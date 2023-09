Lo que debes saber para preparar paella para grandes grupos, incluye recetas

La paella es un platillo tradicional de España, cuyo ingrediente principal es el arroz, que normalmente va a acompañado de mariscos, pollo, legumbres en otros ingredientes, y este 22 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella.

Sin embargo, este platillo se ha replicado en México, incluso hay concursos para preparar la mejor paella del país, actualmente los chefs mexicanos José Luis Escobar y Josefina González representan a México en el Concurso Internacional de Paella Valenciana, de Sueca, España.

Pero la paella es un platillo que ser preparado por reconocidos chefs o por ti mismo en tu casa para una reunión con familia y amigos y de las dos maneras el sabor será exquisito.

¿Cómo hacer paella para grupos grandes? Aquí una guía detallada

Si vas a hacer paella para una reunión de grandes grupos tienes que tomar en cuenta varios aspectos para que tu platillo quede delicioso.

¿Cuáles son las porciones para una paella para grandes grupos?

Lo primero que tienes que saber es que debes de tomar en cuenta para cuántas personas vas a cocinar, ya que se recomienda colocar entre 80 y 100 gramos de arroz por cada una, y además añadir una ración extra por si alguien quiere repetir o llega un invitado sorpresa a la reunión.

¿Cuánto tiene que medir la paella, recipiente para cocinar según el número de personas?

La paella es el recipiente en el que se cocina este tradicional plato, de ahí el nombre de esta preparación y de pendiendo del número de personas que van a comer es el tamaño del contenedor en que hará este alimento; te dejamos las medidas:

Paella de 8 personas: 38 cm de diámetro

Paella de 10 personas: 50 cm de diámetro

Paella 20 personas: 60 cm de diámetro

Paella 30 personas: 70 cm de diámetro

Paella 50 personas: 90 cm de diámetro

Recipiente para la paella Especial

Otros tips para hacer la paella

Elige ingredientes de calidad: selecciona un arroz que sea bueno, en cuanto a los complementos como los mariscos o la carne que van en la receta, solo elige los que sean más frescos. Esto porque si tienen elementos buenos el sabor es aún mejor.

Corta en trozos pequeños los ingredientes: los chefs especialistas en arroz señalan que es mejor incluir los mariscos y la carne en el arroz en porciones pequeñas, cortarlos finamente, para que la paella tenga mejor estética a la hora de retirarla del fuego y servirla.

No mover el arroz: no puedes revolver el arroz para que éste no se bata y a la hora de servir se vea perfecto y completo.

Reposo: cuando ya se haya terminado de cocinar la paella apaga el fuego y deja que la preparación repose destapada.

Recetas de paella