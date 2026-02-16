BAILEYS MOCHA MARTINI

Un martini delicioso y diferente, perfecto para una tarde relajada o una reunión especial.
Ingredientes
- 40 ml de Baileys Original
- 20 ml de Smirnoff No.21
- 30 g de café soluble
- 10 ml de jarabe para endulzar
- 10 g de cacao en polvo
- hielo
Preparación
- En un vaso tipo shaker coloca el hielo y vierte 40 ml de Baileys Original, 20 ml de Smirnoff No.21, 30 g de café soluble, 10 ml de jarabe para endulzar. Agita fuertemente (shakea).
- Sirve la mezcla en una copa martini y se espolvorea al gusto con cacao en polvo.