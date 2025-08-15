Suscríbete
La historia de la torta mexicana y su lugar como reina de la comida callejera

En México, hay un platillo callejero que creó el mito de que los chilangos ponen todo en un bolillo. Esta es la historia de la torta.

August 15, 2025
NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

La torta mexicana es un antojito que consiste un bolillo o una telera relleno con carnes, quesos, verduras y salsas. Pero al día de hoy, se ha convertido en un emblema mexicano de múltiples variaciones y ahora es símbolo de identidad, de ingenio popular y de algo que puedes encontrar en cada esquina. Pero ¿sabes cómo empezó y qué la hizo tan popular? Aquí te contamos.

El nacimiento de una delicia

Los primeros registros de algo parecido a la torta se remontan a 1864, en Puebla, donde se menciona una “torta compuesta” en el periódico El Pájaro Verde. Durante el Porfiriato, influencias francesas introdujeron panes como el bolillo y la telera en la cocina mexicana. Estos panes hechos de trigo pasaron de ser simples acompañamientos a convertirse en los protagonistas, porque claro, ¿quién no ama un pan listo para rellenarse con guisados, carne o lo que se nos antoje?

carlosrojas20/Getty Images

En 1892, Armando Martínez Centurión abrió un puestecito en el centro de la Ciudad de México y empezó a vender panes rellenos con milanesa, jamón, sardinas o pollo. Su tortería, ubicada en la calle Motolinía, se consideró la primera tortería del país, y con el tiempo, su “torta compuesta” pasó a formar parte del imaginario gastronómico mexicano.

Por qué la torta se volvió un icono de la comida callejera

Lo que hoy conocemos como torta, como muchos inventos mexicanos, nació en medio de la necesidad: las personas necesitaban comida rápida, llenadora, asequible y portable. Durante la Revolución Mexicana, el movimiento social y la migración interna aumentaron la demanda de alimentos de fácil transporte, y la torta cumplió ese papel. Su versatilidad fue clave porque podía servirse caliente o fría, frágil o sustanciosa, con ingredientes disponibles en cualquier esquina: frijoles, queso, carnes, aguacate, salsas— adaptándose al gusto y bolsillo.

maogg/Getty Images

Muchas tortas

Con el paso del tiempo, surgieron versiones regionales icónicas como la torta ahogada de Guadalajara que literalmente se sumerge en sus sabores intensos. Otras como la torta cubana, lonche norteño, de jamón con queso o de milanesa, son reflejo de la infinita creatividad sin límites de la cocina popular mexicana. ¿Cuál es tu torta favorita? Te leemos en nuestras redes sociales.

