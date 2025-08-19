Suscríbete
Salud y nutrición

Los mejores alimentos para ganar masa muscular

Consigue resultados rápidos y de forma natural combinando tu entrenamiento con una dieta equilibrada.

August 18, 2025
Assorted healthy protein source food good for body building: fish, meat, cheese, beans, eggs.

TONO BALAGUER/Getty Images

Si tu objetivo es aumentar tu masa muscular, ir al gimnasio no es suficiente. La clave está en qué comes y cómo lo haces. Las proteínas, algunos carbohidratos y las grasas saludables son fundamentales para que tu cuerpo pueda generar fibras musculares y crecer con fuerza. Cuando entrenas, tus músculos sufren micro desgarros que necesitan repararse. Cada vez que se reparan, tus músculos crecen, pero para lograrlo tu cuerpo necesita de los nutrientes adecuados.

Huevo

Éste es un clásico de los desayunos fit. La clara de huevo aporta proteína pura y la yema contiene grasas saludables y vitaminas.

huevos estrellados receta fácil y rápida
Huevos estrellados
¿No sabes qué hacer para desayunar? Aquí te contamos la receta más fácil y rápida para preparar unos deliciosos huevos estrellados.
August 01, 2023
 · 
Cocina Fácil
Huevos revueltos: receta fácil y rápida
Huevos revueltos
August 02, 2023
 · 
Cocina Fácil
huevos-rancheros-receta-facil-y-rapida.jpeg
Huevos rancheros
August 17, 2023
 · 
Cocina Fácil
Huevos divorciados
Huevos divorciados para consentirte en el desayuno
February 13, 2021
 · 
Josselin Melara
Huevos rancheros sobre pan árabe
Huevos rancheros sobre pan árabe
November 28, 2020
 · 
Josselin Melara
Cómo hacer huevos estrellados con papa
Cómo hacer huevos estrellados con papa
June 06, 2021
 · 
Marjorie Daphnis
Chilaquiles con salsa de chile guajillo
Chilaquiles con salsa de guajillo y huevo estrellado
June 03, 2021
 · 
Josselin Melara
Huevos en cazuela libaneses
Huevos en cazuela libaneses hechos en microondas
February 12, 2019
 · 
Josselin Melara
cazuela de huevos pochados
Cazuela de huevos pochados con garbanzos
May 23, 2021
 · 
Josselin Melara
Huevos flamencos
Especiales
Huevos a la flamenca: aprende a prepararlos en casa
October 12, 2022
 · 
Josselin Melara
Huevos benedictinos
Huevos benedictinos: prepara esta deliciosa receta para el desayuno
October 11, 2022
 · 
Josselin Melara
camotes rellenos de huevo estrellado
Camotes rellenos de huevo estrellado
October 08, 2019
 · 
Josselin Melara
Huevos a la turca
Huevos a la turca
May 23, 2018
 · 
Josselin Melara
Huevos ahogados
Huevos ahogados
January 16, 2021
 · 
Josselin Melara
huevo con aguacate
Huevos con aguacate
July 30, 2019
 · 
Cocina Fácil
Huevos duros con guacamole
Huevos duros con guacamole
June 10, 2021
 · 
Josselin Melara
Huevos motuleños
Cómo preparar huevos motuleños para un desayuno perfecto
April 27, 2022
 · 
Cocina Fácil
Huevo con salchicha
Huevo con salchicha
January 06, 2014
 · 
Josselin Melara
Huevo a la mexicana con frjioles para niños
Huevo a la mexicana con frijoles para niños
April 15, 2019
 · 
Josselin Melara
Huevos tirados con frijol y alubias
Huevos tirados con frijol y alubias
August 06, 2016
 · 
Josselin Melara
huevo-verde
Huevos verdes
June 22, 2018
 · 
Josselin Melara
huevos duros rellenos
Huevos duros rellenos de croquetas de papa
August 05, 2019
 · 
Josselin Melara
Huevos a la cazuela
Huevos a la cazuela
March 07, 2014
 · 
Josselin Melara
huevos con machaca
Huevos con machaca, receta fácil y rápida para el desayuno
June 24, 2019
 · 
Cocina Fácil
Huevos tirados
Cómo preparar huevos tirados
October 17, 2018
 · 
Cocina Fácil
bagel multigrano con huevo estrellado
Bagel multigrano con huevo estrellado
July 17, 2019
 · 
Cocina Fácil
Huevos a la cazuela
Huevos a la cazuela
March 07, 2014
 · 
Josselin Melara

Aguacate

Las grasas saludables del aguacate mejoran la absorción de nutrientes y ayudan a la producción de hormonas como la testosterona, que tiene un papel esencial en el crecimiento muscular.

