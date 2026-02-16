Cheesecake de Baileys
-
Tiempo:2:35
-
Porciones:10
-
Tipo:
Este delicioso pay de queso no requiere de horno y lleva queso mascarpone además de queso crema.
Ingredientes
- 1 pan de pastel sabor vainilla de 20 cm
- 75 ml de Baileys Original
- 500 g de queso mascarpone
- 340 g de queso crema
- 60 g de azúcar glass
- 175 ml de crema batida
Para decorar
- Jarabe de caramelo
- Palomitas de maíz
- Pretzels salados
Preparación
- Recorta por la mitad el pan de pastel sabor vainilla para conseguir una base plana y colócalo en un molde de 20 cm.
- Con un batidor eléctrico o de globo, bate el mascarpone, el queso crema, el azúcar glass y el Baileys hasta lograr una mezcla suave.
- Esparce la mezcla sobre la base de pastel para crear una capa gruesa y enfría en el refrigerador durante mínimo 2 horas.
- Para decorar, esparce crema batida, chorrea jarabe de caramelo y agrega palomitas de maíz y pretzels encima.