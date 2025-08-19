Suscríbete
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 19 y 20 de agosto

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

August 19, 2025 
Martes y miércoles de ofertas en los supermercados 19 y 20 de agosto 2025

Thomas Barwick/Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

lasana-berenjena.jpg

Te puede interesar: Descubre 23 recetas con berenjena para disfrutar

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Jitomate Saladet: De $22.90 a $19.90 el kilo
  • Zanahoria: De $16.00 a $14.90 el kilo
  • Berenjena: De $74.50 a $48.90 el kilo
  • Limón sin Semilla: De $46.50 a $18.50 el kilo
  • Tuna: De $62.00 a $26.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Tacos de surimi en hoja de jícama

Te puede interesar: Tacos de surimi con hoja de jícama

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Ciruela Roja: De $94.50 a $59.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious: De $44.80 a $38.80 el kilo
  • Melón Chino: De $44.90 a $16.80 el kilo
  • Jícama: De $26.90 a $19.80 el kilo
  • Aguacate: De $74.80 a $54.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Champiñones rellenos de queso crema

IA

Te puede interesar: Champiñones rellons con queso crema

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Piña Miel: De $34.90 a $19.90 el kilo
  • Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo
  • Champiñones: De $108.00 a $69.00 el kilo
  • Papa Blanca: De $36.90 a $19.90 el kilo
  • Jícama: De $28.90 a $19.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Cómo hacer un picadillo de res con plátano macho

Te puede interesar: 20 recetas con plátano macho para todos los gustos

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Jitomate Saladet: De $29.90 a $15.00 el kilo
  • Cebolla Blanca: De $23.90 a $20.00 por kilo
  • Manzana Red Delicious: De $39.50 a $29.50 el kilo
  • Chícharo en Vaina: De $84.00 a $82.00
  • Plátano Macho: De $40.00 a $38.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 19 de agosto y mañana 20 de agosto del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