Recetas con aguacate

tostadas de aguacate con queso mozarrela
Tostadas de aguacate con queso mozzarella y jitomate
July 30, 2019
 · 
Cocina Fácil
aguacates a la parrilla
Aguacates a la parrilla
July 30, 2019
 · 
Cocina Fácil
aguacates rellenos de queso
Aguacates rellenos de queso
July 30, 2019
 · 
Cocina Fácil
aguacate relleno de pollo con pepinillos
Aguacate relleno de pollo con pepinillos
May 10, 2021
 · 
Josselin Melara
aguacate con huevo
Aguacate con huevo
July 29, 2019
 · 
Cocina Fácil
aguachile de camarón
Aguacate relleno de aguachile de camarón
Una receta nutritiva para esta Cuaresma: Aguacate relleno de aguachile deliciosa
March 23, 2022
 · 
Josselin Melara
Ensalada de aguacate con atún
Rica ensalada de atún y aguacate súper fácil
Esta ensalada de atún y aguacate tiene un toque muy especial. Descubre cómo prepararla.
February 27, 2023
 · 
Josselin Melara
Aguacate relleno de huevo con mini salchichas
Aguacate relleno de huevo con mini salchichas
February 22, 2022
 · 
Cocina Fácil
Agua de aguacate
Salud y nutrición
Beneficios del agua de aguacate y cómo prepararla
August 01, 2022
 · 
Josselin Melara
aguacate-con-aceitunas.jpg
Ensalada de aguacate con aceitunas
June 11, 2018
 · 
Josselin Melara
naranja-con-aguacate.jpg
Ensalada de naranja con aguacate
Una fresca y deliciosa ensalada con naranja para tu semana
June 11, 2018
 · 
Josselin Melara
hamburguesa de aguacate
Hamburguesa de aguacate
July 30, 2019
 · 
Cocina Fácil
Tostadas de aguacate con callo y salsa de pasilla
Tostadas de aguacate con callo y salsa de pasilla
Dale un sabor muy original a este antojito con estas tostadas de aguacate con callo y salsa de pasilla. ¡Se volverán tus favoritas!
April 09, 2023
 · 
Josselin Melara
tartar de aguacate y pesto
Tartar de aguacate y pesto
July 30, 2019
 · 
Cocina Fácil
Rollo de aguacate fresco, súper delicioso y fácil de preparar
Rollo de aguacate fresco, súper delicioso y fácil de preparar
January 15, 2019
 · 
Josselin Melara
crema-fria-de-aguacate.jpg
Crema fría de aguacate: deliciosa entrada para San Valentín
Empieza una cena de San Valentín muy romántica sirviendo esta crema fría de aguacate. Prepárala con este fácil paso a paso.
February 08, 2023
 · 
Josselin Melara
Sándwich de aguacate con mayonesa de serrano
Sándwich de aguacate con mayonesa de serrano
August 18, 2018
 · 
Josselin Melara
Pollo a la parrilla con aguacate y salsa de queso roquefort
Pollo a la parrilla con aguacate y salsa de queso roquefort
Un toque diferente y sofisticado para que el pollo sepa delicioso.
June 18, 2019
 · 
Josselin Melara
dip de aguacate
Dip de aguacate con chips de verdura
January 24, 2019
 · 
Josselin Melara
Calabacitas asadas con aguacate y queso
Calabacitas asadas con aguacate y queso
August 28, 2018
 · 
Josselin Melara
Cuida tu salud con este delicioso helado de aguacate
Cuida tu salud con este delicioso helado de aguacate
January 07, 2019
 · 
Josselin Melara
Arroz de coliflor verde
Arroz de coliflor verde con aguacate
April 26, 2021
 · 
Josselin Melara
Avocado toast
Cómo preparar una deliciosa avocado toast
July 30, 2019
 · 
Cocina Fácil
bagel de hummus y aguacte
bagel de hummus y aguacate con brotes de cilantro
July 17, 2019
 · 
Cocina Fácil
Receta de guacamole tradicional
Receta de guacamole tradicional, ¡muy fácil y rápida!
February 07, 2021
 · 
Josselin Melara
guacamole mexicano
Guacamole mexicano servido con pan plano
November 28, 2019
 · 
Josselin Melara
botanas mexicanas gourmet
Brochetas caprese con aguacate: botanas mexicanas gourmet
August 26, 2019
 · 
Josselin Melara
Guacamole con frutas
Guacamole con frutas
October 23, 2018
 · 
Josselin Melara
Pizza a la mexicana con chorizo, elote y aguacate rostizados
Pizza a la mexicana con chorizo, elote y aguacate rostizados
December 06, 2020
 · 
Josselin Melara
Cómo hacer guacamole con esquites
Cómo hacer guacamole con esquites
January 24, 2021
 · 
Josselin Melara

