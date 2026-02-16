Suscríbete

BAILEYS MOCHA MARTINI

Febrero 16, 2026
Eloísa Carmona
  • Tiempo:
    0:05
  • Porciones:
    1
martini baileys mocha.jpg
Un martini delicioso y diferente, perfecto para una tarde relajada o una reunión especial.

Ingredientes

  • 40 ml de Baileys Original
  • 20 ml de Smirnoff No.21
  • 30 g de café soluble
  • 10 ml de jarabe para endulzar
  • 10 g de cacao en polvo
  • hielo

Preparación

  1. En un vaso tipo shaker coloca el hielo y vierte 40 ml de Baileys Original, 20 ml de Smirnoff No.21, 30 g de café soluble, 10 ml de jarabe para endulzar. Agita fuertemente (shakea).
  2. Sirve la mezcla en una copa martini y se espolvorea al gusto con cacao en polvo.
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
