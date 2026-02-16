Suscríbete

Cheesecake de Baileys

Febrero 16, 2026
Eloísa Carmona
  • Tiempo:
    2:35
  • Porciones:
    10
receta de cheesecake de baileys.jpg
Este delicioso pay de queso no requiere de horno y lleva queso mascarpone además de queso crema.

Ingredientes

  • 1 pan de pastel sabor vainilla de 20 cm
  • 75 ml de Baileys Original
  • 500 g de queso mascarpone
  • 340 g de queso crema
  • 60 g de azúcar glass
  • 175 ml de crema batida

Para decorar

  • Jarabe de caramelo
  • Palomitas de maíz
  • Pretzels salados

Preparación

  1. Recorta por la mitad el pan de pastel sabor vainilla para conseguir una base plana y colócalo en un molde de 20 cm.
  2. Con un batidor eléctrico o de globo, bate el mascarpone, el queso crema, el azúcar glass y el Baileys hasta lograr una mezcla suave.
  3. Esparce la mezcla sobre la base de pastel para crear una capa gruesa y enfría en el refrigerador durante mínimo 2 horas.
  4. Para decorar, esparce crema batida, chorrea jarabe de caramelo y agrega palomitas de maíz y pretzels encima.
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