Pechuga de pollo

La pechuga de pollo es una opción versátil y práctica para obtener proteínas. Es baja en grasa y rica en aminoácidos, se digiere fácilmente y se puede combinar con distintas verduras y frutas.

Recetas con pechuga de pollo

Recetas de pechuga de pollo muy fáciles, deliciosas y saludables

pechuga-de-pollo-al-ajo-y-vino-blanco
Pechuga de pollo al ajo y vino blanco
Jugosa y con mucho sabor, prueba esta receta sencilla para darle un giro a las pechugas de pollo
June 28, 2018
 · 
Josselin Melara
Pechuga de pollo asada sobre hummus
Pechuga de pollo asada sobre hummus
December 13, 2020
 · 
Josselin Melara
Pechuga de pollo con salsa de cerezas
Pechuga de pollo con salsa de cerezas
June 18, 2019
 · 
Josselin Melara
Pechuga de pollo con calabacitas
Pechuga de pollo con calabacitas
Con solo pollo y calabacitas tendrás un platillo completo y nutritivo
December 11, 2018
 · 
Josselin Melara
Pechuga de pollo a las finas hierbas con mayonesa
Pechuga de pollo a las finas hierbas con mayonesa
September 18, 2020
 · 
Cocina Fácil
Pechuga de pollo con uvas y corazón de alcachofa
Pechuga de pollo con uvas y corazón de alcachofa
August 22, 2018
 · 
Josselin Melara
Pechuga de pollo empanizada con polenta y ensalada sin gluten
Pechuga de pollo empanizada con polenta y ensalada sin gluten
August 29, 2018
 · 
Cocina Fácil
Pechugas de pollo con papas
Pechugas de pollo con papas
Un toque diferente a tus recetas de pollo, pruébalo con papas cremosas
March 22, 2014
 · 
Josselin Melara
Receta Pechugas rellenas de pollo con ratatouille y salsa cremosa
Pechugas rellenas de pollo con ratatouille y salsa cremosa
July 03, 2019
 · 
Josselin Melara
ensalada de pechuga de pollo
Ensalada de pechuga de pollo con espárragos
October 02, 2019
 · 
Cocina Fácil
Pechugas de pollo con rajitas
Pechugas de pollo con rajitas
January 19, 2016
 · 
Josselin Melara
Pechugas al chipotle sobre quinoa
Pechugas al chipotle sobre quinoa
January 06, 2015
 · 
Josselin Melara
Pechugas jardineras
Pechugas jardineras
March 25, 2013
 · 
Josselin Melara
Pechugas de pollo con rajitas en salsa catarina
May 23, 2014
 · 
Josselin Melara
Rollitos de pechuga con pimiento y queso crema
Rollitos de pechuga con pimiento y queso crema
October 29, 2014
 · 
Josselin Melara
Rollos de pechuga rellenos de poro
Rollos de pechuga rellenos de poro
May 28, 2016
 · 
Josselin Melara
Pechuga asada con espagueti para una comida súper completa
Pechuga asada con espagueti para una comida súper completa
June 18, 2019
 · 
Josselin Melara
Pechugas picantes al cilantro
Pechugas picantes al cilantro
August 03, 2014
 · 
Josselin Melara
Pechugas con salsa de hongos
Pechugas con salsa de hongos
June 29, 2015
 · 
Josselin Melara
Rollitos de pechuga con pimiento y queso crema
Rollitos de pechuga con pimiento y queso crema
May 07, 2016
 · 
Josselin Melara

Quinoa

Esta superfood aporta proteínas, fibra y minerales. La quinoa funciona como guarnición o base de incontables ensaladas.

