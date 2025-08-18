Suscríbete
Tendencias

Cuáles son los mejores lugares para comer chiles en nogada en la CDMX

Descubre los mejores lugares para comer chiles en nogada en la CDMX durante nuestra temporada gastronómica favorita

August 18, 2025
/tendencias/cuales-son-los-mejores-lugares-para-comer-chiles-en-nogada-en-la-cdmx

HECTOR_GOMEZ_CREATIVEPHOTOGRAPHY/Getty Images

La temporada más deliciosa ya está aquí. Los chiles en nogada son una joya de la gastronomía mexicana, con su simbólico verde, blanco y rojo que evoca la bandera nacional. Si estás en la CDMX y quieres probar lo mejor de esta temporada, estos son los sitios imperdibles para disfrutar de versiones tradicionales, modernas o incluso veganas. Desde el sabor tradicional en Nicos o El Cardenal, hasta reinterpretaciones innovadoras como las de Carmela y Sal o Azul Histórico, la Ciudad de México tiene un chile en nogada para cada paladar.

1. Nicos – Clavería

Un clásico indispensable. Aquí los ingredientes llegan directos desde San Andrés Calpan (Puebla): nuez de Castilla, xoconostle cristalizado, carne de res cortada a cuchillo, y una nogada cremosa con queso de cabra. Los chiles de Nicos mezclan la tradición con la elegancia, lo que los convierte en una parada obligatoria cada temporada.

https://www.instagram.com/p/DNBdBghp1oD/

2. El Cardenal

Con varias sucursales en la ciudad, y mucho prestigio histórico, El Cardenal ofrece una versión balanceada: nogada ligera, relleno generoso y opción para pedir el chile capeado o al natural. Si lo tuyo es lo tradicional, no dudes en venir aquí para la versión más clásica de los chiles en nogada.

https://www.instagram.com/p/DMeRYqMs8AX/

3. Carmela y Sal

La chef Gaby Ruiz se inspira en su hija para crear un chile en nogada inspirado como ningún otro: short rib cocido por 12 horas, frutas sofritas en grasa de carne, plátano macho, piñón y jícama cristalizada. Su nogada no es empalagosa, y los ingredientes fuera de lo común transforman a esta receta de chiles en nogada en una una de las propuestas más creativas y memorables de la Ciudad de México.

https://www.instagram.com/p/DNQ9qD8pxMA/

4. Azul Histórico

Los chiles de azul histórico se caracterizan por ser de los más innovadores y al mismo tiempo, conserva lo que más amamos de este tradicional platillo. Aunque no es lo tradicional, aquí los chiles suelen acompañarse de vino tinto, espumoso o champagne. Además, hay opción de nogada vegana para quienes no consumen insumos animales.

https://www.instagram.com/p/DMvXFj0ORhT/

5. Cachava Restaurante

Este año, Cachava recibe como invitado al chef poblano Ángel Vázquez, de Augurio, quien presenta su receta tradicional familiar con ingredientes de la región volcánica y productores locales. En contraste con la receta de la casa, son dos sabores muy distintos que vale la pena probar: uno innovador y otro clásico. Pero anótalo en el calendario porque propuesta de Vázquez estará disponible solo hasta el 23 de agosto, mientras que la de la casa seguirá hasta finales de septiembre.

https://www.instagram.com/p/C_-9ObfuFvz/

Ya sea que te inclines por un chile en nogada clásico, una versión vegana o una interpretación gourmet, la CDMX tiene un lugar pensado para cada paladar. Es más ¿por qué elegir una? Esta lista es la señal que necesitabas para iniciar tu propio recorrido de los mejores chiles en nogada de la Ciudad de México.

