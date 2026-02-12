Suscríbete
Salud y nutrición

Todo lo que necesitas saber sobre el alga que te ayudará a embarazarte

La microalga Haematococcus pluvialis contiene uno de los antioxidantes más poderosos del planeta y puede convertirse en una gran aliada de tu salud ovulatoria. Te contamos por qué la astaxantina es clave si estás buscando embarazo. ¡Toma nota!

Febrero 12, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Alga que te ayudará a embarazarte

Foods rich in astaxanthin, carotenoid and antioxidants

bit245/Getty Images

La Haematococcus pluvialis es como el superhéroe del mundo de las microalgas. Aunque es una diminuta alga verde unicelular que vive en agua dulce, tiene una habilidad sorprendente: cuando se enfrenta a condiciones extremas, cambia completamente de color, pasando del verde al rojo intenso. ¿La razón? Comienza a producir grandes cantidades de un pigmento natural llamado astaxantina, uno de los antioxidantes más potentes que existen en la naturaleza.

La astaxantina no solo es responsable de ese color rojizo tan característico, también es ampliamente conocida por sus beneficios para la salud celular, hormonal y reproductiva. De hecho, forma parte del ecosistema marino y está presente en alimentos que consumes con frecuencia, aunque quizá no lo sabías:

  • Trucha roja y salmón (especialmente ricos en astaxantina)
  • Camarones (de ahí su color rosado)
  • Langosta (su rojo intenso)
  • Cangrejos rojizos
  • Krill (los pequeños crustáceos que comen las ballenas)

Incluso algunos cítricos contienen pequeñas cantidades de astaxantina, como la naranja, mandarina, limón y toronja, aunque en proporciones mucho menores.

“La astaxantina es hasta 500 veces más potente que la vitamina E para proteger al cuerpo contra la oxidación y los radicales libres”, explica el ginecólogo Zigor Campos Goenaga.

Incorpora astaxantina en tu dieta por medio de algunos alimentos

Incorpora astaxantina en tu dieta por medio de algunos alimentos

okimo/Getty Images

Algas y fertilidad: una combinación poderosa

Cuando hablamos de fertilidad femenina, el estrés oxidativo es uno de los grandes enemigos silenciosos. La astaxantina actúa como un escudo protector de los órganos reproductivos, ayudando a reducir la inflamación celular y el daño oxidativo que afecta directamente la calidad ovárica.

“El consumo de antioxidantes es una recomendación cada vez más común entre ginecólogos para mejorar la salud femenina desde adentro”, señala Campos Goenaga.

La ciencia médica ha observado que las mujeres que consumen astaxantina de forma regular pueden experimentar una mejor maduración de los óvulos, ya que este antioxidante favorece el ambiente interno del folículo ovárico y reduce los procesos inflamatorios provocados por el estrés oxidativo. Por esta razón, hoy en día muchos suplementos prenatales ya incluyen astaxantina como parte de su fórmula.

En otras palabras: no se trata de magia, sino de ciencia aplicada al bienestar reproductivo.

aguacates-beneficios.jpg

Los aguacates son de gran ayuda para el control de azúcar en la sangre

Pexels

3 formas fáciles de incorporar la astaxantina en tu dieta

Si quieres empezar a beneficiarte de este poderoso antioxidante, estas son las formas más prácticas y efectivas de hacerlo:

1. En cápsulas blandas

Es la opción más directa. Lo ideal es tomarlas junto con una comida que contenga algo de grasa saludable: aguacate, nueces, aceite de oliva, semillas o aceite de coco.

¿Por qué? Porque la astaxantina es liposoluble, lo que significa que necesita grasa para que tu cuerpo la absorba correctamente.

2. En polvo de microalga para batidos

Puedes conseguir polvo de Haematococcus pluvialis y agregarlo a tus smoothies diarios. Combínalo con ingredientes ricos en grasas buenas como:

Además de saludable, obtienes batidos cremosos, nutritivos y funcionales para tu bienestar hormonal.

3. En aceites enriquecidos

Existen aceites de krill o aceite de salmón con astaxantina añadida. Así obtienes en un solo producto omega-3 + astaxantina, una combinación perfecta para la salud hormonal y reproductiva. Puedes usarlos en ensaladas, tostadas o como complemento diario.