Recetas con quinoa

Las mejores recetas con quinoa para integrar esta semilla a nuestra vida.

Cómo cocinar quinoa con pollo
Bowl de quinoa con pollo
January 05, 2021
 · 
Josselin Melara
Tortitas de atún con quinoa
Tortitas de atún con quinoa
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
ensalada verde con pollo
Ensalada verde con pollo y tres tipos de quinoa
June 26, 2019
 · 
Josselin Melara
Ensalada dulce de quinoa
Ensalada dulce con quinoa
December 27, 2018
 · 
Josselin Melara
Pollo empanizado con quinoa
Pechugas de pollo empanizado con quinoa
June 29, 2018
 · 
Josselin Melara
hqdefault.jpg
Jitomates rellenos de pollo y quinoa
Sorprende a tu familia con un delicioso y nutritivo platillo fácil de hacer: jitomates rellenos de pollo y quinoa. ¡Les encantarán!
June 27, 2023
 · 
Josselin Melara
como hacer tortitas de papa con quinoa
Como hacer tortitas de papa con quinoa
Una versión diferente con alto pontencial nutritivo: Tortitas de papa con Quinoa, aquí la receta fácil.
March 19, 2020
 · 
Josselin Melara
Salmón con quinoa y edamame
Salmón con quinoa y edamame
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Pimientos rellenos de quinoa
Pimientos rellenos de quinoa
October 02, 2022
 · 
Cocina Fácil
sopa de quinoa y verduras
Sopa de quinoa y verduras
March 29, 2021
 · 
Cocina Fácil
ensalada de quinoa con pollo
Ensalada de quinoa con pollo
Comida ligera y fácil de hacer, esta receta de ensalada de quinoa con pollo será tu arma para comer hoy
October 02, 2019
 · 
Cocina Fácil
Kale con quinoa
Kale con quinoa
November 06, 2018
 · 
Cocina Fácil
Chili con pavo y quinoa
Chili con pavo y quinoa
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Filete de pescado con quinoa y verduras
Filete de pescado con quinoa y verduras
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Espárragos con carne sobre quinoa
Espárragos con carne sobre quinoa
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
brocheta de pescado con ejotes
Brocheta de pescado con ejotes y arroz integral
July 31, 2019
 · 
Josselin Melara
Tortitas de quinoa
Tortitas de quinoa
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Ensalada tibia de vegetales con quinoa
Ensalada tibia de vegetales con quinoa
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Ensalada de quinoa con camarón
Ensalada de quinoa con camarón
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Ensalada de quinoa con higos y queso de cabra
Ensalada de quinoa con higos y queso de cabra
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Ensalada de quinoa con jitomates rostizados
Ensalada de quinoa con jitomates rostizados
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Ensalada de quinoa con tofu y verdolagas
Ensalada de quinoa con tofu y verdolagas
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Ensalada en frasco de quinoa con verdura
Ensalada en frasco de quinoa con verdura
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Ensalada de quinoa con camarón y garbanzo
Ensalada de quinoa con camarón y garbanzo
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Salmón con ensalada de quinoa
Salmón con ensalada de quinoa
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Trucha al limón con quinoa
Trucha al limón con quinoa
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Sopa de quinoa con lenteja
Sopa de quinoa con lenteja
October 15, 2018
 · 
Josselin Melara
pollo asado
Recetas de pollo saludables
July 05, 2018
 · 
Josselin Melara
pollo sobre ensalada de quinoa
Receta de Pollo sobre ensalada de quinoa
May 09, 2018
 · 
Josselin Melara
Quinoa estilo avena con chabacano
Quinoa estilo avena con chabacano
March 31, 2018
 · 
Josselin Melara
Vasito de frutas con yogur
Vasito de frutas con yogur
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil
Quinoa con frijoles
Quinoa con frijoles
October 16, 2018
 · 
Cocina Fácil
arrachera preparada con calabacita
Arrachera preparada con calabacita, brócoli y salsa cremosa
January 27, 2020
 · 
Josselin Melara
Ensalada tibia de camote rostizado y quinoa
Ensalada tibia de camote rostizado y quinoa
October 30, 2018
 · 
Cocina Fácil

Yogurt

El yogurt griego natural es rico en proteína caseína, que ayuda en la recuperación nocturna de tus músculos. Además contiene probióticos que mejoran la digestión y la absorción de nutrientes.

