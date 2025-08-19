Ya están en México las nuevas Oreo de Selena Gómez

Después de varios meses de especulación y misterio como pasa siempre con la marca de galletas Oreo, por fin hoy, se descubrió la colaboración que tiene la famosa cantante de pop Selena Gómez con un nuevo sabor.

Oreo siempre a la vanguardia

La icónica marca Oreo se une a la cantante y actriz Selena Gomez para presentar una edición limitada y su nuevo sabor inspirada en sus raíces y recuerdos de infancia. La preventa arrancó el 2 de junio de 2025 en el sitio oficial de Oreo, y el 9 de junio de 2025 estas galletas comenzaron a llegar a tiendas físicas en Estados Unidos pero en México apenas hoy 19 de agosto fue el lanzamiento oficial.

¿A qué sabe la Oreo de Selena Gómez?

Este sabor especial recrea la sensación de un sorbo de agua de horchata, bebida tradicional mexicana. Está compuesta por dos galletas de chocolate con canela que encierran una doble capa de crema: una de chocolate y canela, y otra de leche condensada con canela.

También podría interesarte hacer un pay con Oreo

Selena Gómez y la nostalgia por Oreo

Selena quiso colaborar con Oreo, ya que estas galletas son parte de su infancia, y quiso evocar esa nostalgia con un toque latino. “Quería que las galletas tuvieran un toque reconfortante y nostálgico (…) la canela logra justamente eso”. Además, al apostar por esta colaboración, Oreo busca reflejar su conexión con la cultura popular y fortalecer su vínculo con los fans.

Diseño único para todos los fans

Cada galleta presenta uno de seis grabados exclusivos que hacen homenaje a “Selenators”, su discografía, y su trayectoria. Además, según lo que cuentan en redes sociales, aproximadamente una de cada tres cajas contiene una galleta con la firma de Selena — algo inédito en la historia de Oreo.