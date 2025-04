Qué es Baño María y cómo se hace

Te contamos qué significa Baño María, uno de los métodos para cocinar más usados y conocidos en diversas partes del mundo.

Seguramente, por lo menos alguna vez en la vida, has escuchado el término Baño María. Y, obvio, no has podido evitar sacarte de onda porque seguro te imaginaste miles de cosas. Como una señora llamada María bañándose, una señora llamada María que cocina mientras se baña y muchas cosas más. Pero debemos asegurarte que nada de esto se relaciona con lo que en realidad significa este método culinario. Para aquellos que apenas comienzan a explorar en el mundo de la cocina, seguro les serán muy desconocidos ciertos términos empleados para utilizar algunas técnicas, varias herramientas para cocinar e, incluso, alimentos que no sabían que existían debido a que nunca tuvieron la necesidad de utilizarlos.

¿Qué es el Baño María?

Este es el nombre que se le da a un método para cocinar los alimentos de forma lenta y uniforme con poca intensidad de calor, el cual consiste en llevar a ebullición el agua para que así transfiera el calor de forma paulatina.

¿Cómo se realiza?

Para realizar este método se requiere un recipiente de buen tamaño resistente al calor que va a ir directo al fuego de la estufa, lleno con, aproximadamente, ¼ de la estatura de este con agua, la cual se tiene que dejar calentar previamente para después colocar en su interior otro recipiente que contenga el alimento que quieres calentar, derretir o cocinar bajo esta técnica. El recipiente que va en el interior del otro sí puede ser de plástico o silicona, ya que no se derretirá con el calor. El Baño María puede realizarse en el horno de microondas o directamente sobre el foco de calor, solamente debes tener cuidado con los recipientes que llegues a utilizar y la cantidad de agua que pondrás en el recipiente grande, ya que si el agua al hervir o por alguna razón llega a salpicar el alimento, podría estropear los alimentos. Un claro ejemplo es el del chocolate, ya que este ingrediente es muy delicado y si llega a salpicarse con agua su textura se arruina.

¿Para qué se usa el Baño María en la cocina?

Este método es más utilizado para la repostería que para otra cosa, sobre todo es muy común a la hora de derretir chocolate, ya que de esta forma se va fundiendo poco a poco sin que se queme.

No hay mejor forma de hacer cuajar un flan o pudín que con el Baño María, pero este procedimiento se realiza dentro del horno, así el calor se distribuye de forma uniforme.

El Baño María es fundamental para la realización de conservas, ya que de esta forma el calor consigue eliminar los microorganismos que contienen los alimentos; también, a través de ese proceso de calentamiento y enfriamiento se consigue cerrar el recipiente herméticamente, generando así un cierre al vacío que impide la nueva entrada de microorganismos.

Tipos de Baño María

Seco: Este es cuando el recipiente pequeño no entra en contacto con el agua y la temperatura es más baja, la cual es ideal para derretir el chocolate. A contacto: En este caso el recipiente pequeño entra en contacto con el agua hirviendo y la temperatura es mayor; es utilizado para calentar alimentos ya preparados o hacer salsas. NOTA: Este procedimiento suele utilizarse cuando las recetas requieren una cocción lenta y muy controlada, ya que el alimento nunca está en contacto directo con el fuego. Como lo ves, el Baño María parece ser muy sencillo de realizar, pero la verdad es que sí requiere de muchos cuidados y atención para que un mal paso no nos eche a perder los alimentos.