Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 19 y 20 de agosto

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

Jitomate Saladet: De $22.90 a $19.90 el kilo

Zanahoria: De $16.00 a $14.90 el kilo

Berenjena: De $74.50 a $48.90 el kilo

Limón sin Semilla: De $46.50 a $18.50 el kilo

Tuna: De $62.00 a $26.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Ciruela Roja: De $94.50 a $59.00 el kilo

Manzana Red Delicious: De $44.80 a $38.80 el kilo

Melón Chino: De $44.90 a $16.80 el kilo

Jícama: De $26.90 a $19.80 el kilo

Aguacate: De $74.80 a $54.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Champiñones rellenos de queso crema IA

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Piña Miel: De $34.90 a $19.90 el kilo

Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo

Champiñones: De $108.00 a $69.00 el kilo

Papa Blanca: De $36.90 a $19.90 el kilo

Jícama: De $28.90 a $19.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrerá – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrerá ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

Jitomate Saladet: De $29.90 a $15.00 el kilo

Cebolla Blanca: De $23.90 a $20.00 por kilo

Manzana Red Delicious: De $39.50 a $29.50 el kilo

Chícharo en Vaina: De $84.00 a $82.00

Plátano Macho: De $40.00 a $38.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 19 de agosto y mañana 20 de agosto del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