Recetas con yogur
Helado de yogur con granola: recetas con yogur natural
Helado de yogur con granola: recetas con yogur natural
September 04, 2019
 · 
Josselin Melara
Crudités con yogur
February 05, 2017
Espuma de yogur
August 19, 2014
Helado de yogur
September 08, 2013
Mantecadas de yogur
January 18, 2015
Sopa helada de yogur
Sopa helada de yogur
November 06, 2016
 · 
Josselin Melara
recetas con yogur
Frambuesas rellenas con yogur
September 04, 2019
 · 
Josselin Melara
Panna cotta de yogur
Panna cotta de yogur
February 27, 2017
 · 
Josselin Melara
recetas con yogur griego
Piña rellena de yogur
September 04, 2019
 · 
Josselin Melara

Pescado

El atún, el salmón y la sardina son ricos en proteína y ácidos grasos del tipo omega-3, que ayudan a reducir la inflamación y favorecen la recuperación muscular.

pescado a la veracruzana
Filete de pescado a la veracruzana, receta deliciosa y fácil
March 22, 2022
 · 
Cocina Fácil
Filete de pescado a la mostaza
Cómo preparar filete de pescado a la mostaza
September 24, 2014
 · 
Josselin Melara
sopa de pescado
Sopa de pescado con arroz, epazote y queso panela
June 19, 2019
 · 
Josselin Melara
Ceviche de pescado receta con camote y jengibre
Ceviche de pescado: receta con camote y jengibre
February 18, 2023
 · 
Josselin Melara
recetas con filete de pescado fáciles: hamburguesa
Hamburguesa con pescado frito
March 02, 2020
 · 
Josselin Melara
tacos de pescado receta al pastor
Tacos de pescado: receta al pastor fácil, rápida y económica
April 07, 2023
 · 
Josselin Melara
aguachile.jpg
Aguachile receta de pescado con pepino
March 27, 2018
 · 
Josselin Melara
Filete de pescado sobre cama de lentejas
Receta de filete de pescado sobre cama de lentejas
December 17, 2016
 · 
Josselin Melara
albóndigas de pescado receta
Albóndigas de pescado receta en salsa roja
August 22, 2019
 · 
Josselin Melara
Pescado a la nuez
Pescado a la nuez
August 22, 2018
 · 
Josselin Melara
tacos-de-pescado-en-hoja-de-lechuga.jpg
Tacos de pescado en hoja de lechuga
June 01, 2018
 · 
Cocina Fácil
Tiras de pescado al limon y chipotle.
Tiras de pescado al limón y chipotle
March 27, 2018
 · 
Josselin Melara
Pescado estofado
Pescado estofado
July 08, 2014
 · 
Josselin Melara
Pescado-con-papas.jpg
Pescado con papas receta para una buena comida casera
June 12, 2020
 · 
Josselin Melara
Pescado al escabeche
Pescado al escabeche
September 23, 2017
 · 
Josselin Melara
Pescado frito
Filete de pescado empanizado
February 07, 2025
 · 
Josselin Melara
Esp&#xE1;rragos envueltos con pescado
Espárragos envueltos con pescado
March 07, 2018
 · 
Josselin Melara
Pescado en salsa de pin&#x303;a
Pescado en salsa de piña
January 12, 2016
 · 
Josselin Melara
pescado-con-costra-crujiente
Pescado con costra crujiente
May 14, 2018
 · 
Josselin Melara
Pescado-al-horno.jpg
Pescado al horno
March 27, 2018
 · 
Josselin Melara
brochetas-de-filete-de-pescado-con-cacahuate.jpg
Brochetas de pescado en filete con cacahuate, crujientes y deliciosas
June 01, 2018
 · 
Josselin Melara
Ceviche peruano: receta tradicional
Ceviche peruano: receta tradicional
February 07, 2025
 · 
Josselin Melara
tacos de machaca de pescado
Tacos de machaca de pescado
June 24, 2019
 · 
Cocina Fácil
pescado huachinango frito
Pescado huachinango frito en salsa verde
July 31, 2019
 · 
Josselin Melara
filete de pescado frito con salsa de papaya dulce
Filete de pescado frito con salsa de papaya dulce
March 12, 2020
 · 
Josselin Melara

Frijoles y lentejas

Las leguminosas son una gran fuente de proteína vegetal; además aportan carbohidratos complejos y fibra. Además, en combinación con el arroz y el maíz, las lentejas y los frijoles crean una proteína completa.

