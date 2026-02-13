¡Las conchas de Bad Bunny existen! Esta es su historia

En el mundo de la panadería artesanal, la innovación suele venir en forma de nuevos ingredientes o técnicas ancestrales. Sin embargo, en la época moderna, uno de los panes dulces favoritos, la concha, ha tomado formas inesperadas, la última: el rostro de Bad Bunny.

La genialidad de estas conchas se la debemos a Cookieteria By Lovely Inc, un rincón gastronómico en Covina, California, Estados Unidos, que ha logrado fusionar la tradición mexicana de la concha con el fenómeno global del reggaetón.

El Medio Tiempo del Super Bowl: la excusa perfecta

Aunque Cookieteria abrió sus puertas en 2018 y ya lleva 8 años haciendo conchas artesanales, la chispa que encendió la fiebre de las del Conejo Malo tuvo como catalizador específico el Super Bowl.

Inspirados por la energía de los espectáculos de medio tiempo y la cultura pop que rodea estos eventos, los creadores decidieron que su pan no solo debía saber bien, sino contar una historia y reflejar el arte que sus clientes consumen a diario.

Lo que comenzó como un experimento creativo, pronto se convirtió en un fenómeno de grandes filas.

Además de la carita de Benito, también hacen conchas de Concho y del corazón del álbum Un Verano Sin Ti. Cookieteria By Lovely Inc Instagram

El arte detrás de las 400 conchas

No te dejes engañar por los colores vibrantes; aquí no hay procesos industriales. Cada pieza es un trabajo hecho a mano, lo que convierte a cada pan en una obra de arte comestible única. De acuerdo con una de las entrevistas a la panadería, diariamente se hornean alrededor de 400 conchas.

Divididas en varias tandas durante el día, es común que la demanda supere la velocidad de producción, debido a la complejidad de los diseños y el detalle manual. Así, ¡es común que el inventario del día se agote en tan solo una hora!

Para Cookieteria, la comida es un lienzo y parte de su cultura, así que les viene natural mostrar arte con la comida que venden.

Cookieteria By Lovely Inc Instagram

De Benito al Dr. Simi: un multiverso de masa y azúcar

Si bien las conchas de Bad Bunny son las estrellas del lugar desde hace tres semanas, el repertorio de esta panadería no conoce límites. Su vitrina es un desfile de personajes que han marcado tendencia:



Dr. Simi: El ícono farmacéutico más querido de México también tiene su versión azucarada.

El ícono farmacéutico más querido de México también tiene su versión azucarada. Stranger Things: Para los amantes del suspenso y los años 80.

Para los amantes del suspenso y los años 80. Cultura Pop: Diseños inspirados en películas de temporada, como el Grinch artistas del momento y festividades.

En un mundo de comida rápida, este negocio nos recuerda que el buen arte toma tiempo y que, a veces, la mejor forma de celebrar a tus ídolos es dándoles una buena mordida.

