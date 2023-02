Cristales más brillantes y transparentes: lógralo con bolsitas de té

Si hay algo que no nos gusta limpiar en nuestros hogares, son los cristales de las ventanas. Y es que, no importa cuántas veces les pasemos el trapito o periódico, ¡siempre quedan empañados o con manchas! Pero hoy te vamos a compartir un truco casero que apostamos que no conocías: en esta ocasión, tus grandes aliados son las bolsitas de té! Sigue leyendo y descubre cómo lograr unos cristales relucientes y transparentes. Te puede interesar: 5 formas rápidas de eliminar las manchas de humedad en la pared

Cómo limpiar los cristales de tus ventanas con bolsitas de té

Te va a encantar este truco para limpiar cristales (Foto: Getty Images)

Necesitas:

1 bolsita de té negro

Agua caliente

1 recipiente amplio

1 paño limpio y seco especial para limpiar cristal

Procedimiento:

En primer lugar, prepara el té como acostumbras y, si está muy caliente el agua, espera a que se enfríe un poco para no afectar el temple del vidrio. Coloca la infusión en un recipiente y humedece el paño Pásalo en toda la superficie del cristal. Al principio, es posible que se vea con impurezas, pero estas se desvanecerán cuando el vidrio se seque por completo.

Otros trucos de limpieza con bolsitas de té

(Foto: Getty Images)

MEJORA EL OLOR DE TU BAÑO

Coloca una bolsa de té en la taza del inodoro y deja reposar por una noche. Al día siguiente, jala la palanca. Notarás que, además de mejorar el aroma, la taza tendrá una apariencia más limpia. Te recomendamos que sea un té aromático, como manzanilla, lavanda, etc.

REMUEVE GRASA

Cuando tu sartén u otros utensilios tengan mucha grasa pegada, déjalos remojando con una bolsa de té verde o de limón. Sus taninos reducirán la grasa y podrás despegarla más fácil.