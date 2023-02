Pan de elote: receta original para que disfrutes la hora del café

Junto a una taza de café disfruta este esponjoso pan de elote receta original. Reúne a tus tías en casa y ahora sé tú quien las consienta. Recuerda que el ingrediente secreto es el amor, así que sin duda este pan te quedará delicioso. Además, es uno de los postres tradicionales de septiembre, el mes patrio que, acompañando a los muchos antojitos mexicanos que tenemos, ¡sabe exquisito! ¿Ya se te antojó? Sigue nuestra receta. No olvides compartirla con tus amigas. Te puede interesar: Comida mexicana para celebrar el orgullo de nuestro país

PAN DE ELOTE RECETA ORIGINAL

INGREDIENTES

1 barrita de mantequilla

3 huevos

1 c de leche

2 c de granos de elote

1 c de harina cernida

1/4 de kg de azúcar

1 tbsp. de polvo para hornear

1 tbsp. de esencia de vainilla

INSTRUCCIONES

En primer lugar, licua los granos de elote con 1/2 taza de agua (o menos) para hacer un puré; vierte en un tazón y reserva. Por otro lado, bate la mantequilla con el azúcar, cuando acreme añade los huevos uno por uno y sin dejar de batir. Integra el licuado de elote y la leche de manera alterna con la harina, el polvo para hornear y la vainilla; bate hasta integrarlos. Pon la masa en un molde redondo de 20 cm de diámetro apto para microondas, ligeramente engrasado. Finalmente, cocina 20 minutos a potencia alta o hasta que el pan esté cocido; retira, deja enfriar, desmolda sobre un platón.

Origen de este delicioso postre

El maíz es el ingrediente principal del pan de elote receta original.

Como podrás imaginar, este pan es originario de México, y no es una sorpresa, ya que nuestro país cuenta con más de 60 especies nativas de maíz. Pero no fue hasta la época virreinal que se empezó a elaborar este postre. Con la llegada de los españoles, se introdujo una tradición de repostería que se enriquecería con los alimentos encontrados en territorio mexicano, entre ellos, el maíz. Es así como el pan de elote surgió, siendo un postre criollo: elaborado con ingredientes nativos, pero con técnica europea. Y si eres amante del pan, tanto como nosotros, no te puedes perder este delicioso vid

