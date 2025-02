Tan simple y fácil pero con un toque delicioso, el arroz blanco con elotes es la opción para tu comida de hoy, aquí la receta.

Dicen que si no sabes hacer arroz no te puedes casar. ¡Y es que es un básico de la alimentación y de la cocina mexicana! No te apures, aquí te enseñamos cómo preparar arroz blanco con elotes para que sorprendas a la suegra y a quien sea. ¡Toma nota! Te interesa: Prepara un delicioso arroz rojo para tus comidas

Cómo obtener elotes más jugosos

Cuando cocines elotes enteros (mazorcas), usa leche en lugar de agua para que queden más jugosos. Después, utiliza esa leche para preparar un atole (tendrá un rico sabor a elote): basta con agregarle fécula de maíz y puré de fresas o guayabas, o si gustas, chocolate, vainilla o el sabor que más te agrade.

Cómo quitarle el pelo al elote

Quítale los cabellos a un elote de manera sencilla: antes de desgranarlos o simplemente cocerlos en la olla, pasa sobre ellos una toalla de papel. Los eliminará todos y tu guiso quedará más limpio. Este arroz blanco y otras deliciosas recetas con elote las encuentras en Cocina Fácil