5 recetas emblemáticas del cine que deberías probar en casa

Desde la sopa que reconforta a un personaje hasta el banquete que marca un momento decisivo en la trama, las recetas que se mencionan en el cine no solo sirven como un simple detalle de fondo; son verdaderos protagonistas que despiertan nuestros sentidos y nos invitan a llevar un pedazo de la pantalla a nuestra propia mesa.

A continuación, te presentamos cinco recetas que han dejado una huella imborrable en el cine y que, además, puedes recrear en tu cocina.

1. Espagueti con Albóndigas – La Dama y el Vagabundo (1955)

Una de las escenas más icónicas de la animación de Disney es aquella en la que La Dama y el Vagabundo comparten un plato de espagueti con albóndigas, culminando en un beso accidental bajo la luz de la luna. Este momento no solo es adorable, sino que también ha elevado a este plato clásico italiano a un nivel de fama mundial. Las albóndigas jugosas, acompañadas de una salsa de tomate suave y aromática, han hecho que el espagueti sea un platillo universalmente querido.

Receta para Espagueti con Albóndigas:

500 g de carne de res

1 huevo

1/2 taza de pan rallado

1/4 de taza de queso parmesano rallado

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de albahaca seca

500 g de spaghetti

500 ml de salsa marinara (o casera con tomate, albahaca y ajo)

Preparación:

1.Mezcla la carne con el huevo, el pan rallado, el parmesano, el ajo y la albahaca. Forma pequeñas albóndigas y fríelas hasta que estén doradas.

2.Cuece el espagueti según las indicaciones del paquete.

3.En una sartén grande, calienta la salsa marinara y agrega las albóndigas. Cocina a fuego lento durante 15 minutos.

4.Sirve las albóndigas sobre el espagueti y disfruta de este platillo clásico, perfecto para una cena romántica o una ocasión especial.

2. El Banquete de Navidad – El Gran Hotel Budapest (2014)

En esta película de Wes Anderson, el banquete de Navidad es un derroche de colores, detalles y platos elegantes. Uno de los momentos más sabrosos es cuando M. Gustave, el sofisticado conserje del hotel, disfruta de un pastel de almendra y cereza, un postre que refleja la riqueza y la opulencia del lugar. Este pastel, con su combinación de almendras crujientes y cerezas jugosas, es un excelente ejemplo de cómo la comida puede transportarnos a un lugar de lujo y confort.

Receta para Pastel de Almendra y Cereza:

200 g de almendras molidas

200 g de mantequilla

150 g de azúcar

4 huevos

100 g de harina

1 cucharadita de esencia de almendra

150 g de cerezas en conserva

Preparación:

1.Precalienta el horno a 180°C y en manteca un molde para pastel.

2.Bate la mantequilla con el azúcar hasta que esté cremosa, luego agrega los huevos uno a uno.

3.Incorpora las almendras molidas, la harina y la esencia de almendra. Mezcla bien.

4.Agrega las cerezas a la masa, asegurándote de distribuirlas uniformemente.

5.Hornea durante 40 minutos o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.

3. Ratatouille – Ratatouille (2007)

En esta encantadora película de Pixar, el ratón Remy sueña con ser chef en un famoso restaurante de París, y su platillo insignia es el ratatouille, una mezcla de verduras de la huerta que, aunque simple, muestra la belleza de la cocina francesa. La clave está en la presentación, con las verduras perfectamente ordenadas en capas, creando una obra de arte comestible. Este plato resalta la importancia de la simplicidad, la frescura y el amor en cada ingrediente.

Receta para Ratatouille:

1 berenjena

1 calabacín

1 pimiento rojo

1 tomate grande

1 cebolla

1 diente de ajo

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Hierbas provenzales (tomillo, romero, orégano)

Preparación:

1.Corta la berenjena, el calabacín, el pimiento y el tomate en rodajas finas.

2.En una sartén, saltea la cebolla y el ajo picados con un poco de aceite de oliva.

3.En una fuente para horno, coloca las rodajas de verduras alternadas en espiral.

4.Rocíalas con aceite de oliva, sal, pimienta y las hierbas provenzales.

5.Hornea a 180°C durante 35 minutos hasta que las verduras estén tiernas.

Rebecca Williams y Tom Hanks en una escena de la película Forrest Gump.

4. Tarta de Manzana – Forrest Gump (1994)

En Forrest Gump, la madre de Forrest le prepara una deliciosa tarta de manzana que se convierte en un símbolo de su amor incondicional. Esta receta, aparentemente sencilla, captura el espíritu del hogar y la calidez de la vida familiar. La tarta de manzana, con su masa crujiente y su relleno dulce y aromático, es el tipo de postre que nos transporta a una tarde en la cocina de la casa de la abuela.

Receta para Tarta de Manzana:

1 masa para tarta (puede ser comprada o casera)

6 manzanas peladas y picadas

150 g de azúcar

1 cucharadita de canela

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de maicena

Preparación:

1.Precalienta el horno a 180°C.

2.Mezcla las manzanas con el azúcar, la canela, el jugo de limón y la maicena.

3.Coloca la mezcla sobre la base de la masa para tarta.

4.Cubre con otra capa de masa, haciendo pequeños cortes para permitir que escape el vapor.

5.Hornea durante 45 minutos o hasta que la tarta esté dorada y burbujeante.

5. Huevos Benedictinos – Hombres de Negro (1997)

En Hombres de Negro, el personaje de Tommy Lee Jones, el agente K, tiene una escena memorable en la que disfruta de unos huevos benedictinos, un platillo clásico de la cocina americana. Este desayuno, compuesto por huevos pochados, pan tostado y salsa holandesa, es una opción sofisticada para cualquier brunch. Es el tipo de comida que transforma un día común en una experiencia gastronómica única.

Receta para Huevos Benedictinos:

4 huevos

2 muffins ingleses, partidos por la mitad

100 g de jamón o tocino

1 cucharada de vinagre

1 yema de huevo

100 g de mantequilla derretida

1 cucharadita de mostaza

Jugo de limón

Preparación:

1.Pocha los huevos en agua con vinagre, cocinándolos hasta que las claras estén firmes pero las yemas sigan suaves.

2.Tuesta los muffins y coloca una capa de jamón o tocino.

3.Para la salsa holandesa, bate la yema de huevo con la mantequilla derretida, mostaza, jugo de limón, sal y pimienta hasta obtener una salsa suave.

4.Coloca un huevo pochado sobre cada muffin con jamón y cúbrelo con la salsa holandesa.

El cine no solo nos cuenta historias, sino que también nos invita a saborear momentos que, de alguna manera, se quedan con nosotros mucho después de que los créditos hayan terminado. Estas recetas, mencionadas en películas queridas y memorables, no solo han marcado la pantalla, sino que también nos ofrecen una forma de recrear esas emociones en nuestras propias casas. Al final, la comida en el cine no es solo un medio para llenar el estómago, sino una manera de conectar con los personajes, con sus historias y, por qué no, con nosotros mismos.