Recetas con frijoles
frijoles negros
Frijoles negros a la mexicana
May 12, 2021
 · 
Josselin Melara
Frijoles de la olla
Frijoles de la olla
March 22, 2016
 · 
Josselin Melara
Frijoles refritos
Frijoles refritos
April 26, 2016
 · 
Josselin Melara
frijoles-con-veneno-receta.jpg
Frijoles con veneno: una receta tradicional norteña que no debe faltar en tu mesa
Esta receta para hacer frijoles con veneno (disponible en nuestro Gran Recetario de Comida Mexicana) es perfecta para llevar los sabores del norte a tu mesa.
February 16, 2025
 · 
Cocina Fácil
Frijole charros con salchicha
Frijoles charros con salchicha
March 14, 2019
 · 
Cocina Fácil
Crema de frijol con chipotle
Crema de frijol
March 07, 2014
 · 
Josselin Melara
frijoles puercos
Deliciosos frijoles puercos
July 09, 2019
 · 
Cocina Fácil
Frijoles rancheros
Frijoles rancheros
November 16, 2020
 · 
Josselin Melara
frijoles bayos con longaniza
Frijoles bayos con longaniza
August 13, 2019
 · 
Josselin Melara

Carne de res

Si lo que buscas es ganar fuerza y tener alta energía, la carne magra de res es una excelente fuente de hierro, creatina y proteínas.

Tacos de alambre de res ¡irresistibles!
Tacos de alambre de res ¡irresistibles!
Un alambre es rendidor y delicioso para prepararlo el día de hoy en tu comida, checa esta receta.
September 14, 2017
 · 
Josselin Melara
Brochetas de carne de res y chuleta de cerdo ahumada
Brochetas de carne de res y chuleta de cerdo ahumada
September 05, 2019
 · 
Josselin Melara
Cómo hacer pozole verde con carne de res
Cómo hacer pozole verde con carne de res
July 25, 2023
 · 
Josselin Melara
Tamal de carne de res
Tamales de carne de res en hoja de plátano
January 29, 2022
 · 
Josselin Melara
Tacos dorados de picadillo de res con verduras
Tacos dorados de picadillo de res con verduras
May 14, 2019
 · 
Josselin Melara
Milanesas de res con jitomate marinado al romero
Milanesas de res con jitomate marinado al romero
April 07, 2017
 · 
Josselin Melara
milanesas de res con brócoli
Tiras de milanesa de res con brócoli
July 04, 2019
 · 
Cocina Fácil
alambre tradicional
Cómo preparar un alambre de res
May 27, 2019
 · 
Cocina Fácil
Rollos de carne de res rellenos de verduras
Rollos de carne de res rellenos de verduras
April 29, 2019
 · 
Josselin Melara
empanada-de-carne-molida
Empanadas de carne molida
May 04, 2018
 · 
Josselin Melara

Frutos secos y semillas

Almendras, nueces, chía o linaza son una excelente colación alta en proteínas, grasas saludables y minerales que ayudan a la contracción muscular.

Recetas con nueces

Aprende a preparar estas ricas recetas con nueces. ¡Sigue el paso a paso!

Copas de vainilla y nueces
Copas de vainilla y nueces
June 01, 2015
 · 
Josselin Melara
Pastel de zanahoria y nueces
Pastel de zanahoria y nueces
October 31, 2018
 · 
Cocina Fácil
budin-de-pan-con-nueces-y-arandanos.jpg
Budín de pan con nueces y arándanos
June 29, 2020
 · 
Josselin Melara
Cómo hacer tamales de dulce con nueces
Cómo hacer tamales de dulce con nueces
January 27, 2021
 · 
Josselin Melara
Salmo&#x301;n con prosciutto y nuez caramelizada
Salmón con prosciutto y nuez caramelizada
May 18, 2015
 · 
Josselin Melara
mazapán de nuez
Mazapán de nuez
August 13, 2020
 · 
Josselin Melara
Trufitas de nuez
Trufitas de nuez
November 25, 2013
 · 
Josselin Melara
nueces con chocolate
Conoce cómo preparar pasas, nueces y almendras con chocolate
Con estas deliciosas pasas, nueces y almendras con chocolate, podrás deleitarte con un sabor que combina la dulzura del chocolate con el toque crujiente de los frutos secos
November 07, 2023
 · 
Alondra Álvarez

proteínas proteína vegetal proteínas animales legumbres verduras de hoja verde
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