La fertilidad no depende de un solo factor, pero sí de muchos pequeños hábitos que, juntos, crean un entorno interno saludable. Incorporar antioxidantes como la astaxantina a tu alimentación puede marcar una diferencia real en tu bienestar ovulatorio, hormonal y reproductivo.

Porque cuando tu cuerpo está en equilibrio, la naturaleza hace su parte.

Fertilidad

Consejos para la fertilidad

Fertilidad femenina
Salud y nutrición
10 alimentos para aumentar la fertilidad femenina
La alimentación es clave para tus planes futuros. Por eso te compartimos 10 alimentos para aumentar la fertilidad femenina.
Febrero 07, 2022
 · 
Josselin Melara
7 alimentos que te ayudarán a mejorar tu fertilidad masculina
Salud y nutrición
Estos 7 alimentos podrían cambiar tu vida si buscas ser papá
Tradicionalmente se cree que para mejorar la calidad y sabor del semen es importante ingerir ¿ostiones? ¿jugo de piña? o ¿alimentos cítricos? Más allá de los mitos, le preguntamos a una experta en nutrición y esto nos dijo
Septiembre 18, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Desequilibrio de hormonas
Salud y nutrición
Equilibra tus hormonas femeninas ¡y sé feliz!
Junio 20, 2019
 · 
Josselin Melara

astaxantina Algas marinas alga que ayuda a la fertilidad embarazo fertilidad femenina alimentos para la fertilidad grasas saludables salud femenina
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

probioticos lo que tu higado necesita y no le estás dando.jpg
Salud y nutrición
Lo que tu hígado necesita y no le estás dando
Febrero 12, 2026
 · 
Eloísa Carmona
a que hora comer proteina despues de entrenar.jpg
Salud y nutrición
Este es el mejor momento para comer proteína
Febrero 11, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Remedios naturales para controlar niveles de insulina.jpg
Salud y nutrición
Remedios naturales para controlar los niveles de insulina en casa
Febrero 06, 2026
 · 
Eloísa Carmona
mejor tipo de fibra para bajar de peso.jpg
Salud y nutrición
¿Cuál es el mejor tipo de fibra para bajar de peso?
Febrero 05, 2026
 · 
Eloísa Carmona
fruta que regenera el higado.jpg
Salud y nutrición
Esta es la fruta que tienes que comer para ayudar al hígado a regenerarse
Febrero 04, 2026
 · 
Eloísa Carmona
bajar de peso sin contar calorias.jpg
Salud y nutrición
Cómo perder peso sin contar calorías: 3 enfoques nuevos
Febrero 03, 2026
 · 
Eloísa Carmona
burnout insulina y el aumento de peso en los 30.jpg
Salud y nutrición
Burnout, insulina y la factura invisible que tu cuerpo empieza a cobrar en los 30
Enero 30, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos naturales con creatina.jpg
Salud y nutrición
Estos son los alimentos naturales que contienen creatina
Enero 29, 2026
 · 
Eloísa Carmona
mezclar cáscaras de papa con bicarbonato.jpg
Tips de Cocina
Las maravillas de mezclar cáscaras de papa con bicarbonato
¡La próxima vez que cocines papas, no tires las cáscaras!
Febrero 10, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas martes y miércoles en supermercados 10 y 11 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 10 y 11 de febrero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Febrero 10, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
villas tacos donde estan bad bunny super bowl.jpg
Tendencias
Estos son los tacos mexicanos que aparecieron con Bad Bunny en el Super Bowl
De padres migrantes, Villa’s Tacos es el restaurante de Víctor Villa, un mexicoamericano inspirado por la comida tradicional de su abuela.
Febrero 09, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Hot Cakes verdes con espinaca muy saludables
Recetarios
Recetas verdes para un desayuno balanceado
Te damos dos opciones para un desayuno balanceado con el toque de las espinacas y productos Nutri.
Febrero 05, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Ofertas de frutas y verduras este martimiercoles 3 y 4 de febrero de 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 3 y 4 de febrero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Febrero 03, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
alimentos mas comunes que te inflaman.jpg
Salud y nutrición
Los alimentos más comunes que te inflaman y no te has dado cuenta
No se trata de eliminar todo de golpe, sino de hacer pequeños cambios.
Enero 28, 2026
 · 
Eloísa Carmona