Chile en nogada
Chile en nogada tradicional
El chile en nogada es uno de los platillos que aprendimos de nuestras mamás y abuelitas, y hoy tienes la oportunidad de prepararlo.
July 10, 2023
 · 
Josselin Melara
Receta de tradicionales chiles en nogada historia
Chiles en nogada capeados: receta tradicional
July 20, 2023
 · 
Josselin Melara
chiles-en-nogada-vegetarianos.jpg
Chiles en nogada vegetarianos con frutos secos
July 20, 2023
 · 
Josselin Melara
chiles-rellenos-con-nogada.jpg
Chiles rellenos con nogada
July 17, 2023
 · 
Josselin Melara
Cómo hacer chiles en nogada, como la chef Zahie Téllez de MasterChef Celebrity México 2023
Tips de Cocina
Cómo hacer chiles en nogada, según la chef Zahie Téllez de MasterChef Celebrity México 2023
August 18, 2023
 · 
Andrés Olascoaga

comida tradicional mexicana chiles en nogada recomendaciones nogada chiles más populares en México chile en nogada Section 3
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

/tendencias/la-historia-de-la-torta-mexicana-y-su-lugar-como-reina-de-la-comida-callejera
Tendencias
La historia de la torta mexicana y su lugar como reina de la comida callejera
August 15, 2025
:tendencias:todo-lo-que-tienes-que-saber-de-feria-de-la-manzana-en-zacatlan-2025.jpg
Tendencias
Todo lo que tienes que saber de Feria de la Manzana en Zacatlán 2025
August 12, 2025
Martes y miércoles de ofertas en el super 12 y 13 de agosto 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 12 y 13 de agosto
August 12, 2025
 · 
Cocina Fácil
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals
Tendencias
El alimento que jamás falta en la dieta de Georgina Rodríguez por sus propiedades rejuvenecedoras
August 11, 2025
:tendencias:top-5-de-mejores-pizzerias-en-la-roma-para-que-disfrutes-con-amigos.jpeg
Tendencias
Top 5 de mejores pizzerías en la Roma para que disfrutes con amigos
August 10, 2025
Por qué clausuraron las famosas Gorditas de Mixcoac
Tendencias
Clausuran las Gorditas de Mixcoac, aquí te contamos qué pasó con la famosa Taquería de los Hermanos Luna
August 08, 2025
 · 
Cocina Fácil
los-secretos-de-la-gastronomia-de-xochimilco
Tendencias
Estos son los secretos de la gastronomía de Xochimilco
August 07, 2025
Cómo eliminar plagas del limonero
Tendencias
¿Tienes un limonero en casa? Descubre cómo eliminar plagas de forma fácil y natural
August 07, 2025
 · 
Cocina Fácil
tips-para-dejar-tus-trapos-de-cocina-impecables
Tips de Cocina
Tips para dejar tus trapos de cocina impecables
Aquí te contamos los mejores tips para dejar tus trapos de cocina impecables
August 18, 2025
Assorted healthy protein source food good for body building: fish, meat, cheese, beans, eggs.
Salud y nutrición
Los mejores alimentos para ganar masa muscular
Consigue resultados rápidos y de forma natural combinando tu entrenamiento con una dieta equilibrada.
August 18, 2025
:tips-de-cocina:como-plantar-un-hueso-de-mango-en-maceta.jpeg
Tips de Cocina
Cómo plantar un hueso de mango en maceta
Los mangos son las frutas favoritas de muchos, por eso aquí te contamos cómo plantarlos en tu cocina.
August 13, 2025
Esta es la mejor carne para tu caldo de res
Tips de Cocina
El secreto del mejor caldo de res: la carne perfecta y sus beneficios para tu salud
El caldo de res es uno de esos platillos reconfortantes que nunca pasan de moda. Aquí te decimos qué tipo de carne es la mejor para que le pongas mañana que lo prepares.
August 13, 2025
 · 
Cocina Fácil
:tips-de-cocina:no-todo-es-practicidad-el-meal-prep-podria-ponerte-en-peligro.jpeg
Tips de Cocina
No todo es practicidad, el meal prep podría ponerte en peligro
El meal prep es práctico y rápido, pero también puede poner en riesgo tu salud.
August 11, 2025
:salud-y-nutricion:comer-sandia-en-la-noche-esto-dice-la-ciencia.jpeg
Salud y nutrición
¿Comer sandía en la noche? Esto dice la ciencia
¿Verdad o mito? Los peligros de comer sandía antes de dormir.
August 10, 2025