 de arroz y, a pesar de ello, muchas personas no logran cocer este grano indispensable en muchas dietas. Pero ni agua ni solo hervir un grano, de acuerdo con el cocinero José Ramón Castillo, la receta sigue siendo simple, pero el proceso va mucho más allá.

Arroz blanco: cómo se hace, ¿sin agua o con agua?

Para el chef Joserra Castillo, la técnica hace toda la diferencia para que el arroz se convierta en un plato aromático y sabroso. Desde enjuagar bien el arroz, hasta dejarlo reposar al final, cada paso tiene una razón de ser al momento de prepararlo.

Lavar el arroz es primordial, hay que cubrirlo por completo con agua, mover ligeramente con la mano y escurrir; pero una vez que el agua sale clara, hay que dejarlo secar un poco, para que no se rompa al ponerlo en contacto con el aceite caliente.

El segundo paso del proceso es sellar el grano. Lo mejor es usar una sartén amplia o una cazuela y comenzar por calentar el aceite de oliva, para sofreír ahí ajo laminado, cebolla picada o incluso apio, ingredientes aromáticos que aportan sabor al platillo.

Una vez sofritos, entonces se añade el arroz y se mueve ligeramente durante unos minutos. Con este paso, no solo permites que se impregne de la grasa, sino que sellas el grano y así previenes que se abra durante la cocción.

Hacer arroz blanco sin agua: la técnica correcta

Ahora sí, si no usamos agua, entonces ¿cómo se hace el arroz blanco correctamente? Para el chef Castillo, lo ideal es usar caldo de pollo caliente. La temperatura es importante, porque así se genera un contraste de temperatura que ayuda a que el grano absorba el líquido de forma progresiva e uniforme, y así lograr un gran sabor.

Por último, la cocción. Los primeros 10 minutos debe ser a fuego alto y sin tapar ni mover; después baja la flama, tapa, ajusta la sal y para hacer arroz blanco con mantequilla, este es el momento de añadirla.

El paso final es algo que casi siempre nos saltamos: dejarlo reposar. Déjalo tapado unos minutos más, sin moverlo, así permites que termine de absorber el caldo y que se asiente la textura definitiva.

Aquí te compartimos los ingredientes para hacer arroz blanco con mantequilla como un profesional:

  • 1 taza de arroz de grano largo
  • 550 ml de caldo de pollo caliente
  • 3 dientes de ajo laminados
  • 1/4 de cebolla picada muy fina
  • 100 g de apio picado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 60 g de mantequilla
  • Sal al gusto

Mucho más que cocer un simple grano, esta técnica le dará a tu arroz un sabor y una textura mucho más consistente. Cuéntanos tú cómo lo preparas.

arroz blanco mantequilla Arroz técnicas de cocción
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
