Suscríbete
Salud y nutrición

Lo que tu hígado necesita y no le estás dando

Cuando hablamos de salud hepática, la clave no está solo en lo que dejas de comer, sino en las bacterias que decides alimentar.

Febrero 12, 2026 • 
Eloísa Carmona
probioticos lo que tu higado necesita y no le estás dando.jpg

El eje intestino-hígado es una vía de doble sentido y todo lo que sucede en tu sistema digestivo llega de primera mano al hígado.

Cuando pensamos en el hígado, solemos verlo como un filtro solitario que lidia con los excesos del fin de semana o los medicamentos. Sin embargo, la ciencia moderna ha revelado que el hígado no trabaja solo; tiene un socio silencioso fundamental: el intestino.

La conexión entre estos dos órganos es tan estrecha, que los expertos la denominan el eje intestino-hígado. Así que cuando hablamos de salud hepática, la clave no está solo en lo que dejas de comer, sino en las bacterias que decides alimentar.

El eje intestino-hígado: Una vía de doble sentido

El hígado recibe aproximadamente el 70% de su flujo sanguíneo directamente desde el intestino a través de la vena porta. Esto significa que todo lo que sucede en tu sistema digestivo —bueno o malo— llega de primera mano al hígado.

Cuando tu microbiota está desequilibrada (disbiosis), la barrera intestinal se debilita. Esto permite que toxinas y bacterias dañinas “se filtren” y viajen directamente al hígado, provocando inflamación. Aquí es donde entran los probióticos.

¿Cómo ayudan los probióticos a tu hígado?

Aportar bacterias beneficiosas a tu organismo no solo mejora tu digestión; tiene efectos metabólicos directos que tu hígado agradece profundamente:

1. Reducción de la “grasa hepática”

Diversos estudios sugieren que ciertas cepas de probióticos (como Lactobacillus y Bifidobacterium) pueden ayudar a reducir la acumulación de lípidos en las células del hígado. Esto es vital para prevenir o tratar el Hígado Graso No Alcohólico (HGNA).

2. Control de la inflamación

Los probióticos ayudan a sellar las uniones de la pared intestinal. Al mantener las toxinas dentro del intestino y fuera del torrente sanguíneo, el hígado deja de estar en “modo alerta” constante, lo que reduce los niveles de enzimas hepáticas inflamatorias.

3. Mejora del metabolismo de la glucosa

Un intestino sano mejora la sensibilidad a la insulina. Dado que el hígado es el principal gestor del azúcar en el cuerpo, una microbiota equilibrada facilita su trabajo, evitando que el exceso de azúcar se convierta en grasa.

Lo que puedes empezar a hacer hoy

Si sientes pesadez, fatiga crónica o simplemente quieres darle a tu hígado lo que le falta, considera estos tres pilares:

  • Consumir fermentados: alimentos como el kéfir, el chucrut o la kombucha aportan cepas vivas de forma natural.
  • Añadir fibras prebióticas: el ajo, la cebolla y los espárragos son el alimento que tus bacterias buenas necesitan para prosperar.
  • Suplementación estratégica: en casos de hígado graso, consulta con un profesional sobre cepas específicas que hayan demostrado eficacia clínica.

Es importante destacar que aunque los probióticos son aliados poderosos, no sustituyen una dieta equilibrada y la reducción del consumo de alcohol. El hígado es agradecido, pero necesita un enfoque integral.

Tu hígado hace más de 500 funciones por ti cada día. Quizás es momento de dejar de darle solo trabajo y empezar a darle los aliados bacterianos que necesita para brillar.

Prueba estas recetas con ajo...
Pan de ajo
Pan de ajo
Diciembre 07, 2016
 · 
Josselin Melara
Carne con ajo
Carne con ajo
Enero 31, 2014
 · 
Josselin Melara
Vinagreta de ajo y cebolla
Vinagreta de ajo y cebolla
Noviembre 15, 2016
 · 
Josselin Melara
Hojuelas de ajo
Hojuelas de ajo
Octubre 18, 2014
 · 
Josselin Melara
Bisteces con salsa de ajo
Bisteces con salsa de ajo
Julio 24, 2017
 · 
Josselin Melara
Aderezo de albahaca y ajo
Aderezo de albahaca y ajo
Julio 14, 2014
 · 
Josselin Melara
Chips de papa y ajo
Chips de papa y ajo
Octubre 10, 2013
 · 
Josselin Melara

hígado graso alimentos para el hígado Probióticos microbiota intestinal
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

Alga que te ayudará a embarazarte
Salud y nutrición
Todo lo que necesitas saber sobre el alga que te ayudará a embarazarte
Febrero 12, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
a que hora comer proteina despues de entrenar.jpg
Salud y nutrición
Este es el mejor momento para comer proteína
Febrero 11, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Remedios naturales para controlar niveles de insulina.jpg
Salud y nutrición
Remedios naturales para controlar los niveles de insulina en casa
Febrero 06, 2026
 · 
Eloísa Carmona
mejor tipo de fibra para bajar de peso.jpg
Salud y nutrición
¿Cuál es el mejor tipo de fibra para bajar de peso?
Febrero 05, 2026
 · 
Eloísa Carmona
fruta que regenera el higado.jpg
Salud y nutrición
Esta es la fruta que tienes que comer para ayudar al hígado a regenerarse
Febrero 04, 2026
 · 
Eloísa Carmona
bajar de peso sin contar calorias.jpg
Salud y nutrición
Cómo perder peso sin contar calorías: 3 enfoques nuevos
Febrero 03, 2026
 · 
Eloísa Carmona
burnout insulina y el aumento de peso en los 30.jpg
Salud y nutrición
Burnout, insulina y la factura invisible que tu cuerpo empieza a cobrar en los 30
Enero 30, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos naturales con creatina.jpg
Salud y nutrición
Estos son los alimentos naturales que contienen creatina
Enero 29, 2026
 · 
Eloísa Carmona
mezclar cáscaras de papa con bicarbonato.jpg
Tips de Cocina
Las maravillas de mezclar cáscaras de papa con bicarbonato
¡La próxima vez que cocines papas, no tires las cáscaras!
Febrero 10, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas martes y miércoles en supermercados 10 y 11 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 10 y 11 de febrero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Febrero 10, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
villas tacos donde estan bad bunny super bowl.jpg
Tendencias
Estos son los tacos mexicanos que aparecieron con Bad Bunny en el Super Bowl
De padres migrantes, Villa’s Tacos es el restaurante de Víctor Villa, un mexicoamericano inspirado por la comida tradicional de su abuela.
Febrero 09, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Hot Cakes verdes con espinaca muy saludables
Recetarios
Recetas verdes para un desayuno balanceado
Te damos dos opciones para un desayuno balanceado con el toque de las espinacas y productos Nutri.
Febrero 05, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Ofertas de frutas y verduras este martimiercoles 3 y 4 de febrero de 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 3 y 4 de febrero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Febrero 03, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
alimentos mas comunes que te inflaman.jpg
Salud y nutrición
Los alimentos más comunes que te inflaman y no te has dado cuenta
No se trata de eliminar todo de golpe, sino de hacer pequeños cambios.
Enero 28, 2026
 · 
Eloísa Carmona