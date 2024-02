Cómo hacer un rico flan para celebrar el Año Nuevo Chino

Pese a que la receta del flan como lo conocemos no tiene su origen en la cultura china, el postre que se relaciona con aquel país es una combinación entre el tocino de cielo y el que se conoce en Occidente.

La única diferencia, si cabe explicar, es que el flan que conocemos se prepara a baño María, en la mayoría de las recetas, y el que se reconoce como chino se cuece al vapor y, además, su forma es cuadrada. Pero, a grandes rasgos, lleva los mismos ingredientes que conocemos: huevo, leche y caramelo.

Frente a estas grandes similitudes, hay una historia que explica cuándo pudo ocurrir la llegada del flan a China. Según una explicación de China Merchants Heavy Industry, el flan llegó a aquel país con los misioneros y comerciantes portugueses durante la dinastía Ming (1368-1644). No obstante, este acontecimiento no se limitó a ser un simple intercambio gastronómico, sino que marcó el inicio de una fusión de sabores y una notable transformación culinaria.

El flan se prepara con huevos y leche Freepik

Esta es una receta fácil para preparar un flan chino

Ingredientes



8 yemas de huevo

2 huevos enteros

Una lata de leche de coco

Esencia de vainilla

Agua

Azúcar

Paso a paso

Instrucciones para el caramelo:

En una sartén a fuego medio, pon a derretir el azúcar hasta que se convierta en caramelo, con un poquito de agua. Mueve constantemente la mezcla para evitar que el dulce se queme.

Cuando el caramelo haya obtenido un color dorado, retira la sartén de la estufa y vierte el caramelo en el fondo de moldes individuales para flan. Lo ideal es que sean cuadrados para que se parezcan al postre chino. Deja que se enfríe.

Una diferencia del flan chino es que es cuadrado Pexels

Preparación del flan:

En un bowl, bate las yemas con los huevos y con bastante fuerza, luego añade la leche de coco y mueve bien. Enseguida, agrega una cucharita de esencia de vainilla y sigue batiendo hasta obtener una mezcla homogénea.

El montaje:

Vierte la mezcla sobre el caramelo en los moldes individuales. Colócalos en una vaporera durante 20 minutos, aproximadamente, o hasta que la mezcla se haya condensado. En caso de no contar con el aparato, los moldes se pueden poner sobre una reja que vaya adentro de una cacerola con agua, pero que no se moje porque la cocción es al vapor, no a baño María.

Deja enfriar los postrecillos durante aproximadamente 3 horas. Disfruta.