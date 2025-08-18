Cuáles son los mejores lugares para comer chiles en nogada en la CDMX

La temporada más deliciosa ya está aquí. Los chiles en nogada son una joya de la gastronomía mexicana, con su simbólico verde, blanco y rojo que evoca la bandera nacional. Si estás en la CDMX y quieres probar lo mejor de esta temporada, estos son los sitios imperdibles para disfrutar de versiones tradicionales, modernas o incluso veganas. Desde el sabor tradicional en Nicos o El Cardenal, hasta reinterpretaciones innovadoras como las de Carmela y Sal o Azul Histórico, la Ciudad de México tiene un chile en nogada para cada paladar.

Un clásico indispensable. Aquí los ingredientes llegan directos desde San Andrés Calpan (Puebla): nuez de Castilla, xoconostle cristalizado, carne de res cortada a cuchillo, y una nogada cremosa con queso de cabra. Los chiles de Nicos mezclan la tradición con la elegancia, lo que los convierte en una parada obligatoria cada temporada.

Con varias sucursales en la ciudad, y mucho prestigio histórico, El Cardenal ofrece una versión balanceada: nogada ligera, relleno generoso y opción para pedir el chile capeado o al natural. Si lo tuyo es lo tradicional, no dudes en venir aquí para la versión más clásica de los chiles en nogada.

La chef Gaby Ruiz se inspira en su hija para crear un chile en nogada inspirado como ningún otro: short rib cocido por 12 horas, frutas sofritas en grasa de carne, plátano macho, piñón y jícama cristalizada. Su nogada no es empalagosa, y los ingredientes fuera de lo común transforman a esta receta de chiles en nogada en una una de las propuestas más creativas y memorables de la Ciudad de México.

Los chiles de azul histórico se caracterizan por ser de los más innovadores y al mismo tiempo, conserva lo que más amamos de este tradicional platillo. Aunque no es lo tradicional, aquí los chiles suelen acompañarse de vino tinto, espumoso o champagne. Además, hay opción de nogada vegana para quienes no consumen insumos animales.

Este año, Cachava recibe como invitado al chef poblano Ángel Vázquez, de Augurio, quien presenta su receta tradicional familiar con ingredientes de la región volcánica y productores locales. En contraste con la receta de la casa, son dos sabores muy distintos que vale la pena probar: uno innovador y otro clásico. Pero anótalo en el calendario porque propuesta de Vázquez estará disponible solo hasta el 23 de agosto, mientras que la de la casa seguirá hasta finales de septiembre.

Ya sea que te inclines por un chile en nogada clásico, una versión vegana o una interpretación gourmet, la CDMX tiene un lugar pensado para cada paladar. Es más ¿por qué elegir una? Esta lista es la señal que necesitabas para iniciar tu propio recorrido de los mejores chiles en nogada de la Ciudad de México.