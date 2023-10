El mejor y el peor mole que se vende en el mercado, según Profeco

El mole es uno de los platillos más tradicionales de México y es tan emblemático que este 7 de octubre se celebra el Día Nacional del Mole Poblano, que es el mole más popular, sin embargo, hay una gran variedad de esta preparación.

En ese sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio a 33 marcas de mole, en polvo y en pasta, para revelar los verdaderos ingredientes de cada uno y destapar cuáles sí cumplen con la normatividad nacional vigente y cuáles de plano no tienen información veraz y no pueden comprobar sus ingredientes.

En el estudio se verificó la cantidad de proteína, grasa, carbohidratos, contenido energético y azúcares, tomando como referencia 100 gramos del producto. Se analizó la calidad sanitaria para verificar que los productos no representan riesgo para el consumidor.

La Profeco analizó detalladamente las etiquetas de los productos para checar que cumplan lo que prometen.

Marcas de Mole que no cumplen

DEMANE ARTESANÍA GOURMET, mole: No cumple con el contenido, dice que ofrece 420 ml y en realidad tiene 380 ml. Sus instrucciones de uso no son claras. La Profeco lo tachó de no cumplir y no ser veraz.

El SABOR DE OAXACA, mole: La Profeco señala que no cumple este producto porque presenta su declaración nutrimental con base en el producto preparado; su etiqueta no cumple con lo ajustado a la norma y usa sellos que no debería.

SAN PEDRO, mole: Tampoco cuimple con sus instrucciones de uso; no se ha ajustado a los requisitos de la norma de etiquetado vigente; y omite un sello

XIQUEÑO, mole: Es calificado como no veraz, ya que dsu etiqueta dice que es “Producto no perecedero”, pero tiene fecha de caducidad.

CORO, mole rojo; Fue calificado como no veraz y no cumplir porque dice que tiene 3% de carbohidratos, pero en realidad contiene 22%. Declara 1% de azúcares totales y en la realidad contiene 9.5%. Además, le falta un sello de exceso de azúcares.

DON REY, mole rojo: No cumple con instrucciones de uso; no presenta su declaración nutrimental con base en el producto preparado.

COCINA MESTIZA, mole negro: No comprobó que su textura y sabor son inigualables.

LA COMANDANTA, mole negro: No cumple su declaración nutrimental y usa sellos que no debería usar.

ORIGEN SANO, mole negro; No cumple su declaración nutrimental; le falta un sello de exceso de azúcarfes.

AMORES Y SABORES, mole almendrado: No cumple porque dice que tiene almendras pero no revela la cantidad.

COCINA MESTIZA MÉXICO, mole negro almendrado: No cumple porque no indica la cantidad de almendra que posee.

GOLDEN HILLS, mole almendrado: No cumple porque dice que tiene almendras pero no revela la cantidad.

GURRUMINA, mole almendrado: No cumple porque dice que tiene almendras pero no revela la cantidad.

MOLE DON PANCHO, mole almendrado: No cumple porque dice que tiene almendras pero no revela la cantidad.

ORIGEN SANO, mole almendrado: No cumple porque dice que tiene almendras pero no revela la cantidad.

COCINA MESTIZA: Este mole con camarón no revela la cantidad de camarón que posee.

Mole que sí cumplen

Pese a que sí cumplen estas marcas de mole, Profeco aclara que “No siempre lo envasado es lo mejor”.



LA COSTEÑA, mole con chocolate

DOÑA MARÍA, mole con chocolate

LA COSTEÑA, mole almendrado

GREAT VALUE, mole almendrado

DOÑA MARÍA, mole almendrado

DOÑA MARÍA, mole negro

MOLE DON PANCHO, mole rojo

GOLDEN HILLS 240 g Mole Rojo

DOÑA MARÍA, mole rojo

ROGELIO BUENO, mole

LA COSTEÑA, mole

GREAT VALUE, mole

GOLDEN HILLS, mole