:salud-y-nutricion:comer-sandia-en-la-noche-esto-dice-la-ciencia.jpeg
Salud y nutrición
¿Comer sandía en la noche? Esto dice la ciencia
August 10, 2025
:salud-y-nutricion:estos-son-los-efectos-de-comer-papaya-todas-las-mananas.jpg
Salud y nutrición
Estos son los efectos de comer papaya todas las mañanas
August 10, 2025
/salud-y-nutricion/esta-es-la-forma-en-la-que-puedes-usar-eucalipto-para-calmar-la-tos
Salud y nutrición
Esta es la forma en la que puedes usar eucalipto para calmar la tos
August 07, 2025
Es buena la leche con chocolate para después de entrenar
Salud y nutrición
¿La leche con chocolate es ideal después de entrenar? Esto es lo que dicen los nutriólgos
August 02, 2025
 · 
Cocina Fácil
:salud-y-nutricion:como-alejar-a-las-cucarachas-de-tu-cocina-con-estos-olores.jpeg
Salud y nutrición
Cómo alejar a las cucarachas de tu cocina con estos olores
August 01, 2025
:salud-y-nutricion:que-es-la-caminata-japonesa-y-cuales-son-sus-beneficios-para-tu-salud.jpeg
Salud y nutrición
Qué es la caminata japonesa y cuáles son sus beneficios para tu salud
July 31, 2025
Mito o realidad la leche hidrata más que el agua
Salud y nutrición
Conoce si es mito o verdad que la leche hidrata más que el agua, según expertos en nutrición
July 31, 2025
 · 
Cocina Fácil
/salud-y-nutricion/los-secretos-de-la-longevidad-segun-el-chef-de-la-reina-isabel-ii
Salud y nutrición
Los secretos de la longevidad según el chef de la Reina Isabel II
July 29, 2025
tips-para-dejar-tus-trapos-de-cocina-impecables
Tips de Cocina
Tips para dejar tus trapos de cocina impecables
Aquí te contamos los mejores tips para dejar tus trapos de cocina impecables
August 18, 2025
/tendencias/la-historia-de-la-torta-mexicana-y-su-lugar-como-reina-de-la-comida-callejera
Tendencias
La historia de la torta mexicana y su lugar como reina de la comida callejera
En México, hay un platillo callejero que creó el mito de que los chilangos ponen todo en un bolillo. Esta es la historia de la torta.
August 15, 2025
:tips-de-cocina:como-plantar-un-hueso-de-mango-en-maceta.jpeg
Tips de Cocina
Cómo plantar un hueso de mango en maceta
Los mangos son las frutas favoritas de muchos, por eso aquí te contamos cómo plantarlos en tu cocina.
August 13, 2025
Esta es la mejor carne para tu caldo de res
Tips de Cocina
El secreto del mejor caldo de res: la carne perfecta y sus beneficios para tu salud
El caldo de res es uno de esos platillos reconfortantes que nunca pasan de moda. Aquí te decimos qué tipo de carne es la mejor para que le pongas mañana que lo prepares.
August 13, 2025
 · 
Cocina Fácil
:tendencias:todo-lo-que-tienes-que-saber-de-feria-de-la-manzana-en-zacatlan-2025.jpg
Tendencias
Todo lo que tienes que saber de Feria de la Manzana en Zacatlán 2025
Esta es tu guía para visitar la Feria de la Manzana de Zacatlán este 2025
August 12, 2025
Martes y miércoles de ofertas en el super 12 y 13 de agosto 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 12 y 13 de agosto
Corre al súper que tengas más cerca y aprovecha que todos los martes y miércoles encuentras las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
August 12, 2025
 · 
Cocina Fácil