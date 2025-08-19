Los mejores alimentos para ganar masa muscular

Si tu objetivo es aumentar tu masa muscular, ir al gimnasio no es suficiente. La clave está en qué comes y cómo lo haces. Las proteínas, algunos carbohidratos y las grasas saludables son fundamentales para que tu cuerpo pueda generar fibras musculares y crecer con fuerza. Cuando entrenas, tus músculos sufren micro desgarros que necesitan repararse. Cada vez que se reparan, tus músculos crecen, pero para lograrlo tu cuerpo necesita de los nutrientes adecuados.

Huevo

Éste es un clásico de los desayunos fit. La clara de huevo aporta proteína pura y la yema contiene grasas saludables y vitaminas.

Aguacate

Las grasas saludables del aguacate mejoran la absorción de nutrientes y ayudan a la producción de hormonas como la testosterona, que tiene un papel esencial en el crecimiento muscular.

Pechuga de pollo

La pechuga de pollo es una opción versátil y práctica para obtener proteínas. Es baja en grasa y rica en aminoácidos, se digiere fácilmente y se puede combinar con distintas verduras y frutas.

Quinoa

Esta superfood aporta proteínas, fibra y minerales. La quinoa funciona como guarnición o base de incontables ensaladas.

Yogurt

El yogurt griego natural es rico en proteína caseína, que ayuda en la recuperación nocturna de tus músculos. Además contiene probióticos que mejoran la digestión y la absorción de nutrientes.

Pescado

El atún, el salmón y la sardina son ricos en proteína y ácidos grasos del tipo omega-3, que ayudan a reducir la inflamación y favorecen la recuperación muscular.

Frijoles y lentejas

Las leguminosas son una gran fuente de proteína vegetal; además aportan carbohidratos complejos y fibra. Además, en combinación con el arroz y el maíz, las lentejas y los frijoles crean una proteína completa.

Carne de res

Si lo que buscas es ganar fuerza y tener alta energía, la carne magra de res es una excelente fuente de hierro, creatina y proteínas.

Frutos secos y semillas

Almendras, nueces, chía o linaza son una excelente colación alta en proteínas, grasas saludables y minerales que ayudan a la contracción muscular.