5 hierbas y especias antiinflamatorias que ayudan cuando tienes artritis

Los tratamientos médicos son fundamentales para las personas que viven con el dolor articular, la rigidez y la inflamación que conlleva la artritis, pero la naturaleza también ofrece un botiquín oculto en tu propia cocina.

Sí, agregar ciertas hierbas y especias antiinflamatorias a tu dieta diaria no solo eleva el sabor de tus comidas, sino que también puede actuar como un poderoso aliado para reducir los síntomas y mejorar tu calidad de vida.

1. Cúrcuma

La cúrcuma es la reina indiscutible de las especias medicinales. Su secreto radica en la curcumina, un compuesto activo con potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorios.

Múltiples estudios sugieren que la curcumina puede bloquear las moléculas que causan la inflamación en las articulaciones, ofreciendo un alivio similar al de algunos analgésicos de venta libre.

¿Cómo debes consumirla? La curcumina se absorbe mal en el cuerpo. Para activar todo su poder, consúmela siempre acompañada de pimienta negra (la piperina aumenta su absorción en un 2,000%) y un toque de grasa saludable, como aceite de oliva o de coco.

2. Jengibre

Hermano de la cúrcuma, el jengibre contiene compuestos llamados gingeroles y shogaoles, los cuales son responsables de su sabor picante y de sus magníficos efectos terapéuticos que lo vuelven un analgésico natural.

El jengibre funciona a nivel celular inhibiendo las mismas enzimas (COX-2) que los medicamentos antiinflamatorios tradicionales, lo que ayuda a reducir la hinchazón y el dolor articular.

Para integrarlo en tu día a día, puedes rallar jengibre fresco en tus infusiones, añadirlo a batidos, o utilizarlo en polvo para sazonar verduras y guisos.

3. Canela

Más allá de su uso en la repostería, la canela es una corteza cargada de polifenoles y compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a mitigar el daño celular en las articulaciones, pues contribuye a disminuir los niveles de proteínas vinculadas a la inflamación sistémica. Además, es excelente para la salud metabólica.

Como recomendación, opta por la canela de Ceilán (canela auténtica) en lugar de la variedad Cassia, ya que es más segura para el consumo diario en dosis terapéuticas.

4. Ajo

El ajo contiene disulfuro de dialilo, un compuesto que combate las citocinas inflamatorias del cuerpo. La investigación sugiere que el disulfuro de dialilo puede limitar los efectos de las enzimas que dañan el cartílago, lo que lo convierte en un excelente protector preventivo, especialmente en casos de osteoartritis.

Ya que el ajo fresco y machacado es el que mejor conserva sus propiedades libres de inflamación, esta es la forma óptima de comerlo. Déjalo reposar 10 minutos después de picarlo, antes de cocinarlo.

5. Romero y tomillo

Estas dos hierbas mediterráneas no solo huelen increíble, sino que están repletas de antioxidantes como el ácido rosmarínico. Ambas ayudan a neutralizar los radicales libres que exacerban la inflamación en el líquido sinovial (el lubricante de tus articulaciones) y son ideales para usarlas generosamente para sazonar carnes magras, pescados ricos en Omega-3 (como el salmón) o vegetales al horno.

Nota importante de seguridad: aunque estas hierbas y especias son naturales y seguras en cantidades culinarias, si decides consumirlas en forma de suplementos concentrados, debes consultarlo primero con tu reumatólogo o médico de cabecera. Algunas de ellas (como la cúrcuma y el jengibre) pueden interactuar con medicamentos anticoagulantes.

Tu cocina puede convertirse en tu primera línea de defensa contra las molestias de la artritis. Adoptar una dieta rica en estas especias no solo transformará el sabor de tus platos, sino que le dará a tu cuerpo las herramientas naturales necesarias para apagar el fuego de la inflamación, un bocado a la vez.

